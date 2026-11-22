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En una presentación de cuatro hojas ante la Cámara de Diputados, la legisladora formuló seis cargos contra el titular del Palacio de Hacienda, incluyendo la pérdida de 32.429 empresas empleadoras y el manejo de las reservas de oro.

La diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante del bloque de La Libertad Avanza (LLA), presentó recientemente un pedido de juicio político contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, bajo la causal constitucional de “mal desempeño de sus funciones“. Mediante un escrito de cuatro hojas ingresado en la Cámara de Diputados, la legisladora sostuvo que el esquema económico y “financiero” aplicado por el funcionario generó “desastrosas consecuencias” para el país.

Tras formalizar la iniciativa parlamentaria, Marcela Pagano difundió el reclamo en sus redes sociales, donde exigió frenar lo que denominó la timba financiera con el dinero público y reclamó explicaciones sobre el destino del metal precioso de las reservas nacionales: “Hay que frenar su timba con la $ (plata) del pueblo” y “PD: devolvé el oro, rufián!“. La controversia por los lingotes se originó luego de que sectores opositores denunciaran la salida del metal hacia el exterior, señalando a Inglaterra como posible destino.

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Ante esos cuestionamientos, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que mantiene un stock de 1.984.960 onzas troy de oro distribuidas entre la bóveda de la autoridad monetaria y el Banco de Suiza. El presidente del organismo, Santiago Bausili, aseguró que esa distribución patrimonial permanece sin variantes desde 2011 y sostuvo: “Eso no cambió desde 2011 y fue auditado por tres niveles distintos”.

Los seis cargos de Marcela Pagano contra Luis Caputo

En el fundamento técnico de la acusación presentada ante la Cámara de Diputados de la Nación, Marcela Pagano imputó al ministro Luis Caputo seis cargos específicos por hechos que, según el escrito, arrojaron “resultados medibles, incumplimientos concretos de deberes constitucionales y legales” y “conductas impropias del cargo“. El primer eje denuncia la destrucción del entramado productivo con la desaparición de 32.429 empresas empleadoras entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, sumado a la recesión y al fracaso de la programación macroeconómica exigida por ley.

El pliego acusatorio también cuestiona el desentendimiento del ministro sobre el oro de las reservas, expuesto en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann el 16 de noviembre de 2026, y el desconocimiento de las facultades de control del Congreso tras acumular dos ausencias frente a dos interpelaciones votadas por el cuerpo. Completan la presentación el endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción dispuesto por decreto junto a acuerdos financieros reservados, y la inmovilización en instrumentos financieros de fondos viales con asignación específica, fundamentos que, según afirmó la diputada, “se fundan en estadísticas oficiales, actos publicados en el Boletín Oficial, resoluciones de esta Cámara y declaraciones públicas del propio ministro“. (Agencia OPI Santa Cruz)