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(Por: Rubén Lasagno) – La anulación por parte de las autoridades de la UBA de la colocación de un busto del homicida Mario Roberto Santucho en la facultad de Ciencias Sociales es un aire de justicia que tanto falta en este país y ha quedado desvirtuada cuando los anti-argentinos de siempre, ponen la lupa en el pasado y reivindican a esta lacra que hizo temblar la democracia desde los años 70, actuando para destituir los gobiernos democráticos, pero usando como excusa “el combate a las dictadura”, cuando en realidad lo que perseguía el ERP era sustituir a los que estaban en el Poder por ellos que se babeaban por transformar a la Argentina en otra “Cuba” de aquellos años.

Es cierto que no se puede juzgar los hechos históricos de hace 50 años fuera de los contextos sociales y políticos de la época, pero los asesinos son los mismos. Tiene la misma categoría de antihumano los que asesinaron persona hace 50 años atrás, como los que matan en el 2026 por los motivos que fuere. Y Mario Santucho fue un criminal común, un delincuente que asaltaba bancos, secuestraba personas, las torturaba, un asesino asalariado que mató indiscriminadamente, atentó contra los gobiernos democráticos y murió como vivió, como correspondía: a sangre y fuego.

La romantización de este asesino y su organización terrorista (PTR-ERP) solo puede surgir de mentes abyectas, absurdas, en contratiempo del sentir social y en contra de los intereses y la cultura nacional. Gracias a Dios los chicos no saben de quién se trata; es lo mismo contarle la historia de este terrorista que explicarles a los pibes de las universidades, las andanzas del petiso orejudo.

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Este tipo, que la izquierda nacional lo trata de “militante, revolucionario y dirigente político”, era un marginal que formaba parte de una movida para hacer de Tucumán un enclave comunista.

Andanzas de un criminal

Fue detenido y procesado en Tucumán por acciones de sabotaje y vinculado al robo al Banco de Escobar en 1969 (la primera gran operación de financiamiento del PRT).

Se fugó de la cárcel de Villa Urquiza (Tucumán) en julio de 1970 simulando una hepatitis. Volvió a ser detenido en agosto de 1971 en Córdoba y trasladado al penal de Rawson, desde donde encabezó la fuga de agosto de 1972 (previa a la Masacre de Trelew). Las causas penales previas a mayo de 1973 quedaron extinguidas con la ley de amnistía sancionada durante el gobierno de Héctor Cámpora.

Fue el asesino del capitán Humberto Viola y su hija María Cristina, de 3 años, en Tucumán (diciembre de 1974); secuestró y asesinó de los coroneles Jorge Roberto Ibarzábal y Argentino del Valle Larrabure (este último tras un prolongado cautiverio); al teniente general Juan Carlos Sánchez, al coronel Camilo Gay, su esposa Hilda Irma Casaux y el soldado Daniel González más el asesinato de dos policías durante el asalto a la comisaría 24 de Rosario en 1970.

Con su organización terrorista asaltó a la guarnición militar de Azul (enero de 1974); fue el responsable del intento de copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba (agosto de 1974), del ataque a la Fábrica de Armas Fray Luis Beltrán en San Lorenzo (abril de 1975) y el ataque al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo (diciembre de 1975).

Secuestró a empresarios, ejecutivos de multinacionales y militares para exigir rescates millonarios o canjes de prisioneros.

Por ejemplo a Secuestró a Stanley Sylvester (mayo de 1971) cónsul honorario británico y gerente del frigorífico Swift en Rosario, a A. Valocchi (febrero de 1972),Jefe de personal del frigorífico Swift, secuestrado por la regional Rosario del PRT-ERP en el marco de un conflicto laboral. Secuestraron a Oberdan Sallustro (marzo – abril de 1972) Director general de Fiat Concord, asesinado por sus captores el 10 de abril de 1972 cuando la policía localizó la casa donde estaba cautivo. Aaron Beilenson (mayo de 1973) un empresario secuestrado por el ERP y liberado tras el pago de un rescate de 1 millón de dólares; John Thompson (junio de 1973) ciudadano estadounidense y presidente de Firestone en Argentina, capturado en Lomas de Zamora. Fue liberado en julio tras el pago de 3 millones de dólares. Víctor Samuelson (diciembre de 1973 – abril de 1974) Ejecutivo estadounidense de la petrolera Esso. Fue el secuestro más lucrativo del ERP: la empresa pagó un rescate de aproximadamente 14 millones de dólares, dinero que financió gran parte del aparato militar de la organización y del foco guerrillero en Tucumán. Ejecutivo de Swissair (1973), Operación realizada en conjunto con la JCR por la cual se cobró un rescate de 5 millones de dólares. Erich Breuss: Gerente general de la metalúrgica Acindar en Villa Constitución (Santa Fe), secuestrado en el marco del conflicto sindical en esa planta. Teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal (enero – noviembre de 1974) capturado durante el asalto del ERP a la guarnición militar de Azul. Permaneció diez meses en cautiverio hasta que fue asesinado por sus captores en noviembre de 1974. Mayor Argentino del Valle Larrabure (agosto de 1974 – agosto de 1975) Subdirector de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María (Córdoba), secuestrado durante el intento de copamiento de esa unidad. Tras más de un año de cautiverio, murió en agosto de 1975, mientras el ERP sostuvo la versión del suicidio, las pericias judiciales posteriores determinaron que fue asesinado.

Asaltante de bancos

Este delincuente y criminal que pretendieron glorificar en la UBA fue responsable del asalto al Banco de la Provincia de Buenos Aires en Belén de Escobar (enero de 1969) la primera gran operación armada del PRT y la dirigió personalmente Mario Roberto Santucho. El comando se llevó unos 213.000 dólares. Luego le tocó al Banco Comercial del Norte en Tucumán (noviembre de 1970) y al Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) (enero de 1972).

Todos estos delitos fueron ejecutados en democracia, con lo cual se demuele por si mismo la falacia de “el gran militante que combatió contra las dictaduras”. Fue un criminal igual que Anibal Gordon, de quien se hizo una miniserie y fue otro lumpen como Santucho, asesino a sueldo como aquel y si hubiera que equipararlos por sus vidas miserables, ambos deberían tener un busto que nos recuerde a todos los argentinos que esta lacra humana no debiera volver a existir en la tierra.

Pero hay un par de detalles que la historia no cuenta con la verdad. Santucho pocas veces expuso el cuerpo al peligro. Era un cobarde que se apoltronaba en la guarida de de la célula terrorista PRT-ERP y lejos de la historia oficial que relatan sus glorificadores termocerebrales de la actualidad, quienes lo ubican “manteniendo un enfrentamiento con el ejército en un departamento de Villa Martelli el 19 de julio de 1976”, a Mario Santucho lo tuvo en sus manos el propio Anibal Gordon en el centro de detención clandestino Automotores Orletti y luego de ser sometido a torturas y vejaciones, su cuerpo apareció en uno de los tantos “enfrentamientos” que decían sostener la dictadura militar de Videla, para “blanquear” lo asesinatos que cometía la Junta Militar en aquellos años, pero el cuerpo de Santucho, como el de muchos otros, nunca fue encontrado. Todo lo que se escribió después, fue producto de un cuento ficticio, según el bando que lo relatara.

De un lado, Santucho fue un militante social muy importante que luchaba por liberar a la Argentina de dictadores y por esa entrega a la Patria, fue desaparecido por los militares y del otro, un delincuente terrorista que asoló a la Argentina en democracia y cayó como lo que era: un bandido. (Agencia OPI Santa Cruz)