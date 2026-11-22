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El ministro sin luces

Le vamos a pedir al gobernador Claudio Vidal que le pague mejor a sus ministros porque sin duda están cayendo por debajo de la línea de pobreza y no es una chicana, me remito a las pruebas que tenemos de lo sucedido antes de finalizar la semana.

Sebastián Georgión Ministro de Desarrollo Social de la provincia le pidió a personal de mantenimiento del ministerio que fueran a su casa particular en calle Corrientes, entre Alfonsín y Zapiola de Río Gallegos y le hicieran una conexión clandestina de luz porque la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado se la había cortado por falta de pago.

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El personal del ministerio, obviamente, cumplió la orden y los vecinos advirtieron que gente que no era de la empresa de energía, metía manos en las conexiones eléctricas del medidor en la medianera del domicilio. Lo importante es que Georgión volvió a tener luz en su casa y entendiendo que estas cosas no pueden pasar, es que le rogamos al señor Gobernador que le pague bien al ministro, tan consagrado a sus funciones que no se dio cuenta que vencía la boleta de luz y cuando miró su billetera, se dio cuenta que no le alcanzaba.

¿Autocensura o desconocimiento?

Los que vivimos en Santa Cruz estamos acostumbrados a leer las noticias en los medios, sin que nos permitan enterarnos de lo sustancial. Hay una tendencia del periodismo provincial a dar la noticia por la mitad.

En la facultad (al menos a los que no son idóneos) les enseñan desde las primeras clases en una carrera de comunicación social que el periodista cuando hace una nota, crónica, entrevista o informe, debe responder a las preguntas básica conocidas como las llamadas 5W: ¿Qué? ¿Quién/quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Por qué?. En Santa Cruz los diarios faltan permanentemente a esta regla.

En algunos casos faltan a la regla en las bajadas (los medios que mantienen esta modalidad de escritura) es porque buscan el clickbait (en los digitales), en otros casos es motivo de la “urgencia por llegar primero” (no se dan cuenta que las redes siempre les ganan de mano), otras veces suele ser porque las fuentes no están chequeadas o, como creo que sucede en Santa Cruz, por pedido expreso de las fuentes o autocensura.

Y una noticia incompleta no es noticia; y esto es recurrente en los medios gráficos y digitales de la provincia. Sucedió ayer cuando comenzaron a informar sobre un allanamiento en Río Gallegos relacionado con la causa de Lázaro Báez y a la noticia le faltaba una de las 5W: ¿Quién/Quiénes?.

Una amiga me envió un whatsApp preguntándome “Decime ¿Quién es el contador que se descompensó?”. Obvio, habían desarrollado toda la crónica del procedimiento pero no habían comunicado de quién se trataba, un dato fundamental en la información de un hecho y más aún de las características de la causa que se está llevando adelante en esta ciudad.

No hay regla en el periodismo que indique y obligue a un periodista a retacear, esconder, ocultar u omitir detalles de una información o hacer “las notas telegramas” (por la corta extensión y falta de información sustancial que responda a las 5W). Hacerlo, es rebajar la pieza periodística a la calidad informativa de un simple posteo en las redes sociales.

Lo que dejaron “las escrituras”

De acuerdo a un principio de cualquier investigación, las pruebas documentales escritas de puño y letra, son las más difícil de negar por parte de los acusados de un delito, pero si encima se encuentran 20 cuadernos donde está escrita la vinculación y la red de los participantes de ese presunto delito, el hecho pasa a ser tan relevante que no resiste argumento en contrario. Y así pasa con los cuadernos de Lázaro.

En ese marco y en base al acceso exclusivo que tuvo OPI Santa Cruz y News al material de investigación judicial, aparecieron (además de la jueza Yamila Borquez y la médica Miranda), otras vinculaciones menos conocidas pero relacionados con la agenda de contacto que aún no se han dado a conocer pero estaría en proceso de investigación, como el señor Carlos Franchi, el ex encargado de los negocios de Báez (¿Posible arrepentido?) en la villa turística (lo iba a ver al detenido en Ezeiza), a quien un día se le presentó Matías Stremiz con una orden de Lázaro a ordenarle “que desde ese momento no era más el apoderado” y desde entonces fue Stremiz quien se hizo cargo; otra de las personas mencionadas en los escritos es la señora Teresa García la madre de Fabian Gutiérrez (f) a quien hace años la sindicaron socialmente como “cuidadora” de los intereses del recordado Néstor Kirchner; Diego Derdey alguien que fue muy cercano a Fabian Gutiérrez y hoy a la señora García. Es el dueño de las “Farmacias Cerca”. Llegó en el 2004 a El Calafate y en el 2007 entabló relación con Javier Belloni.

Las Pastillas del Domingo: Amotinados; El ministro sin luces; ¿Autocensura o desconocimiento? y Lo que dejaron “las escrituras”

Matias Stremiz el apoderado legal de Lazaro Báez en El Calafate y es socio comercial de Esteban Silvi (quien cobra sueldo de asesor de la diputada nacional Ana María Ianni) su esposa.

Silvi oportunamente (en plena pandemia) fue sospechoso en un procedimiento por drogas cuando estaba el Comisario Vera a cargo de la unidad regional en El Calafate (oportunamente informado por OPI Santa Cruz) y las malas lenguas, dicen que todo quedó en la nada, por un pedido especial que habría cursado Intendente Javier Belloni al entonces Jefe Guanes.

Desde OPI y News estamos desarrollando una investigación con documentos y testimonios que van a probar los negocios cruzados, sociedades y empresas de la corrupción vinculados a Lázaro Báez en El Calafate. Si bien, sabemos efectivamente que Báez tenía todo registrado, anotado y controlado, hay allanamientos que todavía no se han hecho en El Calafate.

Uno de los puntos que podrían ser objeto de investigación próximamente, en uno de los desarmaderos de autos más grande del parque industrial de El Calafate y la provincia llamado MS Desarmadero y SM Recicladora de Autopartes SRL, perteneciente a Esteban Silvi, negocio que funciona en un amplísimo terreno cedido por el municipio, cuyo propietario tiene como hobby el automovilismo y los caballos de carrera.

Otra persona que se menciona en esta cadena de vinculaciones, amistades y relaciones empresariales alrededor de la agenda de contacto que aparecen mencionados por Báez, es Víctor Romero de Rio Gallegos, quien llegó a El Calafate como gerente del casino local de la mano de su amigo Barck.

Romero, fue muy cercano al intendente de El Calafate y estuvo vinculado al manejo de los contratos de artistas y la organización de la Fiesta del Lago y está catalogado en su entorno como una persona de bajísimo perfil.

Los registros de Lázaro prometen la provisión de material de altísima importancia para deshacer la madeja de corrupción en Santa Cruz y puntualmente en El Calafate. Obviamente, no todos los allí mencionados son culpables per se de un delito, pero es precisamente allí donde se centra la riqueza de las investigaciones: determinar con precisión quiénes son responsables de delitos concurrentes y quiénes de los mencionados, no tienen nada que ver.

Extrañamente o quizás porque las investigaciones aún no lo han determinado así, en El Calafate no se han producido todos los allanamientos que todos pensamos que podrían realizarse respecto de esta causa. Pero nuestras fuentes fueron taxativas ante esta inquietud: “hay que esperar y tener paciencia. Esto es demasiado grande para liquidarlo en una semana. La justicia está trabajando bien y hay material para tirar para arriba”. (Agencia OPI Santa Cruz)