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El fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 al señalar que el Ejecutivo utilizó un mecanismo ajeno a la sanción de leyes para frenar el financiamiento universitario tras fracasar con el veto.

El Gobierno nacional sufrió un revés judicial en el litigio por la aplicación de la ley de financiamiento universitario luego de que Rodrigo Cuesta, fiscal general de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, dictaminara que el Decreto 759/2025 resulta inconstitucional por privar de efectos a una norma sancionada por el Congreso de la Nación. En su presentación ante el tribunal federal, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la resolución del Poder Ejecutivo desconoce la voluntad legislativa mediante un procedimiento ajeno al mecanismo constitucional de formación y sanción de las leyes.

El expediente analiza el alcance del Decreto 759/2025, instrumento mediante el cual la administración central promulgó la norma universitaria pero condicionó su entrada en vigencia al cumplimiento del artículo 5 de la Ley 24.629, que exige identificar el origen de los recursos ante toda ley que genere gastos. Cuesta advirtió en su dictamen que la interpretación de esa cláusula debe aplicarse de manera restrictiva debido al carácter excepcional de la facultad otorgada al Ejecutivo, evitando que funcione como un recurso indirecto para eludir la ejecución de leyes vigentes.

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Para el fiscal general ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, la suspensión dispuesta por el Gobierno nacional produce un impacto regresivo sobre la autonomía y la autarquía universitaria, así como sobre el derecho a la educación protegido por la norma. El dictamen concluyó de forma categórica que el Ejecutivo acudió a la suspensión de la ley luego de haber fracasado con el veto, invocando los mismos argumentos desechados por el Poder Legislativo al insistir en la sanción original.

El fiscal Rodrigo Cuesta cuestionó la postura presupuestaria

El dictamen de Rodrigo Cuesta ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal desestimó la falta de recursos alegada por el Gobierno nacional al comprobar que el texto de la ley de financiamiento universitario sí contemplaba dos mecanismos específicos para obtener los fondos necesarios. El representante fiscal subrayó que la Casa Rosada intentó por todos los medios la derogación de la norma en lugar de darle cumplimiento efectivo dentro del sistema nacional de educación superior.

A la existencia de fuentes de financiamiento previstas en la propia ley, Rodrigo Cuesta sumó el contraste presupuestario registrado durante los ejercicios 2024 y 2025, períodos en los cuales no existió un presupuesto legalmente aprobado debido a que el Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del Ejercicio 2023. El fiscal calificó de contradictoria la conducta oficial al remarcar que, bajo ese mismo esquema de prórroga presupuestaria, el Gobierno sí asignó partidas para financiar otras normas, entre ellas las destinadas a la Secretaría de Inteligencia.

En el cierre de su presentación judicial, Rodrigo Cuesta afirmó que el Poder Ejecutivo se ubicó como un mero ejecutor presupuestario frente a una ley que reconoce el deterioro progresivo de las universidades nacionales y ordena medidas concretas para revertirlo. El dictamen señaló que la administración nacional omitió justificar haber agotado todas las alternativas administrativas y financieras a su alcance para ejecutar la norma aprobada por el Congreso de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)