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El oficialismo pasó a un cuarto intermedio en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado por falta de firmas ante el rechazo de bloques aliados a las listas de adhesión pactadas con gobernadores radicales.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) postergó hasta este miércoles al mediodía el dictamen de la reforma electoral en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación por falta de consenso entre los bloques dialoguistas sobre la incorporación de las listas colectoras. Aunque el oficialismo alcanzó el quórum reglamentario este martes para habilitar el debate, la bancada que preside Patricia Bullrich no reunió las firmas necesarias para despachar el texto reducido de 79 a 21 artículos.

El eje de la traba parlamentaria reside en la cláusula de listas de adhesión acordada por Bullrich con los gobernadores de la Unión Cívica Radical (UCR) de Mendoza, Alfredo Cornejo, de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y de Chaco, Leandro Zdero. Ese mecanismo habilita a sumar una lista de candidatos legislativos a la boleta presidencial de otra agrupación política, una fórmula que no cuenta con el respaldo de Provincias Unidas, el PRO ni otras bancadas provinciales.

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Al disponer el cuarto intermedio hasta este miércoles al mediodía, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el senador libertario Agustín Coto, declaró que “no hay voluntad de sacar dictamen hoy sino que se pasará a un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía”. En la misma línea, una fuente del bloque oficialista resumió la aritmética parlamentaria al señalar que “los votos para suspender las PASO están pero no tenemos todos los votos para las colectoras”, mientras Bullrich busca evitar un revés similar al ocurrido con la ley de Propiedad Privada, donde debió retirar los capítulos sobre Tierras y Manejo del Fuego.

Alejandra Vigo y Jorge Capitanich cuestionaron las colectoras

Durante el debate en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, los senadores opositores y dialoguistas cuestionaron tanto el diseño de las listas colectoras como el alcance político de la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza. En la reunión participaron Patricia Bullrich, los aliados Carlos “Camau” Espínola, Alejandra Vigo, los radicales Rodolfo Suárez y Eduardo Vischi, la representante de Convicción Federal, Carolina Moisés, y el senador justicialista Jorge Capitanich, quien ingresó una vez constituido el quórum.

La senadora por Córdoba, Alejandra Vigo, respaldó la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero rechazó las listas de adhesión al advertir que “no estoy de acuerdo con las colectoras porque son inconstitucionales” y agregó que “querer armar listas colectoras porque los tiempos apuran me parece que vulnera y distorsiona lo que establece la Constitución”. Sobre Ficha Limpia, Vigo recordó su pedido de tratarla en una ley separada y sostuvo que “es un proyecto que poco habla de las PASO y que, en esta coyuntura política para el 2027, poco resuelve”, mientras Capitanich afirmó que “ante el texto de reforma electoral tenemos un problema político, que es pretender claramente tener una estrategia para impedir la participación democrática de la oposición”.

Reglas sobre boletas, Ficha Limpia y campaña

La versión actualizada del proyecto de reforma electoral en debate en el Senado de la Nación condensa su contenido en 21 artículos y establece la suspensión de las PASO, el debate presidencial obligatorio en segunda vuelta y la habilitación del financiamiento privado. Según fuentes parlamentarias, distintas bancadas reclaman además introducir modificaciones en materia de financiamiento y garantizar un porcentaje de espacios gratuitos de publicidad en las campañas electorales.

Respecto del esquema de adhesión excepcional para las categorías de Presidente y Vicepresidente, el texto permite incorporar junto a la columna de la agrupación de distrito de la misma denominación una única columna adicional de otra fuerza distrital que no acompañe a otra fórmula presidencial, computándose los votos de cada lista por separado. En cuanto a Ficha Limpia, el articulado prohíbe postularse a condenados por delitos dolosos —a diferencia de iniciativas dialoguistas acotadas a hechos de corrupción— siempre que la condena haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, rigiendo para comicios posteriores si la confirmación judicial ocurre desde el 1° de enero del año electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)