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La jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado y el jefe de Gabinete confirmaron el acuerdo tras retirar las listas colectoras. El oficialismo estima reunir entre 38 y 40 votos la próxima semana y sancionar la ley en diciembre.

La senadora Patricia Bullrich, jefa de la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA), y el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, celebraron el dictamen favorable obtenido en el Senado de la Nación para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en las elecciones de 2027. El despacho se destrabó luego de que el oficialismo aceptara eliminar del proyecto el artículo que habilitaba las listas colectoras, según informaron ambos funcionarios mediante publicaciones en la red social X tras el cierre de la jornada legislativa.

A través de su cuenta oficial, Bullrich precisó los puntos centrales del consenso alcanzado entre los bloques parlamentarios para habilitar el tratamiento en el recinto. La legisladora publicó: “Con diálogo entre los distintos partidos, logramos consensuar un dictamen para avanzar en la discusión de la Reforma Política: Sin PASO; Sin colectoras; Con Ficha Limpia: Se reducen 50 por ciento los espacios cedidos de publicidad”.

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En la misma serie de mensajes, la titular de la bancada oficialista subrayó la supresión de las restricciones vigentes durante la jornada de votación. Al respecto, Bullrich destacó: “Chau a la veda electoral: no se limita hablar a candidatos ni se frena la actividad de espectáculos y gastronómicos”, sin que los pronunciamientos oficiales detallen el número de expediente parlamentario ni el articulado específico modificado.

Cronograma legislativo de La Libertad Avanza

El jefe de Gabinete de Ministros y ex ministro del Interior, Diego Santilli, respaldó el avance parlamentario impulsado por La Libertad Avanza en el Senado de la Nación y vinculó la suspensión de las primarias con el gasto fiscal de los comicios. En su cuenta personal de X, Santilli escribió: “¡Habemus dictamen! La semana que viene se trata en el Senado la suspensión de las PASO, que nos cuestan a los argentinos 200 millones de dólares”, cifra enunciada por el funcionario sin respaldo documental adjunto en su publicación.

Asimismo, Santilli enumeró los restantes pilares del despacho al sostener: “También vamos a avanzar con Ficha Limpia, la consolidación de la Boleta Única de Papel y se termina la veda electoral que jode a los comerciantes”. Con el dictamen firmado, el Gobierno nacional prevé debatir la reforma electoral la próxima semana en el Senado, donde confía en reunir entre 38 y 40 votos, con el objetivo de convertirla en ley en la Cámara de Diputados durante la primera semana de diciembre. (Agencia OPI Santa Cruz)