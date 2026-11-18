En los primeros diez meses de 2026 el indicador acumuló un alza del 26,5% y avanzó 31,9% interanual, con mayores presiones en alquiler de andamios e instalaciones eléctricas.
El Índice del Costo de la Construcción (ICC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró una suba mensual del 1,7% en octubre de 2026 y se ubicó 0,5 puntos porcentuales por debajo de la inflación minorista del mismo mes, que alcanzó el 2,2%. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el organismo estadístico, la variación mensual mostró una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,5% contabilizado en septiembre de 2026.
Con el resultado de octubre, el costo de construir acumuló un incremento del 26,5% durante los primeros diez meses de 2026. En la comparación interanual, frente al mismo mes del año anterior, el indicador oficial marcó un avance del 31,9%, manteniendo un ritmo de variación inferior al nivel general del índice de precios al consumidor relevado por el INDEC para el período mensual.
En el desglose por ítems de obra correspondiente a octubre de 2026, los mayores aumentos mensuales se concentraron en instalación eléctrica, con un 2,6%, seguida por instalación sanitaria y contra incendios, con el 2,2%, y yesería, que subió 2,0%. En el extremo opuesto, las menores variaciones del mes dentro de ese segmento se observaron en ascensores, con un alza del 0,9%, y en carpintería de madera, que avanzó 0,8%.
Por otra parte, dentro del capítulo de gastos generales informado por el INDEC, los servicios de alquiler evidenciaron subas encabezadas por los andamios, con un 3,4%, las retroexcavadoras, con el 2,6%, y los camiones volcadores, con un 2,2%. En ese mismo rubro de equipamiento y logística de obra, los contenedores tipo volquete exhibieron una variación mensual del 0,4%, mientras el parte oficial no detalla el ponderador global de los grandes capítulos del índice. (Agencia OPI Santa Cruz)