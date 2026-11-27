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(Por: Rubén Lasagno) – Luego de las palabras del gobernador Claudio Vidal en una entrevista con un medio de la cuenca carbonífera, donde el mandatario reconoció explícitamente que los municipios retienen los aportes pero no los depositan en las Cajas (CSS y CPS) nos dedicamos a indagar entre nuestras fuentes legales y un ex fiscal de la provincia sobre los alcances, las responsabilidades y la penalidad que les cabe por acción u omisión, tanto a los intendentes como al propio Gobernador.

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El reconocimiento público de que los municipios retienen aportes previsionales y de obra social sin depositarlo y que la Provincia conoce la maniobra, no la denuncia y la cubre con fondos propios, expone un entramado que vulnera principios constitucionales y encuadra en diversas figuras del Código Penal y del Régimen Penal Tributario.

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En principio aparece la Intangibilidad de la Seguridad Social (Art. 14 bis, Constitución Nacional) la cual garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social a los trabajadores. Los aportes personales descontados en el recibo de sueldo no son patrimonio del municipio ni de la provincia, es salario diferido del trabajador afectado a un fin específico.

Luego están las Leyes Provinciales (Ley 1782 de la CPS y Ley 3677 de la CSS); ambas normas establecen que la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales son entes autárquicos con patrimonio propio. Obligan a los municipios empleadores a actuar como agentes de retención y a transferir los fondos en plazos perentorios. Tratar el sistema como “una sola caja” viola de plano la autarquía financiera y la afectación específica de estos recursos.

Encuadramiento Penal de los Intendentes

Cuando un intendente le descuenta los aportes del salario al empleado y no los transfiere a la CPS o a la CSS, la conducta puede encuadrar en tres figuras:

Apropiación Indebida de Recursos de la Seguridad Social (Art. 7°, Régimen Penal Tributario – Ley 27.430) por cuanto a partir de la reforma de la Ley 26.735 (ratificada por la 27.430), este delito incluye expresamente a los regímenes previsionales provinciales (como la CPS). Sanciona con prisión de 2 a 6 años al agente de retención que no deposite, total o parcialmente, el importe retenido dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo legal, siempre que supere el monto mínimo establecido por período mensual.

Malversación de Caudales Públicos (Art. 260, Código Penal), este delito encuadra perfectamente si el intendente utiliza el dinero retenido para pagar otros gastos municipales (sueldos netos, proveedores, funcionamiento), altera el destino legal específico de esos fondos, etc. El Código Penal reprime esta desviación dentro de la esfera pública con inhabilitación especial y multa si ocasiona daño o entorpecimiento del servicio (como ocurre con las prestaciones de la CSS).

Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (Art. 248, Código Penal), lo cual les cabe por omitir deliberadamente la ejecución de las leyes provinciales (1782 y 3677) que los obligan a liquidar y transferir los aportes.

Encuadramiento penal del Gobernador

La admisión por parte del Gobernador y todos los funcionarios de gobierno que conoce esta práctica ilegal y no actúa penalmente para detenerlo, abre dos frentes jurídicos directos a saber, uno por omisión de denuncia y por “compensar” el faltante con patrimonio provincial.

En el primer caso Vidal tiene la obligación legal de denunciar porque tanto el Código Procesal Penal de la Nación (Art. 177, inc. 1°) como el Código Procesal Penal de Santa Cruz imponen a todo funcionario público el deber ineludible de denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan en el ejercicio de sus funciones. No es una facultad discrecional ni una moneda de cambio política.

Incurre en encubrimiento por omisión de denuncia (Art. 277, inc. 1° d, Código Penal) que el Código sanciona con prisión de 6 meses a 3 años a quien, tras la comisión de un delito, no denunciare su perpetración estando obligado a promover la persecución penal.

También incurre en Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público (Art. 248 y 249, Código Penal) el cual la ley reprime al funcionario que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Y este es un caso que encuadra perfectamente en todos estos delitos.

Pero el delito aún se agrava más por “compensar” el faltante con patrimonio provincial ya que el propio Gobernador explica en la nota cómo la provincia “se hace cargo” de pagar lo que los intendentes no abonan.

Esto encuadra como figura de Administración Fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (Art. 173 inc. 7° en función del Art. 174 inc. 5°, Código Penal)donde prevé penas de 2 a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para quien, teniendo a su cargo la administración de bienes públicos, viole sus deberes y cause un perjuicio patrimonial al Estado. Si la Provincia, en lugar de ejecutar judicialmente a los municipios o descontarles la deuda automáticamente de la coparticipación, cubre el agujero con Rentas Generales (dinero de todos los contribuyentes), traslada el daño de una gestión municipal ilícita al patrimonio provincial.

Finalmente el gobernador incurre en el delito de Malversación de Caudales Públicos (Art. 260, Código Penal) al reasignar fondos del presupuesto general para tapar la retención indebida de terceros (los municipios) sin respaldo legal específico vulnera el principio de legalidad presupuestaria.

Los que debieran y se hacen los tontos

En el marco legal de Santa Cruz no faltan herramientas ni responsables de estos delitos, faltan denunciantes. Existen al menos seis actores con potestad y en la mayoría de los casos, con obligación legal, de denunciar, ejecutar y hacer cumplir la ley.

Dado que esta irregularidad se arrastra desde hace más de 30 años, no es por un vacío legal, sino por la inacción coordinada de quienes deben accionar y van haciendo un trabajo “de posta”, sin que finalmente ninguno de ellos actúe.

El Directorios de la CPS y la CSS

Tiene el deber de cobrar y denunciar. Tal lo establece la ley el Art. 22 de la Ley 1782 y la Ley 3677 los obligan a proteger el patrimonio autárquico de las Cajas. La CPS puede ordenar a la Tesorería General de la Provincia que retenga automáticamente la deuda de las transferencias (coparticipación) a los municipios, bajo apercibimiento de responsabilidad personal del tesorero. Ambas Cajas pueden iniciar juicios ejecutivos y denuncias penales.

Ministerio Público Fiscal (Fiscales)

Puede intervenir con una acción pública de oficio (Art. 6, Código Procesal Penal de Santa Cruz). No necesitan esperar que el Gobernador ni nadie denuncie. Ante la sola difusión pública de un posible delito (notitia criminis), como el reconocimiento radial del mandatario, un fiscal tiene la obligación legal de abrir una investigación de oficio.

Tribunal de Cuentas de Santa Cruz

Tiene asignada la potestad de Control financiero y patrimonial (Constitución Provincial). El TC audita los balances municipales y provinciales. Puede rechazar cuentas, formular cargos patrimoniales para que los intendentes respondan con sus bienes propios por el daño fiscal y remitir los expedientes a la Justicia penal.

Fiscalía de Estado actuando en defensa del patrimonio provincial. Los Fiscales deben accionar judicialmente cada vez que se perjudique el erario público, tanto para ejecutar a los municipios deudores como para frenar erogaciones provinciales sin respaldo legal.

Legislatura y Concejos Deliberantes

Estos tienen a su cargo el control político. Los diputados pueden interpelar a ministros y promover el juicio político por mal desempeño o delito en el ejercicio de la función. Los concejales tienen facultades equivalentes para investigar y destituir a sus intendentes.

Gremios, afiliados y cualquier ciudadano

Cualquiera tiene legitimación activa para denunciar, pues al tratarse de delitos de acción pública, cualquier habitante (un empleado al que le descuentan en el recibo, un jubilado, un sindicato o un diputado) puede radicar una denuncia penal en una Fiscalía o Juzgado de Instrucción, o constituirse como querellante si acredita perjuicio directo.

En definitiva, el sistema de un delito tan abiertamente reconocido por el Gobernador Claudio Vidal sin ningún tipo de consecuencias, se perpetúa porque los organismos estatales encargados de hacer cumplir la ley dependen o conviven con el poder político que se beneficia de la discrecionalidad, dejando como única vía real de ruptura la denuncia penal formal impulsada desde afuera del Ejecutivo (por gremios, legisladores o ciudadanos) lo cual nunca va a ocurrir porque todos, sin excepción, son cómplices. Y además, porque los que hoy debieran denunciar, en su mayoría fueron parte de los gobiernos anteriores y si investigan mucho, se encuentran con ellos mismos.

Todos los gobernadores inexorablemente, incluyendo el actual, usan la deuda como herramienta de negociación política, cuentan con el alineamiento de los organismos de control y la inercia judicial se apoya en “la falta de denuncias” por parte de los propios involucrados que ya enumeré ypor sobre todo de los perjudicados como son los trabajaadores municipales y el gremio que dice representarlos. (Agencia OPI Santa Cruz)