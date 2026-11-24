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(Por: Rubén Lasagno) – Informe IV (final) – Además de las irregularidades graves encontradas en la CSS y ya detalladas en los tres informes anteriores de OPI Santa Cruz, el expediente del Tribunal de Cuentas registra otras observaciones administrativas, operativas e institucionales, incluyendo un fuerte cruce interno dentro del propio Tribunal de Cuentas, que completan el cuadro del Ejercicio 2024 y vamos a detallar en este último informe sobre la auditoría que realizó el organismo de control en la Caja de Servicios Sociales durante el año 2024, bajo la presidencia de Sergio Pérez Soruco, quien en estos momentos es propuesto por el gobernador Vidal como vocal del Tribunal de Cuentas.

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Tal como lo declara el informe de auditoría al que OPI Santa Cruz tuvo acceso, la CSS anexó el Cierre de Ejercicio al expediente sin su correspondiente foliado correlativo, incumpliendo el artículo 9° de la Ley N° 1260-79 de Procedimiento Administrativo. En este punto, el Tribunal recomendó cumplir la normativa para evitar futuras observaciones.

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La Auditoría advirtió que toda la información volcada en el fallo tiene carácter provisorio porque, al momento de su elaboración, la Contaduría General de la Provincia todavía no había remitido al Tribunal la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2024.

Otra de las observaciones registradas por los auditores es que las Cajas Chicas asignadas a cada delegación de la CSS no se utilizan, por lo que todos los gastos que estas demandan terminan pagándose desde el Fondo Rotatorio central.

Según el Decreto N° 1678/22, el Fondo Rotatorio es un procedimiento de excepción pensado únicamente para casos de urgencia y transacciones de contado que no permiten esperar la tramitación normal de una Orden de Pago. Por eso, tanto el tipo de gasto como los montos deberían responder a un criterio restrictivo.

Guerra interna en el Tribunal de Cuentas por la CSS. Denuncias graves, plazos violados y condenas irrisorias. De $3 a $600 millones de uso discrecional

Fue creado el 31 de enero de 2023 (Resolución N° 0621/23) con recursos propios por un monto inicial de $3.000.000,00. En marzo de 2023 subió a $ 8.000.000 (Resolución N° 1810/23) y apenas un mes después, en abril de 2023 (Resolución N° 3294/23), se amplió a $ 600.000.000,00 argumentando el volumen de pagos prestacionales y emergencias diarias. El tope para cada gasto individual está fijado en el 40% del total del fondo, es decir, hasta $ 240 millones por operación.

En lugar de limitarse a urgencias, la CSS lo utiliza para pagar servicios asistenciales que, en principio, se podrían planificar, además de retenciones y transferencias a la cuenta de reintegros para afiliados, indica la auditoría. Según explicó la Tesorera, esta operatoria comenzó en 2023 tras la implementación del sistema e-SIDIF: como los pagos por la Cuenta Única del Tesoro (CUT) se atrasaban por la gran cantidad de lotes a abonar, el Órgano Rector habilitó tanto el monto de $600 millones como este mecanismo de pago directo.

En el Primer Informe, la auditoría había formulado otras observaciones que finalmente fueron levantadas tras los descargos de la CSS y no llegaron a sanción. Entre ellas figuraban: Autoridades y Responsables, Servicio de alojamiento, Comisión de servicios (Exp. N° 293.635/24), Planillas de Altas y Bajas de Bienes, Convenios y Coberturas, el cumplimiento de la Resolución N° 378-TC-14 y dos inspecciones realizadas en 2024 (Actuaciones N° 65 y N° 113).

Fractura interna en el Tribunal

El cierre del fallo 2024 expone una dura disputa entre dos bloques de vocales. La minoría, integrada por Romina Gaitán, María Matilde Morales y Karina Saúl, denunció que, al otorgar nuevos plazos de descargo (“Medidas de Mejor Proveer”) por mayoría de votos, el propio Tribunal incumplió el mandato legal de la Ley N° 3755, que exigía dictar resolución definitiva antes del 30 de junio de 2026 (el fallo se terminó firmando el 12 de agosto de 2026). Además, calificaron como “una falacia de suma gravedad” el argumento de la mayoría para levantar el cargo de $59 millones por Exégesis. Por su parte, la mayoría, conformada por Luciana Villafañe, Gabriela Castro y la presidente Marilina Jaramillo, acusó al otro sector de cambiar arbitrariamente de criterio entre el ejercicio 2023 donde aprobaron la cuenta sin cargos ni multas pese a los faltantes y el 2024.

Sin informe final definitivo y “condenas”

Respecto a la existencia de una conclusión final, el documento no contiene un informe narrativo de cierre que resuma la situación económica o institucional general de la CSS, ya que se trata de una sentencia administrativa (Fallo N° 6.472) que se limita a resolver punto por punto las observaciones de auditoría.

Lo que funciona como conclusión oficial es la Sentencia (parte resolutiva) dictada por mayoría el 12 de agosto de 2026,junto con una cláusula de reserva legal, mediante la cual se aprueba parcialmente la Rendición de Cuentas de la Caja de Servicios Sociales correspondiente al Ejercicio 2024.

En el documento de auditoría se condena a los tres responsables operativos, Nadia Marilin Peralta (Gerente Financiero),Pablo Marcelo Hernández (Director Provincial de Administración) y Laura Paola Guittard (Directora General de Tesorería), a devolver de forma solidaria $ 238.702,27 ($220.890,00 de capital original más $17.812,27 de intereses),monto que corresponde únicamente al pago en demasía a Nephrology S.A. y a los viáticos irregulares del vocal Aybar.

Asimismo, consta en el informe que se aplica una multa de $200.000,00 a cada uno de los tres funcionarios mencionados, exclusivamente por no haber remitido el contrato original de Droguería Asar Farma S.A. y por la deuda al cierre sin discriminar ni conciliar con el sistema e-SIDIF.

Finalmente, en el documento se insta a las autoridades actuales de la CSS a regularizar los instrumentos legales de las modificaciones presupuestarias, hacer seguimiento de las deudas municipales para que no prescriban y cumplir con el foliado de los expedientes.

El Tribunal de Cuentas dejó asentado expresamente que la aprobación parcial de esta rendición de cuentas no imposibilita la eventual apertura de un Juicio Administrativo de Responsabilidad posterior. (Agencia OPI Santa Cruz)