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(Por: Rubén Lasagno) – A principio de este mes la Caja de Servicios Sociales recibió un reclamo formal y urgente de cobro emitido por un grupo de empresas de salud y dirigido a la nueva administración de la Caja de Servicios Sociales (CSS) de la Provincia de Santa Cruz encabezada por Gustavo Zapatero.

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Las empresas en el documento ingresado a la CSS al cual tuvo acceso OPI Santa Cruz, detalla los servicios prestados ininterrumpidamente desde el año 2020 y expone una situación de deuda crítica y advierte sobre el inminente corte de prestaciones si no se establece un cronograma de pagos.

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A continuación, se desglosan las empresas involucradas, los servicios que prestan a la CSS y el estado de sus deudas:

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL Deuda millonaria de la Caja de Servicios Sociales con prestadores de salud Reclamo formal ingresado a la gestión de Gustavo Zapatero por servicios acumulados desde 2020 (en pesos argentinos). Gea Medicina Prepaga Derivaciones alta complejidad y hospedaje | Exigible >60 días: $ 3.108.362.506 $ 4.844.205.167 (91,8%) Centro de Rehabilitación Neuros Rehabilitación y discapacidad en Córdoba | Reclama junio y julio $ 258.024.984 (4,9%) Doc Farma Medicamentos de alto costo y drogas oncológicas | Facturas junio-agosto $ 173.681.276 (3,3%) Cámara de Entidades de Salud Envío de médicos especialistas a Santa Cruz (adeudado abril-agosto) Monto no especificado en reclamo Deuda Total Cuantificada $ 5.275.911.427 Suma de los 3 prestadores con monto Concentración Top 1 91,8% Gea pide $ 600 millones por mes Alerta Sanitaria 25 pacientes Derivados en riesgo de desalojo Fuente: Reclamo formal de prestadores ante la CSS | Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

El prestador en el documento, enfatiza que la falta de pagos pone en riesgo inminente el alojamiento de 25 pacientes derivados y sus acompañantes, ya que están al borde de sufrir la anulación de sus contratos de pensión. El grupo subraya que no están exigiendo la cancelación total e inmediata de la deuda, sino el flujo de fondos necesario para mantener la operatividad y no interrumpir los tratamientos de los afiliados.

Para destrabar el conflicto, el remitente le solicita que las máximas autoridades propongan un cronograma de pagos viable y pide un contacto directo desde la Presidencia de la CSS para llegar a un acuerdo institucional antes de que se agote su capacidad de financiamiento y deban suspender los servicios de salud.

Hasta la fecha, se desconoce si desde la CSS hubo contactos para resolver la situación tan delicada que amenaza con dejar a pacientes sin atención, internación, estudios y hasta alojamiento en el caso de los derivados. (Agencia OPI Santa Cruz)