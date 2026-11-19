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(Por: Rubén Lasagno) – La velocidad en las comunicaciones y básicamente la realidad una y otra vez nos dan la razón, cuando con la verdad salimos a contrastar al gobierno provincial y a la Intervención de YCRT, cada vez que producen campañitas de desinformación para contrarrestar nuestra información, acompañados por el coro de medios pagos que a los pocos días quedan en ridículo, repitiendo una y otra vez el falso mensaje del gobierno; ya es un clásico.

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El proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 ingresado por el Poder Ejecutivo el 15 de septiembre de 2026 mediante el Mensaje N° 0043/2026 obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y el oficialismo apunta a debatirlo en el recinto.

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El mismo quedó conformado de una manera que no es objeto de este informe debatirlo acá, excepto extraer del contexto del proyecto dos elementos sustanciales que resaltan, confirman y reafirman nuestro informe del día 6 de noviembre 2026, con el cual salimos al cruce de la séptima vez en la cual el gobernador Claudio Vidal anunció el reinicio de las obras de las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa, esta vez apoyado por otro que se subió a la ola de mentiras oficiales: el diputado nacional LLA Jairo Guzmán.

En base al texto del presupuesto nacional 2027 que ha trascendido, pudimos conocer los montos de los fondos asignados tanto para el funcionamiento de YCRT como para la obra de las represas y si alguna duda había de que ambos enclaves nacionales en Santa Cruz no tendrá desarrollo efectivo en lo que resta del presente año y durante 2027, de la lectura del mismo aparece la confirmación cabal de lo que venimos diciendo en OPI Santa Cruz desde finales del año 2022, cuando anunciamos la falta de financiamiento por parte de LLA de ambos desarrollos en el territorio provincial.

Tanto tenés, tanto podés

Es una obviedad decir que sin fondos no se pueden construir represas ni hacer funcionar un yacimiento y de acuerdo al análisis per se que hacemos de los montos asignados por el gobierno de Milei, tanto a YCRT como a la obra de las represas, es manifiestamente claro que en ninguno de los dos casos el Estado nacional prevé el funcionamiento normal de ninguno de ellos.

De acuerdo al presupuesto 2027, el complejo de las Represas sobre el río Santa Cruz (Cóndor Cliff-La Barrancosa) tiene asignado un total de 82.143 millones de pesos monto que traducido al valor dólar de estos momentos, corresponde a U$S 51.989.240,50 (menos de 52 millones de dólares)

El Presupuesto inicial del año 2026 fue de $ 200.000 millones partida asignada a través de ENARSA y que como dijimos en esa oportunidad, solo tenía como objetivo pagar deudas de la UTE y sostener gastos mínimos de mantenimiento de la obra.

El Presupuesto proyectado para 2027de acuerdo al gobierno nacional es de $ 82.143 millones. Objetivamente del presupuesto comparado surge que hay una caída (o recorte) del 58,9% respecto a la partida del año que estamos por terminar. Y esos poco más de 82 mil millones de pesos presupuestados para el 2027 dependen casi exclusivamente de que lleguen los desembolsos de financiamiento externo, como el crédito de los bancos chinos.

Es decir, que en ningún momento el gobierno nacional contempla poner en funcionamiento la obra, sino (y solamente) mantener la dotación mínima de alrededor de 190 trabajadores, los servicios necesarios de limpieza y mantenimiento estructural y no hay (hasta el momento) considerado un monto que tendría que estar estimado entre los 1.000 y 1.400 millones de dólares, para el reinicio cierto de la obra y la terminación de más del 55% que resta en La Barrancosa, dado que el dique Cóndor Cliff es prácticamente inviable.

Para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Nación ha fijado la cantidad de $153.500 millones, monto que traducido en dólares corresponden U$S 97.460.317,46 (menos de cien millones de dólares).

Tengamos en cuenta que el Presupuesto inicial 2026para YCRT fue de : $ 135.840 millones y el presupuesto proyectado para 2027es de $ 153.500 millones.

Esto supone un aumento nominal del 13% del presupuesto comparado, lo que arroja un solo resultado: el Estado nacional solo considera el envío de los fondos necesarios para el sostenimiento de los salarios y mantenimiento mínimo del yacimiento y cero presupuesto para producción, infraestructura, seguridad, inversión en logística y mejoramiento de las instalaciones.

La mentira y la realidad

Una vez más y en este caso con la prueba irrefutable de los números oficiales, reafirmamos con total seguridad que tal como nos vienen advirtiendo nuestras fuentes, ni YCRT está contemplado en los planes desarrollistas del gobierno nacional ni las represas van a reiniciarse en lo que resta del año y todo el 2027. No hay fondos disponibles ni para una ni para la otra.

Por este motivo, volvemos a reiterar lo que señalamos en nuestras notas anteriores: tanto el Gobernador Claudio Vidal, como Jairo Guzmán (LLA), les mienten a la gente, a la sociedad y al electorado, sosteniendo falsas expectativas de producción (YCRT) y reinicio de obras (Represas), con fines estrictamente electorales y muy alejados de la realidad, que nosotros venimos relatando desde hace años.

Obviamente, ambos (Vidal y Guzmán) una especie de sociedad política no declarada (aún) pero con intereses comunes en Santa Cruz, cuentan con el silencio de los medios, las “entrevistas” lavadas (y pagas) que le hacen los diarios, donde sostienen las mentiras y el periodismo cooptado por la pauta, omite preguntarle a fondo sobre esta situación que está clara y es determinante, pero sobre lo cual, ni Vidal ni Guzmán, quieren responder.

Por esta razón decimos que el cinismo político, tanto de la máxima autoridad provincial como de quien se propone como el cambio libertario en Santa Cruz, debe ser expuesto (y así lo haremos desde OPI durante la campaña) para concientizar a la población cómo y de qué forman nos mienten, con la ayuda de empresas periodísticas que acarician la billetera del gobernador o del inconcebible “candidato” de Karina Milei, quien, como ella, goza de una insana “inocencia” (¿O ignorancia?), son absolutamente falaces y demagógicos y rayan la corrupción, si se los analiza en profundidad y no solo en el discurso absurdo, vacío, carente de ideas y para nada propositivo que sostienen ambos ante la opinión pública, sin meternos (claro está, por ahora) en el manejo oscuro de sus intereses, tanto políticos, como económicos. (Agencia OPI Santa Cruz)