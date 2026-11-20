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(Por: Rubén Lasagno) – Informe II – Más allá del caso Exégesis Salud S.R.L., que describimos en nuestro primer informe sobre el Fallo N° 6.472 del Tribunal de Cuentas sobre el Ejercicio 2024 de la Caja de Servicios Sociales (CSS) expone una trama de descontrol financiero y administrativo increíble, con compras directas por más de $11.518 millones a Suizo Argentina S.A. sin remitos y calificadas de “alto riesgo”, aumentos retroactivos sin justificar a AUDIRED S.R.L. que dispararon su facturación mensual hasta los $64 millones; pagos a la droguería ASAR FARMA S.A. sin presentar el contrato original, un descalce presupuestario de $253.826 millones sin respaldo legal y una deuda al cierre de $57.923 millones sin discriminar ni explicar.

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Todo ocurrió con la Unidad de Auditoría Interna de la CSS vacante durante todo el año y un Fondo Rotatorio de $600 millones usado de forma habitual para gastos planificables, aunque la mayoría del organismo de control, integrada por las vocales Villafañe, Castro y la presidente Jaramillo, tomó una decisión que va a soprender al lector… o tal vez, si leyó nuestro primer informe, no tanto.

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Además del caso de Exégesis Salud S.R.L que bien describimos en nuestra primera nota, el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas detectó múltiples irregularidades graves en la Caja de Servicios Sociales (CSS) vinculadas a contrataciones directas millonarias, aumentos retroactivos injustificados, falta de contratos base y descalces contables severos.

Más allá de Exégesis, el Tribunal de Cuentas también perdonó a la CSS por compras directas de $11.500 millones, aumentos retroactivos y contratos inexistentes

Las 7 “irregularidades” rayanas en el delito

A continuación vamos a detallar las principales siete irregularidades, observadas por la auditoría del Tribunal de Cuentas realizadas sobre el ejercicio del año 2024.

Compras Directas a Suizo Argentina S.A. (“Alto Riesgo”)

La adquisición de medicamentos de alto costo pasó de $6.975.328.566,17 en 2023 a $22.336.059.606,97 en 2024, se encontró un salto exponencial en compras directas.

La auditoría calificó a la droguería Suizo Argentina S.A. como de “Alto Riesgo” porque pasó de facturar $ 613.609.361,20 en 2023 a $11.518.710.822,27 en 2024 bajo la modalidad de Compras Directas, apartándose del régimen general de contrataciones y quedando la selección a criterio exclusivo del área de Farmacias.

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL Compras de medicamentos de alto costo en la CSS (2023 vs. 2024) Evolución de compras devengadas a Suizo Argentina S.A. y comparación con el consolidado META S.A. (en pesos) Suizo Argentina S.A. Ejercicio 2024 (Directa) $ 11.518.710.822,27 Consolidado META + Suizo Ejercicio 2023 (Base comparable) $ 1.837.991.726,98 Suizo Argentina S.A. Ejercicio 2023 (Individual) $ 613.609.361,20 $0M $3.000M $6.000M $9.000M $12.000M Referencia descargo CSS: alza promedio de precios unitarios de medicamentos del 341% (nov. 2023 – análisis 2024). +1.777,2% Suba directa Suizo Argentina De $613,6 M en 2023 a $11.518,7 M en 2024 (x18,8) +526,7% Suba real base consolidada Supera el 341% de aumento de precios informado por CSS $ 9.680,7 M Diferencia neta consolidada Brecha interanual frente a los $1.838,0 M de META + Suizo 2023 Fuente: Fallo N° 6472 – Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz (Ejercicio 2024 CSS) | Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

La CSS intentó explicar el aumento alegando que en 2023 Suizo operaba asociada a Droguería META S.A. y que los medicamentos subieron un 341% promedio. Sin embargo, la auditoría comprobó que, incluso sumando lo facturado por Suizo y META juntas en 2023 ($1.837.991.726,98), el incremento de 2024 superó el 500%, muy por encima del alza de medicamentos y de la inflación acumulada.

En los expedientes revisados de este prestador, el TC encontró que no se adjuntaron los remitos que acreditan la recepción efectiva de los medicamentos argumentando el gran volumen de papeles.

Aumentos retroactivos y falta de respaldo en AUDIRED S.R.L.

Esta empresa fue contratada por la CSS para auditorías de terreno, censos de internados y auditorías de facturación. La empresa AUDIRED SRL operaba en la Caja de Servicios Sociales bajo un convenio de renovación automática que se aparta del régimen general de contrataciones.

Mediante la Resolución N° 8.167/2024 (del 25/07/2024), la CSS aprobó una adenda retroactiva al 1° de mayo de 2024 que eliminó el tope de cobro (pasando al 2% del monto auditado) y triplicó el límite de auditorías de terreno (de 50 a 150 egresos mensuales).

Tras esa modificación, los pagos mensuales pasaron de rondar entre $4,5 millones y $8,6 millones a principios de año, a $49.801.274,30 (junio), $64.248.263,80 (julio), $61.744.509,10 (agosto) y $40.702.998,00 (septiembre). Los responsables de la CSS nunca respondieron ni justificaron el porqué de este aumento retroactivo exponencial.

Los expedientes de pago no incluían los informes de auditoría ni los reportes diarios comprometidos, lo que impide respaldar que el trabajo efectivamente se realizó. Además, el Tribunal advirtió una posible superposición de funciones con la propia Auditoría Administrativa de la CSS.

Pagos a droguería ASAR FARMA S.A. (sin contrato original)

Pese a múltiples requerimientos e intimaciones del Tribunal, la CSS nunca presentó el convenio original que establece las pautas y condiciones pactadas con la droguería.

Los responsables solo enviaron adendas y actas complementarias de actualización de valores, varias de las cuales (correspondientes a marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024) ni siquiera contaban con una Resolución que las aprobara. Por este incumplimiento se aplicó multa a los responsables.

$253.826 millones sin respaldo

El cuadro de Ejecución Presupuestaria (e-SIDIF) informó una ampliación presupuestaria de $72.139.180.849,00 para 2024. Sin embargo, los instrumentos legales presentados por la CSS (Resolución N° 0373/24 y Decreto N° 0861/24) suman ampliaciones por $325.965.235.665,00. Los auditores encontraron que faltan los instrumentos legales que justifiquen una diferencia de $253.826.054.816,00.

Deuda de $ 57.923 millones sin discriminar e inconsistente

La CSS declaró al cierre del ejercicio una deuda devengada y no abonada de $57.923.702.668,71 sin discriminarla por expedientes ni por Partidas Principales. Además, ese monto no coincide con la diferencia entre lo comprometido y lo pagado en el sistema e-SIDIF ($1.090.869.409), sin que los responsables explicaran el origen del desfasaje. Esta irregularidad también derivó en multa.

Pagos y viáticos improcedentes

Por la factura de junio 2024 (Res. N° 9756/24) correspondía abonar $34.414.860,87 a NEPHROLOGY S.A, pero se realizaron pagos y retenciones por $34.500.000,00. Quedó sin justificar una diferencia abonada en demasía de $85.139,13.

También el TC detectó que se pagaron Comisiones de servicios irregular a un Vocal. Detectó que se pagaron $135.890,00 ($19.830 en viáticos y $116.060 en pasajes) al vocal por el Poder Ejecutivo de la CSS, Leonardo Patricio Aybar, para viajar desde Caleta Olivia a Río Gallegos a una reunión de Directorio. La auditoría determinó que no correspondía otorgar viáticos ni pasajes porque la Sede Central de la CSS en Río Gallegos es su asiento habitual de funciones. Ambos casos fueron los únicos que terminaron en el Cargo Patrimonial Solidario de la sentencia final.

Fallas de control interno y opacidad en acreencias

Durante todo el ejercicio 2024 en la Caja de Servicios Sociales estuvo vacante el cargo de la Unidad de Auditoría Interna (UAI), el órgano encargado por ley de evaluar los controles internos y denunciar incumplimientos.

Otra de las irregularidades que marca el informe del TC sobre la CSS es el uso desnaturalizado del llamado Fondo Rotatorio.

El Fondo Rotatorio (ampliado a $600.000.000,00) es un mecanismo de excepción previsto por el Decreto N° 1678/22 únicamente para urgencias, pero la CSS lo utiliza habitualmente para pagar gastos asistenciales planificables. Asimismo, los Fondos Rotatorios Internos de la Delegación CABA operaban vigentes sin ningún funcionario designado legalmente como responsable.

Deuda de municipios

Como lo refleja el informe del TC al que tuvo acceso OPI Santa Cruz, los municipios adeudaban a la CSS $66.739.681.463,11 (encabezados por Río Gallegos con $21.734 millones y Caleta Olivia con $14.442 millones) y las Comisiones de Fomento otros $916.101.034,35. La Gerente Financiera informó al Tribunal que el Ministerio de Economía no los autoriza a brindar datos sobre estas deudas en concepto de aportes.

Cobertura “legal”

Cabe señalar que, al igual que ocurrió con Exégesis Salud S.R.L., el voto mayoritario conformado por las vocales Villafañe, Castro y la presidente Jaramillo dejó sin efecto las recomendaciones de control sobre Suizo Argentina S.A. y el Fondo Rotatorio de CABA y excluyó el caso de AUDIRED S.R.L. de la multa aplicada a los funcionarios. (Agencia OPI Santa Cruz)