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El subcontralor del Pentágono, Arthur Miller, actualizó la cifra ante legisladores durante su audiencia de nominación. El cálculo excluye los daños sufridos por bases estadounidenses en Oriente Medio tras ataques con drones y misiles.

La guerra contra Irán le ha costado al ejército de Estados Unidos más de 48.000 millones de dólares desde el inicio del conflicto a finales de febrero, según declaró este jueves el subcontralor del Pentágono, Arthur Miller, ante legisladores durante la audiencia por su nominación como subsecretario de la Marina para la gestión financiera. Al precisar la composición del desembolso acumulado, el funcionario afirmó: “Esa cifra incluye municiones, costos de reemplazo de equipos y costos operativos”.

El balance financiero expuesto por Miller excluye expresamente tanto los daños materiales registrados en las bases estadounidenses desplegadas en Oriente Medio —algunas de las cuales sufrieron impactos severos por ataques iraníes con drones y misiles— como las pérdidas derivadas en la economía mundial. El reporte oficial presentado en la audiencia parlamentaria tampoco consignó una valuación económica de esas reparaciones pendientes ni estimaciones sobre el costo indirecto del conflicto.

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Esta rendición de cuentas representa la primera actualización oficial desde mediados de octubre, cuando un cálculo del Comando Central de Estados Unidos obtenido por la cadena CBS News ubicaba el gasto bélico en 47.100 millones de dólares. En aquel corte previo, la mayor proporción del presupuesto correspondía a la reposición de municiones utilizadas, estimada en unos 29.000 millones de dólares, mientras que el equipamiento perdido —incluidos aviones y aeronaves no tripuladas— representaba alrededor de 6.000 millones de dólares. (Agencia OPI Santa Cruz)