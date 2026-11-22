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(OPI TdF) – El Ejecutivo provincial afrontará las deudas con las contratistas y renunció a demandar al Estado nacional por mayores costos, mientras cinco de los seis proyectos de agua y cloacas carecen de una fuente alternativa de financiamiento.

El Gobierno de Tierra del Fuego ratificó los convenios con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación que retiran el financiamiento federal de seis obras sanitarias en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. El Decreto Provincial 2007/26, fechado el 13 de noviembre, formalizó la transferencia de los compromisos económicos pendientes hacia las arcas provinciales.

El ministro provincial de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, Bernardo Heredia, suscribieron los acuerdos antes de que el Poder Ejecutivo los remitiera a la Legislatura fueguina para su intervención constitucional. Los convenios originales dependían del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo que la administración de Javier Milei disolvió en noviembre de 2024 tras trasladar sus competencias al Ministerio de Economía nacional.

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La administración nacional fundamentó la rescisión en su política de reducción del gasto público y equilibrio fiscal, bajo el antecedente del acuerdo bilateral firmado en julio de 2024 para redistribuir obras públicas. Durante 2026, la gestión fueguina solicitó formalizar el traspaso de estas seis intervenciones vinculadas con la provisión de agua potable y el tratamiento de líquidos cloacales.

Las seis obras en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin

Cinco de las seis obras traspasadas al Gobierno de Tierra del Fuego carecen de una fuente alternativa de financiamiento identificada para su continuidad. Únicamente la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo, en Ushuaia, cuenta con un aporte comprometido de 19.857,5 millones de pesos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), pese a registrar apenas un 6,98% de avance físico.

En la capital provincial, el listado incluye además la construcción del azud del arroyo Buena Esperanza y la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande, que alcanza un 92,52% de ejecución aunque mantiene obligaciones económicas pendientes para concluir. En Tolhuin, la medida abarca la planta cloacal del macizo 154 y la ampliación de la planta Tahá, con un 24,73% de avance físico, mientras que en Río Grande alcanza a la nueva planta de pretratamiento del emisario submarino.

Las obligaciones de Tierra del Fuego

Los convenios obligan al Gobierno de Tierra del Fuego a pagar los montos pendientes a las empresas contratistas hasta la recepción definitiva de los proyectos en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, o a ejercer la facultad de rescindir los contratos vigentes. Además, la administración provincial renunció a presentar reclamos administrativos o judiciales contra el Estado nacional por mayores costos, redeterminaciones de precios y trabajos no certificados.

El texto ratificado compromete a la provincia a mantener indemne a la Nación frente a eventuales demandas, sanciones, daños y costas judiciales vinculadas con los convenios rescindidos. La jurisdicción federal conservará las atribuciones de auditoría sobre los fondos ya transferidos y exigirá rendiciones de cuentas. Si la provincia no completa alguna obra, deberá regularizar los anticipos financieros no aplicados y reintegrar los remanentes actualizados según la tasa activa del Banco Nación. (Agencia OPI Tierra del Fuego)