(Por: Rubén Lasagno) – A principio de este mes la Caja de Servicios Sociales recibió un reclamo formal y urgente de cobro emitido por un grupo de empresas de salud y dirigido a la nueva administración de la Caja de Servicios Sociales (CSS) de la Provincia de Santa Cruz encabezada por Gustavo Zapatero.
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Las empresas en el documento ingresado a la CSS al cual tuvo acceso OPI Santa Cruz, detalla los servicios prestados ininterrumpidamente desde el año 2020 y expone una situación de deuda crítica y advierte sobre el inminente corte de prestaciones si no se establece un cronograma de pagos.
A continuación, se desglosan las empresas involucradas, los servicios que prestan a la CSS y el estado de sus deudas:
Deuda millonaria de la Caja de Servicios Sociales con prestadores de salud
Reclamo formal ingresado a la gestión de Gustavo Zapatero por servicios acumulados desde 2020 (en pesos argentinos).
El prestador en el documento, enfatiza que la falta de pagos pone en riesgo inminente el alojamiento de 25 pacientes derivados y sus acompañantes, ya que están al borde de sufrir la anulación de sus contratos de pensión. El grupo subraya que no están exigiendo la cancelación total e inmediata de la deuda, sino el flujo de fondos necesario para mantener la operatividad y no interrumpir los tratamientos de los afiliados.
Para destrabar el conflicto, el remitente le solicita que las máximas autoridades propongan un cronograma de pagos viable y pide un contacto directo desde la Presidencia de la CSS para llegar a un acuerdo institucional antes de que se agote su capacidad de financiamiento y deban suspender los servicios de salud.
Hasta la fecha, se desconoce si desde la CSS hubo contactos para resolver la situación tan delicada que amenaza con dejar a pacientes sin atención, internación, estudios y hasta alojamiento en el caso de los derivados. (Agencia OPI Santa Cruz)