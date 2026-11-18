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(Por: Rubén Lasagno) – El expresidente de la Caja de Servicios Sociales Sergio Pérez Soruco, publicó una solicitada para desmentir un cargo patrimonial que ya había sido frenado por sus aliados tal como consta en nuestro primer informe en base al informe final del Tribunal de Cuentas, pero no aportó un solo documento que explique por qué contrató a la empresa Exégesis sin dictamen legal ni orden de compra.

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Está claro que Soruco despliega (o al menos lo intenta) desplegar una estrategia de victimización, sabiendo que por orden del Gobernador Vidal, será puesto como Vocal en el Tribunal de Cuentas, lo cual es como poner al zorro en el gallinero o lo que es igual, a Soruco para blindar posibles sobresaltos, si es que algún auditor se le ocurre seguir escarbando en los delitos cometidos en la CSS, durante su presidencia.

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Ayer apareció una solicitada en medios de la provincia con título “Aclaración a la opinión pública” firmada por Sergio Pérez Soruco ex presidente de la Caja de Servicios Sociales de la provincia. La misma es un descargo a nuestra nota del 10 de noviembre del 2026, donde dimos a conocer las irregularidades encontradas por el Tribunal de Cuentas en su auditoría y “el salvataje” que hizo la Vocal Villafañe y la contadora Jaramillo, para que no recayera sobre los responsables operativos de la CSS una punición pecuniaria por alrededor de 60 millones de pesos.

A raíz de ese artículo Soruco saca esta “solicitada”, obviamente sin mencionar nuestro artículo, pero está demás decir que ningún medio de la provincia, excepto nosotros o Fm News, serían capaz de, siquiera, hacer mención a los delitos que cometen los funcionarios provinciales, porque depende íntegramente de la plata, ya sea ésta de origen provincial o municipal.

Análisis cruzado, contradicciones, verdades y falsedades

El núcleo de la controversia con el comunicado de Soruco y nuestro informe giran en torno a la contratación de Exégesis Salud S.R.L. por parte de la Caja de Servicios Sociales (CSS) durante la gestión de Sergio Pérez Soruco y las observaciones que el Tribunal de Cuentas (Fallo N.º 6.472, Ejercicio 2024) hizo al respecto. Para ello vamos a ir tema por tema desarrollándolo en función de lo que dice el ex presidente de la CSS en su solicitada y lo que informamos nosotros en virtud del acceso que tuvimos al informe del Tribunal de Cuentas de 71 páginas.

El “Cargo patrimonial solidario” de 60 millones

En nuestro informe afirmamosque existió una propuesta en el Considerando 9° del informe del TC para aplicar un “cargo patrimonial de más de 59 millones de pesos por los pagos a Exégesis Salud S.R.L”. Allí señalamos que la vocal Luciana Villafañe, apoyada por la abogada Gabriela Analía Castro y la presidenta contadora Marilina Jaramillo, votó en disidencia, eliminando este cargo millonario y reduciéndolo a una multa menor.

El comunicado de Soruco, al respecto, califica de “falsa” la información de que el TC formuló un cargo patrimonial solidario de $59.128.465,00 y aclara que ese cargo “no integra la decisión final adoptada por el Tribunal de Cuentas” y que presentar como decisión “lo que fue una posición que no prevaleció en su resolución definitiva distorsiona el contenido“. Claro, porque con argumentos por demás absurdos invirtieron la carga de la prueba, entre ellas la Vocal Villafañe.

Análisis

Nuestro informe es absolutamente verdadero al afirmar que la auditoría/vocal preopinante propuso el cargo de 59 millones. Soruco se apoya en una media verdad al afirmar que el fallo final del TC no incluyó ese cargo porque fue desestimado por el voto mayoritario de Villafañe, Jaramillo y Castro. Vaya aclaración, es lo que nosotros aclaramos que eso, precisamente, fue parte de la irregularidad. La “mentira” a la que alude Soruco es que nuestro informe presentó la propuesta inicial como el fallo definitivo. ¿Hay otra instancia?. No.

Irregularidades administrativas vs daño patrimonial

Citando el argumento de la Vocal Villafañe para dar su veredicto, en OPI mencionamos que la auditoría detectó falencias como “falta de dictamen legal previo, ausencia de contrato u orden de compra” y un “incremento retroactivo de la tarifa” por parte de Exégesis Salud SRL.

OPI calificó estas falencias como “irregularidades graves” y un sistema de “corrupción instalado” y criticamos el argumento de Villafañe de que como el servicio se prestó, sancionar implicaría “enriquecimiento indebido del Estado” (¿?).

Soruco en el comunicadono niega explícitamente “las desprolijidades administrativas”. Se enfoca en que “el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición de la CSS de 2024, incluidos los gastos cuestionados por los servicios de Exégesis”; es decir defiende la contratación de la empresa por la necesidad de aportar personal médico para auditar medicamentos de alto costo.

Análisis

Aquí hay una diferencia de interpretación legal. Nuestra nota denuncia la forma (ausencia de contrato/orden de compra), mientras que Soruco se ampara en el resultado (el servicio se dio y el TC lo aprobó).

En OPI señalamos correctamente que el propio TC admite la “desprolijidad administrativa“, aplicando una multa menor o justificándose en tal argumento para suavizar la multa, lo que confirma que el proceso de contratación no fue regular, aunque el TC dictaminara que no hubo perjuicio económico porque el trabajo se realizó, tal cual lo expresamos en nuestro informe.

El desempeño de Exégesis Salud S.R.L. y los ahorros

Soruco en su comunicado defiende fervientemente a Exégesis. Asegura que su auditoría logró un ahorro “de más de $ 1.100 millones por costo evitado en 2025 y más de $ 700 millones entre enero y julio de 2026“. Afirma que cada peso está documentado paciente por paciente. No es lo que dice el TC.

En OPI cuestionamos la continuidad de la empresa en 2025, afirmando que se le empezaron “a pagar montos más elevados a los normales e inclusive facturando conceptos que no están en el convenio“.

Esto se conoce como gestión de crisis y control de daños. La publicación de la solicitada (efectivamente, un espacio pago y oneroso en los medios) demuestra que nuestra investigación periodística tocó un nervio sensible que obligó al funcionario a salir de su zona de confort para intentar fijar su propia narrativa, aunque lo hace utilizando herramientas retóricas más políticas que técnicas.

La estrategia de Soruco

El ex presidente de la CSS Sergio Sooruco aplica la estrategia de invisibilizar al emisor, evitando mencionarnos, como forma de “ningunear” o “bajarle el precio” a lo que publicamos, lo cual, obviamente, no lo logra porque nosotros nos ceñimos a un documento oficial del Tribunal de Cuentas, desde el cual, algunos integrantes del organismo forzaron las acciones para encubrir a los partícipes necesarios de la CSS, entre ellos al propio Soruco que “extrañamente” el gobernador Claudio Vidal pide que sea nombrado como Vocal del Tribunal de Cuentas. ¿Casualidad?. No, es una clara intención de blindar o autoblindarse por la responsabilidad que le cabe en el manejo oscuro de la CSS.

En comunicación de crisis, existe una regla no escrita: nunca se nombra al adversario si este tiene evidencia documentada. Al referirse vagamente a “información publicada recientemente en medios gráficos y digitales“, Soruco busca dos cosas, evita legitimar nuestra investigación pues si nombra a OPI Santa Cruz invita a sus lectores a buscar la nota original, leer los detalles escabrosos y enterarse de que hay “un Informe N° 5” en camino. Es un recurso básico de la comunicación institucional.

Soruco con esta forma de comunicar busca reducir el golpe a un “rumor”. Al no citar las fuentes (OPI y News), intenta degradar un trabajo de periodismo de investigación basado en un expediente oficial (Fallo 6.472) a la categoría de simples “habladurías” o “ataques” políticos.

En Comunicación hay un fenómeno que se denomina “la falacia del Hombre de Paja”que consiste en atacar un argumento “ligeramente distorsionado” . La solicitada carece de sustento para desmentir el fondo del informe periodístico. Soruco utiliza una maniobra retórica clásica.

El ejemplo clásico lo referimos más arriba cuando señalamos que la nota de OPI afirma que la auditoría propuso un cargo de 59 millones, pero que las vocales Villafañe y Jaramillo lo eliminaron, dejando solo una multa menor y perdonando la irregularidad administrativa. Soruco toma esto y dice que es “falso” que el Tribunal formuló ese cargo patrimonial, escudándose en que “no integra la decisión final”.En ningún momento de la solicitada desmiente las acusaciones medulares de OPI y de la auditoría inicial: la falta de dictamen legal previo, la ausencia de contrato o el incremento de tarifas. Usa la absolución lograda por los votos de Villafañe y Jaramillo como un escudo total, sin explicar por qué contrató a Exégesis de manera administrativamente desprolija.

Como no puede defender el procedimiento administrativo de la contratación de Exégesis, Soruco cambia el foco de la discusión. Dedica gran parte de su costosa solicitada a atacar a quienes propiciaron el cargo (las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán), acusándolas de “mora y desidia” y de tener un pedido de jury pendiente. Es una estrategia de distracción: intenta ensuciar a los auditores para que el público olvide las irregularidades que esos auditores encontraron en su gestión.

Para contrarrestar la imagen de “corrupción instalada” que plantea nuestra nota, Soruco recurre a mostrar números de eficiencia. Al detallar que Exégesis logró “más de $1.100 millones de ahorro“, pero su argumento subyacente es: “No importa si faltó un papel o una orden de compra, le hice ahorrar dinero a la provincia”. Es un intento de ganar la batalla ante la opinión pública basándose en el pragmatismo económico, sabiendo que perdió la batalla “de la prolijidad administrativa” que nosotros llamamos delitos contables y/o administrativos.

El nombramiento

En OPI sostuvimos que la postulación de Soruco al Tribunal de Cuentas es una maniobra del gobierno (Claudio Vidal) para poner a “propia tropa” con el fin de “impedir que se ventilen irregularidades insalvables en la Caja que hasta hace poco gestionó él mismo“.

Soruco niega que su postulación busque “impedir o condicionar auditorías” y contraataca afirmando que los ataques provienen de las vocales Matilde Morales y Romina Gaitán, a quienes acusa de no haber auditado la CSS por años y de tener un pedido de jury de enjuiciamiento pendiente por demoras e irregularidades en expedientes anteriores.

Análisis

Nosotros planteamos un conflicto de intereses evidente porque si los diputados lo deciden el auditado pasará a ser el auditor. Soruco desvía el foco hacia la ineficiencia de sus predecesoras (Morales y Gaitán) utilizando el argumento de “tu quoque” (tú también), señalando que quienes lo acusan hoy tienen fallas peores en su historial, lo cual, sea cierto o no, no exime de responsabilidad a su propia gestión respecto a “las desprolijidades” (SIC) administrativas señaladas.

Y la frutilla del postre

Lo que no dice Sergio Soruco en ningún lado de su solicitada, es que cuando él se fue la presidencia de la Caja de Servicios Sociales, la nueva gestión a cargo de Gustavo Zapatero, rescindió el contrato con Exégesis Salud SRL.

La pregunta es ¿Si la empresa fue tan diligente, efectiva, honesta y cumplió cabalmente su misión en la CSS, por qué le rescindieron el contrato?.

Conclusión

En definitiva, el documento de Soruco es una defensa política, no una refutación técnica.

El ex funcionario y posible nuevo Vocal del TC si los diputados le allanan el camino, se ve acorralado por la publicación de los expedientes.

Al carecer de argumentos para rebatir las “desprolijidades”, que el propio Tribunal de Cuentas admitió al ponerle una multa, opta por aferrarse al resultado final del fallo, victimizarse como blanco de una “persecución” política y exagerar los beneficios económicos de su gestión, esperando que el peso de la “Solicitada” desdibuje la contundencia de los documentos que sustentan nuestro informe y los que le sucederán. (Agencia OPI Santa Cruz)