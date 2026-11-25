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(Por: Rubén Lasagno) – El proyecto de endeudamiento por hasta US$ 600 millones que busca el gobierno de Claudio Vidal y los diputados oficialistas, expone a la provincia a un doble frente de vulnerabilidad.

Con ingresos mayoritariamente en pesos y garantías atadas a las regalías, una corrección cambiaria o un retroceso del barril a sus valores históricos desatarían un efecto tijera sobre el presupuesto de las próximas administraciones.

La intención del Gobierno provincial de tomar crédito público por hasta US$ 600 millones, contemplada en el Proyecto de Ley N.º 257/2026, con un plazo de amortización de hasta 15 años y respaldo en regalías hidrocarburíferas y mineras, abre un interrogante central que trasciende la coyuntura política: ¿puede Santa Cruz sostener una deuda rígida en dólares en medio de la inestabilidad cambiaria y con un precio del petróleo que hoy transita picos históricos?

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La respuesta corta es que, ya sea mediante bonos en moneda extranjera o instrumentos dollar-linked (pagaderos en pesos al tipo de cambio oficial del vencimiento), el riesgo es idéntico: la provincia asume un compromiso atado al billete verde mientras el grueso de su estructura recaudatoria depende de la economía en pesos.

Para hablar con propiedad del tema y que los intendentes y diputados que tendrán la responsabilidad de viabilizar este endeudamiento, recurrimos a la consulta profesional de un licenciado en economía, quien nos trazó un panorama muy completo (y complejo) de lo que significa tomar deuda por 600 millones de dólares. Básicamente, Santa Cruz podría quedar postergada por más de una década, inclusive con la imposibilidad de cumplir con las obligaciones mínima como es el pago de salarios y ni hablar de recomponer los sueldos de los empleados públicos o contar con fondos para infraestructura.

La inestabilidad cambiaria

Salir a buscar financiamiento en dólares en un escenario de volatilidad cambiaria tiene un costo inmediato, señaló nuestra fuente. Los acreedores descuentan la incertidumbre y exigen tasas de interés más elevadas, lo que encarece cada cuota desde el primer día. Pero el problema estructural es el descalce de monedas, es decir la coparticipación federal y los impuestos propios, como Ingresos Brutos, ingresan en pesos, mientras que los vencimientos de capital e intereses se liquidan en dólares. Pero esto no lo dicen los funcionarios del gobierno que intenta “convencer” a la opinión pública, sobre los beneficios de endeudarse.

El Gobernador argumenta que Santa Cruz cuenta con un “amortiguador natural” por cobrar regalías petroleras y mineras dolarizadas, sin embargo, esa cobertura es parcial y engañosa; al quedar comprometidas como garantía del crédito, esas divisas dejan de estar plenamente disponibles para el gasto corriente del Estado y quedan atadas a dos variables que la provincia no controla: el precio internacional del crudo y el declive de la producción, que como hemos visto en nuestro informe anterior, es una realidad actual.

Qué pasa si el dólar se dispara

Un crédito a 15 años atraviesa varios mandatos de gobierno y múltiples ciclos económicos. Si en ese horizonte se produce una devaluación brusca, el impacto sobre las cuentas santacruceñas opera por cuatro vías simultáneas:

El salto inmediato de la carga presupuestaria, dado que una disparada del tipo de cambio multiplica de un día para el otro la cantidad de pesos necesarios para cubrir cada vencimiento. Los ingresos provinciales, en cambio, no acompañan a la misma velocidad y suelen desplomarse en términos reales cuando la devaluación deriva en recesión.

También hay un desplazamiento del gasto público porque con las regalías y eventualmente la coparticipación como contragarantía, afectadas al repago, los acreedores tienen prioridad automática de cobro, por lo tanto si la deuda absorbe una porción creciente del presupuesto, el ajuste recae sobre el resto de las partidas: salarios estatales, salud, educación, obra pública y transferencias a los municipios.

Otro factor es el riesgo de acceso a divisas, debido a que las provincias no emiten dólares y dependen de que el Banco Central les habilite el acceso al mercado oficial y en escenarios de escasez de reservas o cepo, Santa Cruz queda expuesto a conseguir dólares financieros más caros o a caer en procesos de reestructuración.

Y el otro riesgo es la deuda sin retorno en dólares por cuanto si los fondos se destinan a infraestructura básica o a reordenar pasivos anteriores, destinos que no generan un flujo propio y directo de divisas para repagarse, cualquier salto cambiario futuro terminará siendo absorbido íntegramente por los presupuestos venideros.

¿Y si el barril cae a la mitad?

El mayor riesgo latente para Santa Cruz no está solo en el tipo de cambio, sino en la cotización del petróleo. Hoy, un barril ubicado en la franja de los US$ 80 a US$ 90 ofrece una foto de ingresos holgada, pero si en los próximos uno o dos años el mercado internacional se reacomoda hacia sus valores tradicionales de US$ 40 a US$ 50, la provincia enfrentará un efecto tijera letal, sus ingresos por regalías caerán a la mitad, mientras la cuota en dólares de la deuda permanecerá inamovible.

Ese escenario desataría un triple impacto sobre la caja provincial, que podemos resumirlo de la siguiente forma

Al liquidarse sobre el precio internacional, un recorte del barril hacia los US$ 40–50 reduce automáticamente entre un 40% y un 50% el ingreso en dólares por cada barril extraído. El margen de maniobra es aún más estrecho tras la decisión provincial de abril de 2026 de bajar al 12% las regalías del crudo convencional para sostener la actividad en las cuencas maduras luego de la salida de YPF.

El crudo alto actual disimula los elevados costos de extracción (lifting costs) de la Cuenca del Golfo San Jorge frente a Vaca Muerta. Con un barril a mitad de precio, buena parte de los pozos convencionales deja de ser rentable y las operadoras frenan inversiones, bajan equipos y cae el volumen extraído. Santa Cruz pierde por partida doble: cobra menos por barril y produce menos barriles.

Y finalmente al achicarse “la torta de regalías” pero mantenerse fija “la cuota en dólares”, el repago de la deuda devora una proporción mucho mayor del flujo petrolero y deja un remanente mínimo para sostener el funcionamiento del Estado.

El golpe en cadena

El freno de la actividad petrolera en zona norte no solo vacía las arcas por la vía de las regalías, golpea en cadena a las pymes de servicios, al empleo privado y al consumo, hundiendo también la recaudación de Ingresos Brutos justo cuando la provincia más necesita recursos propios para tapar el bache.

La historia reciente ofrece una advertencia concreta. En ciclos bajistas anteriores, como en 2020, otras provincias petroleras endeudadas en dólares con garantía de regalías, como Chubut y Neuquén, se vieron forzadas a renegociar plazos y tasas con sus bonistas para evitar el default.

Con organismos internacionales advirtiendo sobre un posible excedente de oferta global para 2027, tomar US$ 600 millones a 15 años con el barril en niveles altos implica asumir obligaciones rígidas en moneda dura apostando a que un recurso históricamente volátil, nunca volverá a caer.

Esta faceta que el gobierno provincial no aclara y saca del foco de la discusión, debe ser puesta en debate por los diputados, especialmente de la oposición, porque luego de aprobar un endeudamiento de este tipo, los nombres de quienes lo faciliten van a quedar en un recordatorio público que traeremos una y otra vez para recordar el día en que todo fue dicho y porco o nada se hizo para evitarlo. (Agencia OPI Santa Cruz)