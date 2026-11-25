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(OPI TdF) – En agosto de 2026 la provincia perdió 33 firmas registradas y lideró el retroceso mensual en todo el país con una merma del 1,5%, según informes de Politikon Chaco y Fundar.

Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, Tierra del Fuego registró una caída del 16,6% en la cantidad de empresas empleadoras privadas y quedó en el segundo puesto del ranking nacional de retrocesos porcentuales, únicamente detrás de La Rioja (-18,4%). El relevamiento elaborado por la consultora Politikon Chaco a partir de los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ubica a la jurisdicción fueguina entre las ocho provincias que sufrieron contracciones superiores al 10% durante ese período.

La medición mensual correspondiente a agosto de 2026 mostró una aceleración del deterioro productivo en el distrito austral. Según el informe técnico de Fundar, Tierra del Fuego perdió 33 empleadores privados en un solo mes, lo que implicó una retracción del 1,5% y constituyó la mayor caída porcentual de toda la Argentina en esa ventana temporal.

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En la comparación regional y nacional de agosto de 2026, San Luis también contabilizó 33 empresas menos, aunque esa baja representó un -0,7% sobre su padrón total, mientras que Santa Cruz registró una merma de 25 empleadores (-0,7%). En el acumulado desde noviembre de 2023, el lote de jurisdicciones con caídas de dos dígitos se completó con Catamarca (-14,6%), Chaco (-13,2%), Corrientes (-12,3%), Santa Cruz (-11,1%), Misiones (-11%) y Formosa (-10,4%).

El retroceso de Tierra del Fuego

La retracción del entramado privado en Tierra del Fuego formó parte de una contracción generalizada en la Argentina, donde en agosto de 2026 quedaron activos 475.685 empleadores privados registrados en los padrones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa cifra consolidada a nivel país reflejó una pérdida neta de 32.163 empresas respecto de noviembre de 2023 (-6,3%) y un descenso de 14.241 firmas en la comparación interanual.

Mientras los mayores volúmenes absolutos de cierres se concentraron en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, la única excepción positiva del país ocurrió en Neuquén, que sumó 169 firmas desde noviembre de 2023 impulsada por la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. (Agencia OPI Tierra del Fuego)