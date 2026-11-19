- Publicidad -

Wado de Pedro y Florencia López asumirán por la Cámara alta para el período 2026-2030. En Diputados, el peronismo resigna un lugar frente a La Libertad Avanza y el PRO disputa una silla con Provincias Unidas.

El peronismo conservará dos sillas en el Consejo de la Magistratura en representación de la bancada más numerosa del Senado de la Nación, según se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión de la Cámara alta. El cuerpo encargado de designar y remover jueces —integrado por 20 miembros, de los cuales ocho corresponden al Congreso nacional en partes iguales entre senadores y diputados— atraviesa el recambio de autoridades tras el vencimiento de los mandatos operado este miércoles 18 de noviembre.

Para el mandato 2026-2030 asumirán por el bloque justicialista Wado de Pedro y la senadora riojana Florencia López, quienes reemplazarán a Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. La designación de López responde a un acuerdo político entre la ex presidenta Cristina Kirchner y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien habilitó el reingreso de Fernando Rejal al bloque del Partido Justicialista para alcanzar 22 senadores y superar por una banca a La Libertad Avanza.

- Publicidad -

Las restantes dos representaciones del Senado de la Nación quedaron asignadas a las bancadas que siguen en volumen parlamentario al peronismo. Por La Libertad Avanza ingresará Nadia Márquez en reemplazo de Luis Juez, mientras que la Unión Cívica Radical estará representada por Maximiliano Abad en sustitución de Eduardo Vischi, nominaciones que serán remitidas formalmente al organismo judicial por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

Cambio de correlación en la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados, la renovación del Consejo de la Magistratura modifica el equilibrio interno al reducir a un solo representante la participación del peronismo, que quedará en manos del diputado massista Guillermo Michel. Esta designación marca un cambio respecto de los períodos anteriores en los que Cristina Kirchner priorizaba dirigentes de su entorno directo para ocupar esos lugares, como ocurrió con Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley.

Como contrapartida, La Libertad Avanza pasará a ocupar dos asientos en el organismo judicial al consolidarse como la primera minoría parlamentaria de la Cámara baja. La bancada oficialista ratificará la continuidad de Gonzalo Roca e incorporará a la diputada Gisele Castelnuovo para completar su dupla de consejeros en el período 2026-2030.

El cuarto lugar correspondiente a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura enfrenta en una puja reglamentaria al bloque del PRO y a Provincias Unidas. La Ley 24.937 establece que los consejeros del Congreso son designados “a propuesta de los respectivos bloques”, distribuyendo dos cargos para la bancada con mayor representación, uno para la primera minoría y el restante para la segunda minoría, condición que hoy reúne Provincias Unidas con 18 integrantes frente a los 12 diputados del PRO.

Desde el bloque que preside Cristian Ritondo reclaman esa banca bajo el argumento de que, aunque la Ley 24.937 no lo mencione de manera explícita, deben computarse los interbloques, lo que permitiría sumar a los 12 legisladores del PRO a los diputados radicales, del MID, Karina Banfi y José Luis Garrido hasta alcanzar 22 bancas. Si el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resuelve la controversia en favor del PRO, el conflicto quedará expuesto a una eventual judicialización. (Agencia OPI Santa Cruz)