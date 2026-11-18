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En los primeros diez meses de 2026 el indicador acumuló un alza del 26,5% y avanzó 31,9% interanual, con mayores presiones en alquiler de andamios e instalaciones eléctricas.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una suba mensual del 1,7% en octubre de 2026 y se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo de la inflación minorista del mismo mes, que alcanzó el 2,2%. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el organismo estadístico, la variación mensual mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,5% contabilizado en septiembre de 2026.

Con el resultado de octubre, el costo de construir acumuló un incremento del 26,5% durante los primeros diez meses de 2026. En la comparación interanual, frente al mismo mes del año anterior, el indicador oficial marcó un avance del 31,9%, manteniendo un ritmo de variación inferior al nivel general del índice de precios al consumidor relevado por el INDEC para el período mensual.

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En el desglose por ítems de obra correspondiente a octubre de 2026, los mayores aumentos mensuales se concentraron en instalación eléctrica, con un 2,6%, seguida por instalación sanitaria y contra incendios, con el 2,2%, y yesería, que subió 2,0%. En el extremo opuesto, las menores variaciones del mes dentro de ese segmento se observaron en ascensores, con un alza del 0,9%, y en carpintería de madera, que avanzó 0,8%.

Por otra parte, dentro del capítulo de gastos generales informado por el INDEC, los servicios de alquiler evidenciaron subas encabezadas por los andamios, con un 3,4%, las retroexcavadoras, con el 2,6%, y los camiones volcadores, con un 2,2%. En ese mismo rubro de equipamiento y logística de obra, los contenedores tipo volquete exhibieron una variación mensual del 0,4%, mientras el parte oficial no detalla el ponderador global de los grandes capítulos del índice. (Agencia OPI Santa Cruz)