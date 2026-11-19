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(OPI TdF) – La Resolución 69/2026 firmada por Iñaki Miguel Arreseygor supedita el cese de la intervención vigente desde enero de 2026 a un plan de obras. El gobernador Gustavo Melella acusó al Ejecutivo nacional de vulnerar el federalismo.

El Gobierno nacional prorrogó la intervención administrativa que rige desde enero de 2026 sobre el Puerto de Ushuaia y aprobó un nuevo Plan de Obras de Infraestructura mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). El acto administrativo, firmado el miércoles 18 de noviembre de 2026 por el director ejecutivo del organismo, Iñaki Miguel Arreseygor, extiende los alcances de la Resolución 4/2026 y condiciona el levantamiento de la tutela nacional al cumplimiento efectivo de los trabajos aprobados.

En los considerandos de la Resolución 69/2026, la ANPyN justificó la continuidad de la medida al sostener que “aún persisten deficiencias que impiden considerar subsanadas las irregularidades que motivaron la medida adoptada en enero de 2026”. El documento oficial advierte que la magnitud de las tareas técnicas pendientes exige sostener la intervención federal sobre la terminal marítima de Ushuaia, sin detallar montos presupuestarios asignados ni plazos cerrados de ejecución para cada frente de obra.

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El Plan de Obras de Infraestructura avalado por el organismo portuario nacional incluye el recambio del muelle comercial, la ampliación y reparación de las redes eléctrica y de provisión de agua, la construcción de muelles para catamaranes y la reparación del pontón correspondiente a ese sector operativo en Ushuaia.

Rechazo de Gustavo Melella a la prórroga

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, rechazó la prórroga dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el Puerto de Ushuaia y cuestionó los fundamentos técnicos invocados por la administración central. El mandatario fueguino sostuvo que con esta decisión el Gobierno nacional “demuestra que no respeta el federalismo, la autonomía de nuestra provincia ni los derechos de las y los fueguinos sobre sus propios recursos”.

Al profundizar sus críticas contra la continuidad de la Resolución 69/2026 en Ushuaia, Melella apuntó contra el destino de los ingresos de la terminal al afirmar: “Nos quieren hacer creer que la intervención tenía como objetivo ordenar y mejorar el funcionamiento del puerto, pero los hechos demuestran otra cosa: vinieron a hacer caja con los recursos de Tierra del Fuego”. Mientras persiste el cruce institucional entre la provincia y el Ejecutivo nacional, la administración del Puerto de Ushuaia continúa bajo órbita de la ANPyN sujeta al avance del plan de obras fijado en la norma. (Agencia OPI Tierra del Fuego)