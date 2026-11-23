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El máximo tribunal retiró el expediente por la propiedad valuada en unos US$20 millones del juzgado federal de Campana y lo devolvió al Juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas, reconfigurando las investigaciones penales y tributarias contra la cúpula de la AFA.

La Corte Suprema de Justicia resolvió quitarle al juzgado federal de Campana la causa por la mansión de Pilar que involucra al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, para devolver el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py. Tras meses de disputa de competencia entre magistrados, el máximo tribunal dispuso que la investigación quede radicada en el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas.

La resolución de la Corte Suprema alteró la estrategia procesal de los dirigentes de la AFA, quienes buscaban concentrar los expedientes en el juzgado de Campana dirigido por Adrián González Charvay. Las investigaciones que alcanzan a Tapia y Toviggino abarcan presuntas maniobras de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, utilización de facturas apócrifas, evasión tributaria y retención indebida de impuestos y contribuciones previsionales.

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El expediente devuelto a Comodoro Py analiza la titularidad de un inmueble de aproximadamente 105.000 metros cuadrados ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar, valuado en unos US$20 millones. La propiedad figura registrada a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre jubilada, Ana Lucía Conte, aunque la hipótesis judicial investiga si ambos actuaron como presuntos testaferros de Toviggino, en una pesquisa que incluye vehículos de alta gama, sociedades comerciales y movimientos financieros presuntamente vinculados a fondos de la AFA.

Causas contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino

Con el retorno del expediente de Pilar a Comodoro Py, la investigación quedó bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Ramiro González, luego de haber transitado previamente por el fuero Penal Económico y por Campana. En los mismos tribunales federales de Retiro, Claudio Tapia enfrenta otra causa por presunto enriquecimiento ilícito derivada de su incremento patrimonial, expediente que tramita ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

En el fuero económico de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, instruye otras dos causas contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Una pesquisa investiga la presunta retención indebida de más de $19.000 millones en concepto de aportes previsionales e impuestos de la entidad, mientras que el segundo expediente examina el presunto uso de facturas apócrifas para desviar fondos por unos $289 millones.

A ese cuadro procesal se suman dos expedientes radicados en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional de Instrucción N° 11, dirigido por la jueza Paula Petazzi. Una de las actuaciones analiza una presunta administración fraudulenta en el manejo de fondos de la AFA recaudados en el exterior mediante la firma TourProdEnter, y la causa conexa investiga supuestas irregularidades contables y la omisión de registrar ingresos vinculados al contrato entre la casa madre del fútbol y dicha productora.

La investigación del FBI en Estados Unidos

Tras perder el expediente de la mansión de Pilar, el juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay conserva actualmente dos causas relacionadas con la Asociación del Fútbol Argentino: una por un presunto esquema de lavado de activos provenientes del exterior y otra iniciada en Santiago del Estero por presunto desvío de fondos contra Tapia, Toviggino y su entorno. En octubre de este año, González Charvay dictó el sobreseimiento de personas físicas y jurídicas allegadas al tesorero de la AFA en la causa santiagueña, mientras que el expediente por lavado podría quedar sujeto a una revisión de competencia tras haber sido enviado a Campana en septiembre por la Cámara de Apelaciones de San Martín bajo el argumento de que la unificación “favorece una mejor, más expedita y uniforme administración de justicia“.

El frente judicial de la AFA también registra actuaciones abiertas fuera de la Argentina. En el ámbito internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI mantienen en curso una investigación sobre los movimientos financieros de la entidad en territorio estadounidense, con foco en TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni que administró cientos de millones de dólares provenientes de contratos comerciales por patrocinios, partidos y derechos televisivos. (Agencia OPI Santa Cruz)