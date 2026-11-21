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(OPI Chubut) -A través del Decreto 1872/2026, el gobernador Ignacio Torres desdobló el calendario siete meses antes de los comicios nacionales del 24 de octubre y activó el debut del nuevo Código Electoral sin PASO.

El gobernador de la Provincia del Chubut, Ignacio Torres, convocó formalmente a elecciones provinciales y municipales para el domingo 21 de marzo de 2027 mediante la firma del Decreto 1872/2026, según se informó oficialmente. La disposición ejecutiva fijó el cronograma definitivo y cerró las especulaciones políticas de las últimas semanas que evaluaban febrero o abril como fechas alternativas para abrir las urnas.

En los hechos, la administración provincial resolvió desdoblar el calendario electoral y adelantar la votación siete meses respecto de las elecciones presidenciales y legislativas nacionales, previstas para el 24 de octubre. De acuerdo con el lineamiento oficial informado en la convocatoria, el adelantamiento apunta a provincializar la agenda de debate y evitar que la discusión local quede subordinada a la polarización de la campaña nacional.

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Durante la jornada del 21 de marzo de 2027, los electores chubutenses renovarán la totalidad de los cargos ejecutivos, legislativos y municipales para el período 2027-2031. La boleta incluirá las categorías de gobernador, vicegobernador, 27 diputados provinciales, intendentes, concejales, autoridades de comunas rurales, jueces de Paz y representantes del Consejo de la Magistratura en las circunscripciones de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento.

Debut de la Boleta Única de Papel

La convocatoria electoral firmada por el gobernador Ignacio Torres en la Provincia del Chubut marcará el estreno operativo del primer Código Electoral propio de la jurisdicción, sancionado por la Legislatura en noviembre de 2024. Bajo esta normativa, el electorado provincial sufragará por primera vez mediante el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) y sin instancias previas de Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En rigor, el nuevo régimen comicial que regirá en Chubut incorpora además la aplicación de la ley de Ficha Limpia, la paridad de género en la conformación de las listas de candidatos y la obligatoriedad del debate público entre los postulantes a la gobernación. El cuadro institucional se completa con la eliminación de los fueros provinciales, medida que había sido ratificada mediante consulta popular durante 2025. (Agencia OPI Chubut)