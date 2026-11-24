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(Por: Rubén Lasagno) – El documento al que tuvimos acceso presenta el registro de producción de petróleo (en metros cúbicos, M3) de la provincia de Santa Cruz entre enero y septiembre de 2026, desglosado por empresa operadora, junto con una comparativa histórica mensual desde 2023.

En relación a estos datos que vamos a enumerar, es que podemos ver la enorme caída en la producción petrolera de Santa Cruz, algo que sintetiza lo que venimos advirtiendo desde hace algunos años en distintos informes que contrastan con el mensaje oficial.

Declive sostenido y acelerado

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La producción total de la provincia, tal como señalan los datos computados, muestra una contracción continua en los últimos años, pasando de 4.088.017 m3 en 2023 a 3.988.708 m3 en 2024 y a 3.717.259 m3 en 2025, pero entre enero y septiembre de 2026 se acumularon 2.560.537 m3. Al comparar estos mismos nueve meses frente al período enero-septiembre de 2025 (2.831.160 m3), se observa una caída cercana al 9,6%.

En 2026, tal los registros, la producción se mantuvo cerca de los 300.000 m3 mensuales en el primer semestre (con picos en enero y mayo), pero sufrió un escalón a la baja en el tercer trimestre, estabilizándose alrededor de los 270.000 m3 entre julio y septiembre.

OPI Santa Cruz INFORME ESPECIAL La producción de petróleo en Santa Cruz cayó 19,9% desde 2023 y perforó el piso de 270 mil m³ Evolución mensual de extracción de crudo provincial (en metros cúbicos) | Enero 2023 – Septiembre 2026 2023 2024 2025 2026 (9M) 360.000 340.000 320.000 300.000 280.000 260.000 Ene 23 348.451 m³ Pico Ene 24 354.293 m³ Sep 25 295.288 m³ Valle Ago 26 269.252 m³ Sep 26 271.982 m³ Ene 23 Jul 23 Ene 24 Jul 24 Ene 25 Jul 25 Ene 26 Sep 26 CAÍDA INTERANUAL (9 MESES) -9,56% 2,56 millones de m³ en 2026 vs. 2,83 millones en igual lapso de 2025 DERRUMBE DESDE 2023 -19,86% Sep 2026 (271.982 m³) perdió 67.410 m³ frente a Sep 2023 CONCENTRACIÓN DEL CRUDO 30,5% Grupo CGC lideró con 780.824 m³; YPF registró 0 m³ tras su salida Fuente: Secretaría de Energía de la Nación (Producción de Petróleo Santa Cruz) | Gráfico: Redacción OPI Santa Cruz

Principales operadoras

De acuerdo al registro consultado la actividad productiva de la provincia está fuertemente concentrada en un grupo reducido de compañías:

El liderazgo absoluto lo tiene el grupo CGC, socio del gobierno provincial. Si se suman los volúmenes de Compañía General de Combustibles S.A.(620.646 m3) y CGC Energía SAU (160.178 m3), el grupo concentra 780.824 m3, lo que representa poco más del 30% de toda la producción provincial acumulada en 2026.

En el segundo pelotón le siguen Pan American Energy SL (365.469 m3), Clear Petroleum S.A. (346.132 m3), Patagonia Resources S.A. (305.693 m3), Quintana E&P Argentina S.R.L. (278.414 m3) y Roch S.A. (235.637 m3).

Luego aparecen en el listado otras empresas con menor caudal como Crown Point Energía S.A. (112.298 m3), Petrolera Santa María SAU (37.933 m3), Venoil S.A. (11.821 m3) e Ingeniería Alpa S.A. (10.992 m3) que aportan volúmenes intermedios o marginales, mientras que el resto de las firmas activas en Santa Cruz no superan los 6.000 m3 acumulados.

Datos llamativos

Dentro de los movimientos operativos de algunas empresas hemos encontrado datos bastante sorprendentes, por ejemplo en enero y febrero/26, el grueso de la producción figuraba bajo CGC Energía SAU (83.935 y 76.243 m3) pero a partir de marzo, esa razón social deja de registrar datos y el volumen y salta inmediatamente a Compañía General de Combustibles S.A. que pasa de 10.400 m3 en febrero a 94.670 m3 en marzo, lo que refleja una unificación operativa o de reporte.

En tanto producción de YPF S.A. es nula. fFgura en el listado de producción con 0 m3 en todos los meses de 2026, al igual que Copesa y Selva María Oil S.A..

Brest S.A. de Servicios Petroleros, por su parte, venía mostrando un crecimiento fuerte entre abril y junio (superando los 12.700 m3 mensuales), pero dejó de registrar producción a partir de julio/26. Esta salida coincide directamente con la caída del volumen total provincial en el tercer trimestre.

Mientras la mayoría de las operadoras grandes mantuvieron sus volúmenes estables o en leve descenso, Pan American Energy SL mostró una tendencia alcista a lo largo del año, pasando de un rango de 35.600–39.200 m3 en el primer cuatrimestre a superar los 42.500–44.200 m3 entre mayo y septiembre/26.

Conclusión

De acuerdo a los datos estadístico sobre la producción petrolera de Santa Cruz, la progresión en la caída muestra que el petróleo no encuentra piso y el tercer trimestre cerró en sus niveles más bajos, lo que lleva a las estadísticas a mostrar un cuarto año en picada haciendo que el crudo santacruceño se aleje cada vez más de la barrera de los 4 millones de metros cúbicos.

El nuevo mapa petrolero de Santa Cruz muestra que mientras YPF muestra producción cero, CGC ya concentra más del 30% del crudo provincial por lo tanto la empresa socia del gobierno pasa a dominar el crudo en medio de una caída que no da tregua.

Por otro lado, la coyuntura muestra un enfoque contradictorio con el freno Brest en julio mientras PAE produjo un crecimiento a contramano de la tendencia.

Lo que aportan las fuentes consultadas es que el crecimiento de PAE no responde a un repunte general de la cuenca, sino a una ventaja de escala, capital y tecnología aplicada de forma concentrada en Cerro Dragón, mientras el resto de las áreas convencionales de la provincia sigue perdiendo presión productiva. (Agencia OPI Santa Cruz)