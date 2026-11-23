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(Por: Rubén Lasagno) – A quienes dicen y creen que el tema de la deuda en dólares “volvió”, yo les sigo que nunca se fue, solo estuvo agazapado en las Comisiones de la legislatura a la espera de que madurara “el consenso” que dicho en palabras criollas es el “tome y daca” entre el gobierno provincial, los intendentes y los diputados, especialmente los que no pertenecen al oficialismo quienes solo cumplen órdenes; a esos, Vidal los tiene seguro, pero hay algunos cuya resistencia no le permite asegurar los 2/3.

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Por estos días vivimos lo que podríamos llamar la última ofensiva vidalista del año para lograr el objetivo de aprobar el endeudamiento de Santa Cruz por 600 millones de dólares, donde no hay contemplada (solamente) una necesidad financiera de Santa Cruz, tratando de justificarlo mostrando un “plan de obras” amañado, incompleto y falaz que va remendando el Ejecutivo a medida que surgen los cuestionamientos para “convencer” a los intendentes de que las obras lloverán si hay guita, sino que detrás de todo esto hay un juego político extra-provincial que nace del acuerdo entre Vidal y Caputo, para esta toma de una deuda que necesita Milei, quien ha pactado beneficios mutuos si ese endeudamiento entra a través de las provincias “aliadas” para el 2027.

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Por eso la Ministro Elmiger ha salido a instalar el argumento de la provincia en una encrucijada existencial, si no se aprueba el endeudamiento peligran obras y el sostenimiento económico, lo cual es una falacia; intendentes como Darío Menna de 28 de Noviembre promueven el endeudamiento justificando la necesidad imperiosa de su localidad, ante la situación social que vive la cuenca y el Vicegobernador Fabián Leguizamón en la redes cuestiona “las formas” que tiene el gobierno de buscar consensos atacando a sus interlocutores, olvidando que él mismo es parte del gobierno que critica.

Milei toma dólares y a la provincias manda pesos

Santa Cruz no es la excepción en la estrategia de endeudamiento que le pide el gobierno nacional a los gobernadores “amigos”, es un plan sistemático para que las provincias tomen deuda en dólares con autorización de la Casa Rosada, lo cual al gobierno nacional le reporta beneficios concretos en tres frentes: cambiario, fiscal y político.

Por la Ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias no pueden emitir deuda en moneda extranjera sin el permiso expreso del Ministerio de Economía. En el caso de los préstamos con organismos como el BID o la CAF, el gobierno nacional además debe firmar como garante (aval soberano).

En la práctica, la Casa Rosada ha utilizado estas autorizaciones como una herramienta de negociación política y fiscal: los gobernadores dialoguistas o que mostraron orden en sus cuentas públicas lograron destrabar los permisos con mayor rapidez, mientras que distritos enfrentados con el Ejecutivo nacional, como la Provincia de Buenos Aires, han sufrido fuertes demoras y bloqueos para conseguir las mismas autorizaciones.

Por lo tanto cuando una provincia coloca un bono en el exterior o recibe un desembolso del BID o la CAF, entran dólares frescos al país. Cuando esos distritos cambian parte de esas divisas por pesos para pagar obras o gastos locales, aumentan la oferta de dólares en el mercado oficial, lo que ayuda a contener la brecha cambiaria y le permite al Banco Central (BCRA) comprar reservas.

El Gobierno nacional recortó casi a cero las transferencias discrecionales y la obra pública nacional en las provincias. Habilitarles el endeudamiento externo funciona como una válvula de escape: los gobernadores consiguen fondos para obras o para refinanciar vencimientos sin que el Tesoro Nacional tenga que poner plata propia ni salir a rescatarlos.

Como ninguna provincia puede emitir deuda en moneda extranjera sin el permiso del Ministerio de Economía (y el aval soberano para créditos multilaterales), esa firma se convierte en una moneda de cambio clave. La Casa Rosada la usa para negociar apoyos de los gobernadores y sus legisladores en el Congreso (leyes, presupuestos o vetos); obviamente es el caso de Claudio Vidal.

Cuando la Nación firma como garante ante organismos internacionales, suele exigir que la provincia ponga su coparticipación federal como contragarantía, tal es el caso de Santa Cruz donde se comprometerían las regalías. Así, si la provincia llegara a incumplir, Nación se cobra de forma automática descontándole esos fondos de sus giros mensuales.

No todo es fiesta

Como contracara, esta estrategia tiene un riesgo a mediano plazo porque si bien hoy los fondos entrarían a Santa Cruz como pasó en otras provincias como Córdoba, Santa Fe, CABA, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Jujuy, Entre Ríos y Salta aliviarán las cuentas (además de facilitar la campaña al oficialismo), en el futuro, si Santa Cruz tomara la deuda, necesitará divisas para pagar los intereses y el capital de esa deuda con ingresos propios en dólares (como las regalías petroleras), terminará demandando divisas en el mercado local, lo que puede presionar nuevamente sobre las reservas del Banco Central.

Pero eso hoy a Milei, no le preocupa. El gobierno nacional tiene en mente la re-elección 2027 y todo apunta a ese objetivo de medio tiempo. Y a los gobernadores les importa su metro cuadrado, su zona de confort electoral y pocos o ninguno prevén lo que podrá sucederle a cada estado provincial y a la gente que lo conforma, en los años venideros; hoy solo vale la coyuntura y después, se verá. (Agencia OPI Santa Cruz)