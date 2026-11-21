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(Por: Rubén Lasagno) – El debate sobre el uso de las campañas electorales y las agendas partidarias para revertir condenas judiciales de expresidentes ha cobrado protagonismo en la política sudamericana reciente, tanto en Brasil como en la Argentina.

Analistas políticos y juristas que se pueden leer en medios nacionales e internacionales señalan que centrar un proyecto electoral en la liberación de un líder condenado genera tensiones institucionales y dilemas estratégicos, aunque sus impulsores defienden estas iniciativas como reclamos de justicia y reparación política, cosa que gran parte de la opinión pública no lo siente así.

Durante la campaña presidencial brasileña de 2026 , en la que finalmente se impuso Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 25 de octubre con el 51,79% de los votos frente al 48,21% del candidato del Partido Liberal, el senador Flávio Bolsonaro colocó en el centro de su propuesta la promesa de indultar o impulsar una amnistía para su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión (que cumple bajo arresto domiciliario) por intento de golpe de Estado.

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Especialistas en derecho constitucional, como Wallace Corbo (Fundación Getulio Vargas) y Gustavo Badaró (Universidad de San Pablo), advirtieron oportunamente que un indulto presidencial en estos términos habría significado una “fragilización extrema” de la democracia brasileña. Además, recordaron que existe jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal que establece que los delitos contra el Estado democrático de derecho no admiten indulto ni amnistía, y que la extinción de la pena requeriría igualmente la intervención del juez de ejecución penal.

Según señalaron incluso integrantes de su propio espacio de campaña, si bien la figura de Jair Bolsonaro consolidaba el núcleo duro conservador, el peso del apellido y el foco en su liberación también generaban rechazo entre los votantes independientes.

Críticos de su candidatura apuntaron asimismo una contradicción discursiva entre endurecer el sistema penal, como su propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 16 años y prometer el perdón para los condenados por los ataques a las instituciones de enero de 2023, especialmente a su padre.

Desde el entorno bolsonarista y sectores del Congreso afines, la promesa se justificó bajo el argumento de la inocencia del exmandatario y la percepción de que el proceso judicial estuvo marcado por “exageraciones” y falta de garantías, buscando así restituirle la libertad y la elegibilidad política.

Campaña «Cristina Libre»

En la Argentina, la campaña impulsada por sectores del peronismo y el kirchnerismo bajo la consigna “Cristina Libre”y en actos partidarios también como “Cristina libre, Cristina presidenta”, presenta similitudes estructurales y debates análogos de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Tras quedar firme en junio de 2025 la condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández en la causa Vialidad, su situación judicial se ha convertido en un eje central de la agenda interna.

Diversos observadores políticos y sectores dentro del propio peronismo advierten que subordinar la estrategia electoral a la situación judicial de la exmandataria dificulta la renovación de liderazgos y la construcción de una propuesta amplia frente al gobierno de Javier Milei. Mientras el cristinismo prioriza mantener influencia sobre las listas y el Congreso y lleva el reclamo ante organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, otros sectores peronistas, como el entorno del gobernador Axel Kicillof, enfatizan la necesidad de dirimir candidaturas en elecciones primarias y responder a demandas socioeconómicas como el empleo y el poder adquisitivo.

Quienes impulsan “Cristina Libre” sostienen que la condena constituye una “proscripción judicial” que debilita el sistema democrático. Desde esta perspectiva, plantean que la situación de la expresidenta no puede quedar al margen de la agenda política y buscan replicar antecedentes como el de Lula da Silva en Brasil, recurriendo a instancias internacionales con el objetivo explícito de habilitarla para competir en 2027. Pero nada de eso va a ocurrir en la Argentina y ellos lo saben.

Puntos en común

En ambos países, el fenómeno refleja una dinámica similar: fuerzas políticas altamente polarizadas que convierten la situación judicial de sus líderes históricos, ambos con condenas firmes y bajo arresto domiciliario en bandera de campaña. Mientras que para sus bases militantes estas consignas funcionan como un elemento de cohesión e identidad frente a lo que consideran persecución judicial, para críticos y analistas el riesgo principal radica en erosionar la separación de poderes y limitar el alcance electoral frente a un electorado independiente que suele priorizar soluciones económicas e institucionales por sobre las agendas personales de los dirigentes.

El riesgo de ganar perdiendo

En definitiva, el debate refleja una tensión clásica en la política argentina: mientras sus críticos ven en “Cristina Libre” una estrategia con techo electoral y escasa viabilidad jurídica a corto plazo, sus defensores la conciben como la única forma de sostener la centralidad política del espacio y disputar la legitimidad del fallo judicial.

Es muy probable que si volviera el peronismo/kirchnerismo, una de las primeras medidas de quien asuma la presidencia, sea indultar a la condenada como jefa de una banda que le robó al Estado; pero sería nocivo para la supervivencia política de quienes la impulsen y apoyen, más aún porque si el escenario político cambia, pero en el Congreso permanece la paridad de fuerzas e inclusive con un oficialismo K en desventaja numérica, nada le resultará fácil a quien asuma, sin que le hagan pagar los costos de semejante decisión que a su vez tendrá como resultado final, revivir el monstruo político que ya es demodé y ha dejado al país plenamente herido por tantos años de mala praxis y corrupción y resurgirá para fagocitarse al que esté en el sillón de Rivadavia utilizando la traición a lo cual es tan afecta la familia que asoló a la Argentina por 16 largos años. (Agencia OPI Santa Cruz)