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(Por: Rubén Lasagno) – Lo manifesté en mi columna política de hace unos días: el gobierno provincial está trabajando fuertemente, desde el fracaso legislativo por el endeudamiento en dólares de la provincia y prevé, en la próxima semana, traer al recinto el proyecto de la deuda en dólares, esta vez (según Vidal) “con las manos aseguradas” para su aprobación. ¿Realmente tiene las manos “aseguradas”?; veamos.

Básicamente el proyecto oficial está en las mismas condiciones de inviabilidad y carencias técnicas que tenía cuando fue rechazado. Solo le han hecho algunas modificaciones estéticas, más bien ancladas en la necesidad de ajustarse “al gusto” de algunos legisladores, pero en el fondo, sin ningún tipo de cambio sustancial y un solo objetivo: obtener la aprobación del crédito que es un compromiso que Vidal asumió con el Ministro Caputo motivo por el cual al diputado nacional Jairo Guzmán (LLA) no se lo oye opinar sobre el tema, que si bien no es de su decisión (es diputado nacional) se supone que como representante de Santa Cruz, al menos debería marcar posición al respecto; pero es normal que en Santa Cruz esa pregunta el periodismo no se la haga.

Ayer miércoles 18 hubo una reunión en la oficina de la presidencia de la Cámara de Diputados entre el vicegobernador Fabián Leguizamón, el intendente de Río Turbio Darío Menna y los diputados de la cuenca Carlos Godoy, Karina Nieto y Lorena Ponce (ésta última de 28 de Noviembre).

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Allí se debatió un tema crucial: el apoyo de todos ellos y particularmente del intendente Menna, a la adquisición del endeudamiento de 600 millones de dólares que sigue “en comisión” pero el gobernador ha dado la orden de que vuelva al recinto el próximo jueves, con “la seguridad” (esta vez) de que tendrá los 2/3 para su aprobación definitiva.

“Fabián (Leguizamón) unió las partes y les bajó el mensaje del gobernador: aprobar el crédito a cambio de fondos. Menna cerró filas porque está desesperado, tiene un kilombo en Turbio que no lo puede resolver y se acerca el aguinaldo sin un peso; Godoy siempre negó el pedido y está muy incómoda ante esta encrucijada que plantea la coyuntura, Ponce posiblemente no vote a favor y Nieto va a hacer lo que diga el intendente Menna”, dijo nuestra fuente de la Cámara.

Al finalizar esa reunión, la sensación de quien vio los rostros a la salida de la oficina del presidente de la legislatura, no era de alegría ni de convencimiento precisamente. “Menna seguro va a apoyar y en cualquier momento sale a decir que el crédito es necesario para el desarrollo de Río Turbio, toda una mentira para encubrir “el billetazo” de Vidal para cubrir la falta de fondos de fin de año, los aguinaldos y el conflicto con los municipales que lo tiene acorralado”, remarcó la fuente.

El intendente quiere ¿Los diputados también?

Otra fuente de OPI Santa Cruz, vinculada al entorno del gobernador, aseguró que Darío Menna va a cambiar el discurso y va a apoyar el endeudamiento aludiendo a la necesidad de obras y desarrollo que necesita la ciudad, pero hizo hincapié en las palabras del propio Ministro Verbes, quien dijo públicamente en la cuenca “que los beneficios del crédito se verán a mediano y largo plazo”.

Tomando las palabras del Ministro de Economía, cabe preguntarse ¿Qué es “mediano” y “largo plazo” ya que el tiempo material que tiene este gobierno, expira en diciembre del 2027?.

Sin considerar que el actual gobernador pueda o no ganar una reelección el año que viene, su mandato termina en diciembre del año próximo con lo cual el “mediano y largo plazo” sin duda va a exceder ese tiempo, lo cual dará el argumento necesario al gobierno de la provincia para justificar el retraso de “las inversiones” que las voces críticas no las reconocen como tal.

Lo que si es seguro, que si hay recambio político, quien llegue al gobierno deberá hacerse cargo del empréstito que se devengará de las regalías, con lo cual, de aprobarse, Santa Cruz verá sensiblemente disminuido su caudal de fondos disponibles por coparticipación y seguramente, eso llevará a que unido a la baja en la producción petrolera, incida directamente en la limitación de los recursos para establecer algún tipo de aumento salarial en la administración pública, lo que equivale a decir que las paritarias del 2027 no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir a un pedido cierto de recomposición salarial; la excusa será, precisamente, la necesidad de cumplir con la obligación asumida.

De acuerdo a los cálculos legislativos y que estarían asegurados en la sesión del próximo jueves, si hipotéticamente Vidal contara con “las tres manos” de la cuenca a través del intendente Menna, tiene los 2/3 asegurados para la aprobación, sin contar la posición que podrían tener el diputado Pedro Muñoz (CC-ARI) y Santiago Jara que responde al senador José Carambia, quien va o viene según el interés personal que está en juego.

El otro frente que Vidal casi seguro cuenta como propio, es el de Pablo Grasso, con quien acordó una “convivencia pacífica” y entre los términos estaría el apoyo al endeudamiento, teniendo en cuenta que “la tensión” entre ambos es meramente económica. Por otro lado, si se diera que los legisladores de la cuenca prestan sus manos a Claudio Vidal, van a romper el frente interno del PJ provincial y obviamente, se lo van a facturar a Grasso. Sin embargo públicamente el diputado Carlos Godoy dijo en FM News que no le dará su voto para el pedido del empréstito. Habrá que ver cuando llegue la hora de votar.

Si se aprobara el endeudamiento, el próximo paso del gobierno provincial es anular las PASO en Santa Cruz (por pedido del propio Milei) y no descartan adelantar las elecciones, como ya han dejado deslizar desde el entorno del Ejecutivo.

De esta manera el panorama económico provincial es incierto. Necesitan los fondos (tanto el gobierno para su campaña como los intendentes para sostener sus cajas) y hay mucha resistencia a darle luz verde al endeudamiento en dólares que pide Vidal por aquellos diputados que no son “propia tropa”.

El gobernador sabe que ésta podría ser la última oportunidad para lograr el objetivo de endeudar a la provincia y sostener su campaña al 2027 y los intendentes creen que si eso pasa se verán favorecidos por “el derrame” en obras, cosa que no será así.

Claramente el objetivo de Vidal es hacerse de los fondos y para ello promete lo que no va a cumplir pero necesitan oír los intendentes, como es el caso de Darío Menna, que sufre un conflicto permanente con el personal municipal que se encuentra en paro, manifestándose en las calles y haciendo piquetes. Obviamente si triunfa el objetivo del gobernador, habrá una asistencia momentánea para cuerpear los conflictos de la cuenca y enfrentar los aguinaldos que hoy no puede pagar; pero después todo eso se terminará.

Ahora, ante este panorama que planteamos, la reunión con Leguizamón y las recientes declaraciones de Godoy, nos preguntamos ¿Qué harán las diputadas Lorena Ponce y Karina Nieto, de quienes depende prácticamente el destino del endeudamiento, más allá de la incertidumbre por el voto de Muñoz y Jara? Todo tiene un final abierto pero las fuentes señalan una verdad incontrastables: si el proyecto vuelve al recinto es porque el Ejecutivo logró su mayoría y si es así, es porque alguien está mintiendo y mientras dicen que no en público abren sus bolsillos de payaso. (Agencia OPI Santa Cruz)