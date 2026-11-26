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(Por: Rubén Lasagno) – Las declaraciones del gobernador Claudio Vidal realizadas a un medio de Río Turbio se inscriben en una negociación política de alta tensión en la provincia entre el Ejecutivo provincial necesita alcanzar una mayoría agravada de dos tercios en la Cámara de Diputados, exigida por el artículo 40 de la Constitución Provincial, para aprobar la Ley de Financiamiento Estratégico por hasta 600 millones de dólares. Al no contar con los votos propios suficientes, el discurso oficial apunta a destrabar el apoyo de legisladores opositores, con especial foco en los representantes de la Cuenca Carbonífera Carlos Godoy, Lorena Ponce y Karina Nieto, que como he dicho en mis últimas columnas están siendo presionados para votar a favor y uno de los articuladores es el intendente de Río Turbio Darío Menna, quien, como dijimos se está transformando en un “operador” político del gobernador, para convencer a los legisladores de que el financiamiento es indispensable.

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Un análisis interpretativo de sus palabras revela cuatro ejes estratégicos y las tensiones que generan frente a las críticas de la oposición:

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Vidal en la entrevista menciona el diálogo con los gremios y el grave incidente en el corte de ruta, donde una camioneta embistió a trabajadoras municipales en medio de un reclamo salarial, inmediatamente antes de insistir con la ley de financiamiento; lo que hizo Vidal fue enlazar la crisis social inmediata con la parálisis legislativa.

El mensaje buscó instalar la idea de que el Ejecutivo tiene voluntad de diálogo, pero carece de liquidez para asistir a las comunas si la Legislatura no le otorga herramientas financieras. En declaraciones paralelas a la dirigencia de la Cuenca, Vidal reforzó esta postura afirmando que “las herramientas esta vez las tienen ustedes“.

Esta asociación se entiende como una forma de presión política directa sobre los diputados de la Cuenca Carbonífera, utilizando la urgencia salarial de Río Turbio y 28 de Noviembre para forzar el voto favorable a un endeudamiento que dichos legisladores rechazan desde su ingreso a la Cámara.

Vidal afirmó que “todos los gobernadores tomaron deuda en los últimos 30 años” y que él “cumplió con las obligaciones de gobiernos anteriores”, y en realidad lo que intentó fue desactivar el rechazo ideológico o histórico al crédito externo.

El objetivo retórico del gobernador es correr el debate del terreno de la conveniencia financiera hacia el de la gobernabilidad; presentar el préstamo no como una medida extraordinaria o arriesgada, sino como una herramienta estándar que utilizan otras provincias ante la caída de transferencias nacionales y de regalías hidrocarburíferas.

Lo extraño es que Vidal quien dice estar en el gobierno para no hacer lo mismo que han hecho sus antecesores kirchneristas en 30 año, hace lo mismo y en este caso, para justificar su pedido de endeudamiento, menciona que todos, inclusive la gobernadora Alicia Kirchner lo hizo. Entonces, podríamos pensar que no hace nada distinto y que simula hacer otra cosa, cuando en realidad reconoce que hace lo mismo.

El tramo más complejo de la declaración que hizo Vidal al medio de la cuenca es la explicación sobre el destino del dinero: Vidal aclara que los dólares del endeudamiento no se usarán para gastos corrientes (como sueldos o asistencia directa), sino para obras, lo cual permitiría “liberar fondos” del presupuesto anual para destinarlos a los municipios.

Las leyes de responsabilidad fiscal y las condiciones de los mercados de crédito suelen prohibir o penalizar severamente el uso de deuda en moneda extranjera para financiar gastos corrientes. Además, el propio proyecto oficial fundamenta el empréstito en la ejecución de “obras de infraestructura estratégica“. Por lo tanto, Vidal no puede prometer legalmente que los dólares del crédito irán a pagar aguinaldos municipales.

En términos estrictamente presupuestarios, el argumento apela a la fungibilidad del dinero: si una obra ya presupuestada en pesos pasa a financiarse con dólares del crédito, esos pesos quedarían disponibles para reasignarse. Sin embargo, este planteo resulta políticamente frágil y discrecional, ya que no existe una garantía vinculante en la ley de endeudamiento que obligue al Ejecutivo a girar esos supuestos fondos liberados a la Cuenca Carbonífera y por otro lado la reasignación de partidas presupuestarias depende de la voluntad posterior del Ejecutivo y del cumplimiento efectivo de los ingresos proyectados en un presupuesto 2026 que ya reconoce un fuerte déficit estructural.

La tensión en la Cuenca Carbonífera también responde a que los actores locales proponen soluciones distintas a la toma de deuda en dólares con garantía de regalías y coparticipación (y prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros).

Mientras el diputado Carlos Godoy ha manifestado su rechazo al crédito en moneda extranjera planteando alternativas en pesos y mayores controles sobre las obras, el intendente de Río Turbio, Darío Menna, propuso en la Legislatura coparticipar el 50% del fondo UNIRSE entre los municipios como vía directa para paliar la crisis.

En conjunto, las palabras de Vidal funcionan como una pieza de negociación pública, buscan blindar el proyecto frente a cuestionamientos legales (negando su uso para gastos corrientes), justificar el endeudamiento como una práctica habitual y trasladar la presión social de la Cuenca hacia los diputados que hoy tienen la llave de los dos tercios en la Legislatura.

Cómplices declarados

Y como última observación a los dichos de Vidal con el medio de Río Turbio, en el fárrago de explicaciones que dio, tratando de justificar el impacto que tienen los municipios en el sistema contable provincial, reconoció el delito que cometen todos (municipios y la provincia) que jamás hicieron los aportes a las Cajas (CSS y CPS).

Víctimas de sus propias palabras, el gobernador Claudio Vidal expone su doble faz, ya que sabiendo que las municipalidades cometen un delito con los fondos previsionales y de la obra social, hace parte al gobierno provincial de dicha acción y declara la complicidad de la provincia en este sistema de retención indebida de fondos de los empleados municipales y del desfinanciamiento del sistema previsional y social de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)