- Publicidad -

El directorio de la tecnológica restituyó por unanimidad a Jensen Huang tras un pedido público de Donald Trump. La decisión revierte un desplome bursátil superior al 40% acumulado luego de su renuncia el pasado 12 de noviembre.

Las acciones de Nvidia cortaron una racha de siete días consecutivos de pérdidas y registraron un rebote de hasta el 30% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, luego de que la compañía confirmara oficialmente la restitución de Jensen Huang como director ejecutivo (CEO). La reacción inmediata de los inversores refleja el respaldo financiero al retorno del ejecutivo tras una semana de fuerte volatilidad en el sector tecnológico.

La decisión fue dispuesta por unanimidad por la mesa directiva de Nvidia, revirtiendo drásticamente la caída de los papeles de la firma, que habían acumulado un desplome superior al 40% durante el período de incertidumbre que arrastró al rubro tecnológico a su peor semana bursátil desde 2001. En el premercado neoyorquino, los títulos exhibieron un alza cercana al 30% inmediatamente después de oficializarse el anuncio corporativo.

- Publicidad -

El giro en la conducción se aceleró tras la intervención pública del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien solicitó a la directiva de la empresa la reincorporación de Huang. Según informó el propio directorio de la compañía, la resolución se adoptó tras mantener reuniones con el ejecutivo y recibir aportes de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, concluyendo que su regreso al cargo no representa un riesgo para la seguridad nacional.

La crisis institucional y bursátil de Nvidia se había desatado tras la renuncia de Jensen Huang el pasado 12 de noviembre, salida que ocurrió en medio de trascendidos sobre dos presuntas relaciones extramatrimoniales, incluida una vinculada con una mujer bajo sospecha de la inteligencia estadounidense por posibles nexos con el Gobierno chino. Al retomar formalmente la conducción ejecutiva, Huang manifestó aceptar la responsabilidad con “humildad y un renovado compromiso“, contando con el respaldo explícito del presidente del directorio de la firma, Harvey Jones. (Agencia OPI Santa Cruz)