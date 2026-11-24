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La Sala II revisará las penas unificadas de 14 años para Fernando Sabag Montiel y de 8 años y 2 meses para Brenda Uliarte, además del reclamo fiscal por el agravante de violencia política.

La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el próximo 16 de diciembre la audiencia destinada a revisar las condenas dictadas por el atentado contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022 en el barrio porteño de Recoleta. El trámite se sustanciará ante la Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes escucharán los planteos de las partes antes de resolver sobre los recursos presentados contra el fallo del Tribunal Oral Federal N.º 6.

En el juicio oral, Fernando Sabag Montiel fue condenado en octubre de 2025 a 10 años de prisión como autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, sanción que luego quedó establecida en una pena única de 14 años al unificarse con condenas anteriores. En el mismo proceso, Brenda Uliarte recibió 8 años de prisión como partícipe necesaria del ataque, monto que ascendió a 8 años y 2 meses tras su unificación.

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Ambos condenados permanecen detenidos a disposición de la Justicia federal mientras se sustancian las apelaciones. El tercer imputado que llegó a debate oral, Nicolás Carrizo, fue absuelto por falta de pruebas en esa misma instancia y su situación procesal quedó firme al no ser revertida.

La Cámara Federal de Casación Penal

La instancia de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal reabrirá el debate jurídico sobre la calificación legal aplicada al intento de magnicidio. Durante el juicio, la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, junto con la fiscal Gabriela Baigún, sostuvieron que correspondía incorporar el agravante de violencia de género en su modalidad de violencia política contra las mujeres, argumentando que el ataque respondió a un contexto de hostigamiento simbólico y mediático hacia Fernández de Kirchner dentro de relaciones desiguales de poder.

El Tribunal Oral Federal N.º 6, conformado por los magistrados Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari, había rechazado la inclusión de ese agravante al momento de dictar sentencia. El expediente reconstruyó que la noche del 1 de septiembre de 2022, cuando la entonces Vicepresidenta ingresaba a su residencia de la calle Juncal entre militantes, Sabag Montiel extrajo una pistola calibre .32, apuntó a corta distancia y accionó el gatillo sin que saliera el disparo, siendo reducido en el lugar mientras Uliarte fue detenida días después.

Una vez concluida la audiencia prevista para el 16 de diciembre, los jueces Slokar, Ledesma y Yacobucci quedarán en condiciones de definir si confirman, modifican o revocan las condenas de primera instancia. El pronunciamiento definitivo de Casación podría conocerse antes de fin de año o quedar pendiente para los primeros meses de 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)