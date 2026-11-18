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El régimen excepcional estará vigente hasta el 31 de marzo de 2027 y suspende por 90 días las previsiones regulatorias para bancos y aseguradoras vinculados a Ueno bank S.A.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso medidas financieras temporales para aliviar la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) afectadas por la restricción en el acceso a fondos depositados en Ueno bank S.A. Según el reporte oficial difundido por la autoridad monetaria de Paraguay este martes, el régimen especial regirá hasta el 31 de marzo de 2027 para firmas que tenían saldos en la entidad al 2 de noviembre de 2026.

Para acceder a este esquema de emergencia, las empresas deberán acreditar que sus créditos no registraban atrasos superiores a 60 días al 2 de noviembre de 2026. El BCP estableció que las entidades financieras intervinientes tendrán que verificar de manera fehaciente que el bloqueo de los depósitos en Ueno bank S.A. impactó en la capacidad de pago de cada solicitante antes de otorgar la asistencia.

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Bajo esta resolución, las mipymes alcanzadas podrán renovar, refinanciar o reestructurar los préstamos que mantienen vigentes en otros bancos y entidades financieras del sistema paraguayo en condiciones especiales. Una vez formalizada la nueva operación, los días de mora acumulados en el crédito original dejarán de computarse para la clasificación de riesgo del deudor.

El Banco Central suspendió por 90 días las previsiones para bancos y aseguradoras

De forma complementaria, el Banco Central del Paraguay (BCP) autorizó excepcionalmente a los bancos que otorgaron préstamos a Ueno bank S.A. a suspender durante 90 días la obligación de constituir previsiones regulatorias adicionales. En la misma línea operativa, la banca matriz ordenó a la Superintendencia de Seguros aplicar idéntica suspensión de 90 días sobre las previsiones correspondientes a inversiones financieras de compañías aseguradoras vinculadas con dicha entidad.

Respecto del tratamiento crediticio individual, la normativa del BCP determinó que los préstamos reestructurados conservarán inicialmente su categoría de riesgo previa y luego se ajustarán según el comportamiento de pago del cliente y las reglas vigentes. Esas operaciones serán evaluadas de forma independiente respecto de otras líneas que posea el mismo deudor, aunque los bancos deberán realizar un análisis integral de su riesgo crediticio, mientras el plazo adicional de 90 días busca mitigar efectos inmediatos sobre el sistema financiero mientras avanza el proceso. (Agencia OPI Santa Cruz)