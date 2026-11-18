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(OPI TdF) – El Fondo de Financiamiento Educativo se nutrirá de alícuotas adicionales en Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural, utilidades estatales y recursos energéticos, con afectación exclusiva al área escolar.

La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó este martes el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial para crear el régimen de Financiamiento Integral del Sistema Educativo. La sanción de la norma tras un extenso debate parlamentario prosperó gracias al voto doble de la vicepresidenta 1° de la Cámara, Victoria Vuoto (Partido Justicialista).

El nuevo esquema legal instituye el Fondo de Financiamiento Educativo (FFE), cuyos recursos tendrán afectación exclusiva al sistema escolar de la provincia. Según el texto sancionado, la masa financiera provendrá de alícuotas adicionales sobre el impuesto a los Ingresos Brutos, aportes del Inmobiliario Rural, utilidades de empresas estatales y recursos provenientes de sectores estratégicos como el Hidrógeno Verde, la Economía del Conocimiento y la actividad energética.

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Respecto de la asignación presupuestaria interna, la ley establece que los fondos recaudados se distribuirán de manera orientativa en un 40% para el fortalecimiento del salario docente, un 40% para obras de infraestructura y mantenimiento escolar, y el 20% restante para equipamiento tecnológico y recursos pedagógicos. El proyecto aprobado no consigna el monto estimado de recaudación anual que generarán los nuevos gravámenes.

La Legislatura de Tierra del Fuego creó un observatorio

Al fundamentar la sanción en el recinto de Tierra del Fuego, Victoria Vuoto destacó la síntesis alcanzada sobre cinco iniciativas parlamentarias previas. La vicepresidenta 1° de la Legislatura de Tierra del Fuego indicó que “llegamos a esta instancia después de dos años de debate legislativo” y precisó que el cuerpo analizó propuestas de distintos sectores: “Uno del sindicato, dos del Ejecutivo, uno de otros bloques legislativos y, finalmente, este quinto texto que fue construido en consenso a partir de lo mejor de cada una de las propuestas anteriores”.

En esa línea, Vuoto aseguró que “para nosotros la educación es una prioridad. Este proyecto de ley no solo garantiza recursos, sino que pone a toda la provincia a discutir cómo mejorar el sistema educativo para los próximos años”. Como mecanismo de control y seguimiento operativo, la norma crea el Observatorio de Financiamiento Educativo, organismo que deberá publicar informes trimestrales en formatos abiertos y articular el diseño de un plan de mejora quinquenal junto al Consejo de Educación y la comunidad educativa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)