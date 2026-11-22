El fenómeno astronómico contará con declaración de Interés Turístico Provincial y Legislativo, e incluirá excursiones en Esquel, Trevelin, el Parque Nacional Los Alerces, Piedra Parada, Gualjaina y la costa norte.

El Gobierno de la Provincia del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, declaró de Interés Turístico Provincial al eclipse solar anular que se producirá el 6 de febrero de 2027 y difundió el listado oficial de dieciséis experiencias turísticas y puntos de observación habilitados en el territorio provincial. La medida complementa la declaración de Interés Legislativo aprobada en noviembre por la Legislatura del Chubut.

La programación oficial concentra su mayor despliegue en la región cordillerana, sobre la línea de sombra del fenómeno en Esquel, Trevelin y sus alrededores, aunque también abarca áreas protegidas de la meseta y la costa atlántica. El catálogo completo de prestadores y detalles operativos se encuentra publicado en el portal institucional chubutpatagonia.gob.ar.

En el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, las autoridades habilitarán sectores priorizados en Playa La Usina (zona centro) y Bahía Mansa (zona sur) con observación guiada, charlas científicas e interpretación ambiental. En Esquel, la agenda comprende el Campamento Astronómico Margherita, el Campamento Astronómico Carao en Pueblo Carao, la excursión Anillo de Fuego desde Laguna La Zeta en la Reserva Natural Urbana y El Viaje Solar del Viejo Expreso Patagónico a bordo de La Trochita hasta la estación Nahuelpan.

Trevelin, Piedra Parada y Gualjaina para el eclipse en Chubut

La localidad de Trevelin y la región cordillerana de Chubut reunirán seis propuestas privadas y agroturísticas sobre las rutas nacionales y provinciales de la comarca. Entre ellas figuran Taiyō & Astros en Taiyō Jardín Cordillerano, el Campamento Astronómico Diurno en Cerro Cónico (Los Cipreses, con vista al Valle 16 de Octubre), Eclipse en Casa Yagüe sobre el kilómetro 63,5 de la Ruta Nacional 259, Evento Eclipse desde Nawal Glamping en el kilómetro 1 de la Ruta Provincial 17 y el Campamento Galileo Galilei en La Floral (kilómetro 48 de la Ruta Nacional 259), además de un programa de cuatro días organizado por Meraki Sur entre el 4 y el 7 de febrero por la Ruta Galesa y el Molino Nant Fach.

En la meseta central, el Área Natural Protegida Piedra Parada contará con dos alternativas: la excursión Eclipse en el corazón del volcán por el Río Chubut y el Cañadón La Buitrera, y los programas de Grado 42 Viajes y Turismo, que incluyen opciones de acceso diario o un itinerario de cinco días y cuatro noches. Por su parte, en Gualjaina se realizará una jornada abierta al público con préstamo de visores homologados en el Predio Municipal, ubicado en la intersección de las calles Marcelo Dromaz y avenida Benito Fernández.

Propuestas en la costa norte

Sobre el litoral atlántico de Chubut, el calendario del 6 de febrero de 2027 incorpora dos puntos de avistaje en el norte provincial. En Puerto Lobos, la propuesta Eclipse en Carnaval 2027 Patagonia Sky se desarrollará en la Estancia El Pañuelo, mientras que en el Refugio de Vida Silvestre La Esperanza, la firma Acrux Astroturismo organizará jornadas los días 6 y 7 de febrero combinando astronomía y visita a la lobería.

Para todas las sedes de observación, el organismo provincial advirtió que resulta indispensable utilizar anteojos certificados para observación solar o filtros homologados específicos, evitando mirar directamente al sol o emplear lentes de sol convencionales. Asimismo, los telescopios, binoculares y cámaras fotográficas deberán contar con filtros solares instalados antes de su uso, recomendándose a los viajeros verificar las condiciones de acceso y contratar los servicios con antelación. (Agencia OPI Chubut)