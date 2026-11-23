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Mientras los relevamientos privados otorgan al bloque de derecha una suma superior a los 176 escaños de mayoría absoluta, el organismo público CIS ubica al oficialismo de Pedro Sánchez en el primer puesto.

La mayoría de las encuestas difundidas antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre en España otorga ventaja al Partido Popular (PP), que en una eventual alianza con Vox superaría el umbral de 176 escaños exigido para alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. De acuerdo con los datos publicados por el sitio France 24, la primera medición citada asigna al bloque de derecha una suma conjunta de 187 escaños.

El panorama estadístico presenta diferencias marcadas según el origen del relevamiento. El seguimiento diario elaborado por la consultora 40dB para los medios El País y Cadena SER registra un empate técnico en intención de voto, con el PP en 31,9%, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 31,6% y Vox en 16,9%. En contraste, el organismo público Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) coloca primero al PSOE con el 33,3% de los apoyos frente al 25,5% del PP.

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Ante la cercanía de los comicios, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, reclamó a su militancia un despliegue adicional en lo que definió como “la semana de remontada”. El mandatario llega a esta instancia tras casi ocho años y medio al frente del Ejecutivo, desgastado por causas judiciales que alcanzan a su entorno, la crisis de la vivienda y el accidente ferroviario ocurrido en Urda, siniestro que provocó decenas de víctimas fatales.

Pedro Sánchez y el margen parlamentario

El escenario electoral en España muestra al PSOE condicionado por la fragmentación del voto progresista y la necesidad de movilizar a su electorado tradicional. El profesor de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público Juan Luis López Aranguren caracterizó a Pedro Sánchez como un “superviviente absoluto” de la política española, aunque advirtió al medio francés que un eventual crecimiento de los socialistas se produciría a expensas de otras fuerzas de izquierda sin garantizarle una mayoría propia para gobernar.

El antecedente inmediato de las elecciones generales de 2023 expuso esa dinámica parlamentaria en Madrid. En aquella oportunidad, el oficialismo conservador encabezado por Alberto Núñez Feijóo resultó la fuerza más votada, pero no reunió los respaldos legislativos necesarios para la investidura, lo que permitió a Sánchez articular una coalición de gobierno y retener el poder.

En el espacio conservador de España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de 65 años, afronta la votación sin garantías de obtener una mayoría absoluta en solitario, según consignó el portal RFI. Tras haber gobernado durante más de una década en la región de Galicia, el dirigente repite la consigna “Estoy listo” para reivindicar su gestión, pero los analistas locales coinciden en que su llegada al Palacio de La Moncloa depende del respaldo de Vox.

La relación entre ambas formaciones de derecha atravesó una transformación sustancial respecto de las antiguas “líneas rojas” que trazaba el PP. A fines de octubre, ambos partidos sellaron su primer acuerdo de alcance nacional al coordinar listas conjuntas para el Senado con el objetivo de bloquear una mayoría de izquierda, sumando este pacto a los gobiernos de coalición que ya comparten en diversas regiones con eje en restricciones migratorias y reformas sobre violencia de género, medio ambiente y memoria democrática.

El endurecimiento discursivo de Feijóo frente al avance de Vox genera reservas entre los especialistas. El profesor de ciencia política de la Universidad de Girona Carles Ferreira sostuvo que “el votante prefiere el original a la copia”, al evaluar que la derechización del mensaje popular puede terminar capitalizada por la fuerza que lidera Santiago Abascal, de 50 años. Fundada en 2013, la agrupación de extrema derecha abandonó la marginalidad posterior al fin de la dictadura franquista en 1975, cuestionó al PP como la “derechita cobarde” y concentró su campaña en el recorte de ayudas sociales a migrantes sin papeles tras el ingreso masivo registrado en julio en el enclave norafricano de Ceuta. (Agencia OPI Santa Cruz)