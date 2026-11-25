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Tras confirmarse una contracción del 1,2% en septiembre y dos trimestres consecutivos de caída entre abril y septiembre de 2026, el titular de Hacienda minimizó el alza del dólar, admitió una brecha del 12% con el CCL y atribuyó la suba del riesgo país al temor político.

El ministro de Economía, Luis Caputo, relativizó el ingreso de la actividad económica en recesión técnica tras el informe oficial difundido recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró una caída de 1,2% en septiembre de 2026 y completó dos trimestres consecutivos con resultado negativo entre abril y septiembre de 2026.

El titular del Palacio de Hacienda calificó la definición de recesión técnica como “arbitraria” y sostuvo que no guarda relación con la profundidad de la caída. Para respaldar su postura, invocó los criterios del National Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos, organismo que mide los ciclos recesivos según la profundidad, la duración y la difusión sectorial de la contracción.

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El funcionario argumentó que el resultado acumulado entre abril y septiembre de 2026 estuvo condicionado por la baja de 2,5% registrada en julio de 2026, a la que describió como un número anormal producto de lluvias superiores a lo habitual, el aumento en el precio del gas y el freno generado por el Mundial de fútbol. Según afirmó Caputo, la actividad mostró una recuperación acumulada de 1,4% entre agosto y septiembre y dejó un arrastre estadístico positivo de 0,9% de cara al último trimestre del año.

Luis Caputo minimizó la suba del dólar

Respecto a la tensión en el mercado de cambios, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el incremento de la divisa no le genera preocupación porque coincidió con una semana de crisis financiera global en la que el peso argentino se depreció en línea con el promedio de las monedas de la región. El funcionario descartó la existencia de un ataque especulativo, aunque reconoció que la demanda de cobertura por parte de empresas elevó la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) hasta el 12%.

El jefe de la cartera económica defendió el esquema cambiario vigente al señalar que el valor actual resulta “absolutamente razonable” dentro de un régimen de flotación administrada por los flujos comerciales. Explicó que existe un ingreso elevado de divisas proveniente de las exportaciones que el Banco Central interviene para moderar la volatilidad, sin consignar en sus declaraciones el volumen neto de compras ni las cotizaciones nominales de referencia.

Asimismo, Caputo descartó un traslado significativo de la suba cambiaria a los precios minoristas al sostener que la disciplina fiscal y la ausencia de emisión monetaria reducen el impacto inflacionario. En ese marco, precisó que la inflación núcleo corre a un ritmo del 20% anual y proyectó una convergencia hacia los niveles internacionales si se mantiene el rumbo fiscal.

Al analizar el deterioro de los bonos soberanos, el titular del Ministerio de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el incremento del riesgo país responde a un fenómeno puntual motivado por el temor de los inversores frente a un eventual cambio de modelo político. El funcionario afirmó que el indicador carece del impacto financiero de gestiones anteriores porque el Estado mantiene equilibrio fiscal y no requiere acudir al mercado internacional para financiar déficit, reiterando que el programa financiero “está cerrado“, aunque sin detallar los montos de vencimientos ni las fuentes de liquidez comprometidas.

En el plano de la actividad real, el ministro rechazó los diagnósticos sobre el derrumbe del poder adquisitivo al asegurar que el consumo medido por el producto creció 7,6% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, si bien admitió que la expansión resulta “menor al esperado“. También atribuyó la eliminación de la restricción externa al impulso de la minería, el agro y la energía, y concluyó que la estabilización macroeconómica demanda tiempo antes de percibirse de manera homogénea en todos los sectores productivos (Agencia OPI Santa Cruz)