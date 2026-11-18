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La huelga formalizada por el Sindicato de Empleados Municipales se extenderá hasta el martes 24 de noviembre sin asistencia ni registro de entrada. Exigen asistencia financiera provincial y cobertura de obra social.

Los trabajadores de la Municipalidad de 28 de Noviembre iniciaron un paro de 192 horas en reclamo de una recomposición salarial del 30%, tras aprobar la medida de fuerza en asamblea. La huelga, formalizada por el Sindicato de Empleados Municipales (SEM), se extenderá hasta el martes 24 de noviembre e impacta sobre la totalidad de las áreas operativas y administrativas de la comuna santacruceña.

El esquema de protesta definido por la organización gremial se ejecuta bajo la modalidad de paro total, sin asistencia a los lugares de trabajo ni registro de entrada. Además del porcentaje de incremento salarial del 30%, el petitorio analizado por los agentes comunales incorpora dos exigencias dirigidas al Gobierno Provincial: el envío de una asistencia financiera extraordinaria para el municipio y garantías efectivas para sostener la cobertura de la obra social.

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La conducción del SEM informó que mantiene rondas de reuniones periódicas con “distintos sectores del arco político de 28 de Noviembre para buscar alternativas que permitan avanzar en los reclamos”. No obstante, desde la entidad sindical remarcaron que “pese a las gestiones realizadas, todavía no obtuvieron respuestas favorables por parte del Gobierno Provincial” para destrabar el conflicto salarial y financiero en la localidad de la Cuenca Carbonífera.

Reclamo de igualdad de condiciones

El Sindicato de Empleados Municipales (SEM) de 28 de Noviembre fundamentó la medida de fuerza de 192 horas en la disparidad económica que atraviesa la comuna frente a otras jurisdicciones de Santa Cruz. Los trabajadores señalaron diferencias concretas respecto de la situación financiera y salarial de otros municipios de la provincia, por lo que demandaron un trato equitativo para los empleados públicos de la Cuenca Carbonífera.

Durante la deliberación asamblearia, el sector gremial sintetizó su postura institucional al sostener que “no pedimos privilegios, exigimos igualdad de oportunidades, criterios justos y respuestas concretas”. Mientras aguardan una definición oficial por parte de las autoridades provinciales sobre los fondos de asistencia y la prestación médica, la huelga general del SEM en 28 de Noviembre continúa vigente en todas las dependencias municipales hasta el martes 24 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)