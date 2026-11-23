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(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El anuncio del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sobre el pago de un “tercer aguinaldo” para el sector educativo (docentes, auxiliares y administrativos del Ministerio de Educación) a partir de marzo de 2027 pone de lleno a la figura del joven político provincial como un neo-populista que trasciende al kirchnerismo en sus peores versiones cuando comenzó a elucubrar el “plan platita”, solo que acá el gobernador Torres va a tener más problemas que soluciones, por lo que voy a analizar a continuación.

Aunque la conducción del gremio docente ATECh respaldó el anuncio y pidió blindarlo por ley, hay cuestiones de orden funcional en Chubut que el gobierno parece no ver o no quiere ver por alguna estrategia poco clara que estaría elucubrando.

Sin duda el primer señalamiento político de la oposición sobrevino luego que Torres confirmó el adelantamiento de las elecciones provinciales para el 21 de marzo de 2027 y seguidamente el “tercer aguinaldo” que se depositará en los primeros días de marzo, es decir, apenas dos o tres semanas antes de que los chubutenses vayan a las urnas.

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Si hay algo más populista, inducido y adrede es una acción de repartir fondos a los sectores de mayor universo de votantes; Ignacio Torres desempolvó el manual del populista ilustrado y le arrancó algunas páginas. El punto es que mientras el gobernador habla del plan platita por única vez, los salarios docentes siguen postergados y muchos por debajo de la línea de pobreza.

Pero hay algo peor aún que parece no haber advertido el gobierno: el malestar que produce en la administración central cuyos sueldos están por debajo de los docentes y quedaron excluidos del beneficio.

Buena sintonía y obediencia

La relación actual de Torres con la Casa Rosada es de acercamiento pragmático, muy distinta al enfrentamiento duro del inicio que mostró al inicio de su mandato. Recientemente, el gobernador de Chubut fue uno de los primeros en respaldar la suspensión de las PASO, concretó un financiamiento internacional de 150 millones de dólares junto al Ministerio de Economía nacional y se especula con posibles acuerdos electorales en Chubut con La Libertad Avanza de cara a 2027.

Sin embargo, el “tercer aguinaldo” no responde a un envío discrecional de Nación ni a una directiva de Milei, sino a una jugada de supervivencia política local de Ignacio Torres.

Ante el desgaste de la imagen del Gobierno nacional en la Patagonia, Torres decidió desdoblar y adelantar las elecciones para despegarse del escenario nacional de octubre y plebiscitar su propia gestión en marzo. La medida, sin duda, busca llegar a esos comicios con la iniciativa política en la mano, paz social en las escuelas y un golpe de efecto en el bolsillo de un sector numeroso mientras el peronismo local intenta resolver sus internas. La pregunta es ¿Podrá hacerlo y asegurar la paz social discriminando sectores entre los estatales?.

¿De dónde saldrá la plata?

El gobierno provincial informó que financiará la medida mediante una reasignación y ampliación presupuestaria fuerte. Elevará la partida de $ 835 mil millones a $1,31 billones (un aumento nominal del 64%), destinada a cubrir este pago adicional, un plan de infraestructura escolar y obras en escuelas rurales.

Torres adelantó que enviará un proyecto a la Legislatura para crear un esquema de asignación específica (y un fideicomiso, según trascendió desde ATECh) sostenido con recursos propios que genera Chubut, con la intención declarada de garantizar su continuidad en el tiempo.

Si bien el pago corriente corre por cuenta de la provincia, el reciente financiamiento internacional de USD 150 millones gestionado con aval nacional le otorga a Chubut mayor holgura financiera en el corto plazo.

Las falacias en el planteo

Cuando “desarmamos” el mensaje hay al menos tres impresiones o falacias que se detectan entre el eslogan del gobernador Torres y la realidad técnica. Primero porque el gobierno habla “del tercer aguinaldo” y en Argentina existe un solo Sueldo Anual Complementario (SAC) que se abona en dos cuotas semestrales (dos medios aguinaldos).

Como el gobierno aclaró que se pagará “en las mismas condiciones que los aguinaldos habituales de junio y diciembre“, no hay duda que el trabajador recibirá el equivalente a medio sueldo extra, no un sueldo completo adicional.

Por otro lado Torres afirmó que el proyecto de ley asegurará el pago “venga el gobierno que venga“, sin embargo, al momento del anuncio ni siquiera existía la ley aprobada ni montos detallados, y en términos institucionales la Legislatura de Chubut no puede impedir que una gestión futura modifique o suspenda una ley provincial si caen los ingresos, un riesgo real en una provincia dependiente de regalías petroleras donde ya se registran recortes de inversión y pozos, o simplemente porque el próximo gobierno desee bajar esa asimetría entre los empleados públicos.

Cumpliendo órdenes

Por todo lo analizado estoy en condiciones de señalar que “el tercer aguinaldo” anunciado por Torres a días de las elecciones adelantadas en nuestra provincia, es una maniobra del más rancio neo-populismo plantado en este caso por un hombre que “pretende ser la renovación de la política” y usa iguales recursos que los otros.

Bolsillo y urnas es la jugada de Ignacio Torres para llegar con paz social a los comicios provinciales, pero esconde la letra chica del proyecto, no dice que en realidad se trata de medio sueldo (imprecisión en el mensaje que ya analizamos) y no habla de a quiénes excluye ni de la sostenibilidad, es decir, de dónde saldrán los fondos .

Por otro lado genera malestar en la administración central de nuestra provincia, porque deja una gran masa de trabajadores afuera ¿En realidad Torres podrá asegurar la paz social?.

Y ya no hay dudas que el desdoblamiento electoral y la toma de un empréstito de 150 millones de dólares viene de la mano de un pedido expreso de Luis Caputo, tal cual sucede con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, solo que en la provincia vecina estuvo todo mal hecho desde el inicio y la oposición política le sumó un impedimento externo para lograr el financiamiento de 600 millones de dólares, pero todo indica que el adelantamiento de las elecciones, el rechazo de las PASO y el pedido del endeudamiento que en Santa Cruz se ha complicado, no le permiten cumplir (como si sucede con Torres) con el gobierno nacional que tiene a los gobernadores Patagónicos como peones de ajedrez en un tablero que manejan Milei y su hermana Karina. (Agencia OPI Chubut)