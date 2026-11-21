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El exmandatario brasileño, quien cumple una condena de 27 años de prisión bajo arresto domiciliario por conspiración golpista, ingresó al centro de salud DF Star tras sufrir fuertes dolores abdominales.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ingresó de urgencia en el hospital DF Star de la ciudad de Brasilia debido a un cuadro de obstrucción intestinal, según confirmó su hijo Carlos Bolsonaro en un reporte difundido recientemente. El exmandatario fue trasladado al centro asistencial tras padecer fuertes dolores abdominales y, luego de los estudios médicos de rigor, los profesionales informaron que presenta una obstrucción intestinal “casi completa“.

En rigor, el traslado hospitalario interrumpió de forma transitoria el régimen de arresto domiciliario por razones de salud bajo el cual Bolsonaro cumple una condena de 27 años de prisión. La Justicia brasileña le impuso esa pena tras hallarlo responsable de participar en una conspiración golpista luego de las elecciones presidenciales de 2022.

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A través de una publicación en la red social X, Carlos Bolsonaro detalló el agravamiento repentino del cuadro clínico de su padre. “Estoy con mi padre, la primera impresión fue horrible. Dilatación abdominal extremadamente exagerada“, escribió el dirigente, y precisó que en una visita realizada el miércoles previo el estado general era completamente distinto y parecía normal, señalando que la evolución crítica ocurrió en pocas horas.

Antecedentes médicos de Jair Bolsonaro

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arrastra secuelas quirúrgicas y complicaciones digestivas desde 2018, año en que sufrió una puñalada en el abdomen durante un acto de la campaña electoral que lo llevó a ejercer la presidencia brasileña entre 2019 y 2023. Los episodios vinculados a obstrucciones en el tracto intestinal constituyen la principal derivación clínica de aquella agresión sufrida hace ocho años.

En cuanto al acompañamiento familiar durante la internación en el hospital DF Star de Brasilia, Carlos Bolsonaro afirmó que permanece junto al exmandatario en todo momento e incluso duerme en el centro médico. Sus hermanos Flávio Bolsonaro —excandidato presidencial— y Eduardo Bolsonaro no se encuentran en territorio brasileño, ya que ambos permanecen autoexiliados en Estados Unidos. (Agencia OPI Santa Cruz)