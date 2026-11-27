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(Por: Rubén Lasagno) – Finalmente la Cámara de Diputados de la nación le dio media sanción al Presupuesto 2027 que envió el gobierno nacional y el cual contempla expresamente y tal como lo dijimos en nuestra nota del 19 de noviembre 2026, una asignación tanto para YCRT como para las Represas, que van en contra del mensaje del gobernador Claudio Vidal, la UOCRA, los gremios atados a las empresas mencionadas, dado que en ninguno de los dos casos contempla la posibilidad de inversión seria y declarada, para que en ambos casos se expresa un desarrollo en lo que resta del 2026 y especialmente en el año 2027.

Como adelantamos en nuestro informe anterior, los montos aprobados en el Presupuesto 2027 para YCRT es solo a los fines de sostener el mantenimiento mínimo del yacimiento y pago de salarios, en ningún caso se contempla un presupuesto para que la empresa invierta en equipamiento, reparación del sistema ferroportuario (destruido), la actualización tecnológica en materia de seguridad y actividad extractiva, ni contempla la provisión de fondos para equipamiento, maquinarias y/o actualización del parque automotor, vehículos de traslado de personal, ambulancias, camiones etc.

Con $153.500 millones para sueldos y escasos $ 7.417 millones de inversión anual, el gobierno nacional tiene decidido “hacer la plancha” con YCRT y pone en pausa un año más al yacimiento, dado que ha decidido “sostener” la estructura básica pero no tiene en cuenta proveerle los medios y el capital necesario para producir carbón, comercializarlo y generar recursos propios. Todos sabemos que en las actuales condiciones de infraestructura, YCRT está imposibilitada de producir carbón, hacer negocios y autosustentarse.

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Es importante señalar que esta situación presupuestaria que afecta a YCRT y se prolongará durante el año 2027, fue votado afirmativamente por los diputados nacionales por la provincia de Santa Cruz José Luis Garrido (SER) y Jairo Guzmán (LLA).

Ninguno de ellos fue capaz de plantear en el recinto, la necesidad de proyectar sobre YCRT un futuro de producción para el año 2027, sino que aceptaron mansamente lo que desde el gobierno nacional estableció Javier Milei, con sus políticas de recorte presupuestario para YCRT, empresa a la que el presidente considera prescindible y si no la eliminó hasta ahora, es porque necesita el acompañamiento de las manos de quienes dicen representar a Santa Cruz, pero en realidad actúan en combinación con el acuerdo que hicieron Vidal y Caputo.

Dicho esto, la cuenca carbonífera debería ahora expresarle su opinión a los legisladores nacionales que solo se limitaron a mantener el estatus quo y no pelear por la continuidad del yacimiento en producción.

Demás está decir que no presionar al gobierno nacional para reactivar YCRT es poner a la empresa al borde del cierre si La Libertad Avanza logra la reelección en el 2027, tal como las fuentes nos han confiado y que constituye el segundo tramo del recorte a fondo que hará Milei con las empresas públicas que restan, si el voto popular lo apoya y más aún si en Santa Cruz logra ubicar un gobernador inclusive con la ayuda del SER.

Represas no

La aprobación del Presupuesto 2027, contiene (y confirma) la suspensión de otra obra que afecta directamente a Santa Cruz como es las Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa.

En este caso el monto presupuestado es de $ 82.143 millones, lo cual en dólares son unos 52 millones, es una cifra que solo alcanza para pagar algunos compromisos de deuda y para tareas de mantenimiento que el obrador de La Barrancosa demanda para que no se degrade, aún más, el material y las obras civiles levantadas en estos años. Cóndor Cliff, ni siquiera entra en la ecuación.

De esos 82.143 millones de pesos, el gobierno nacional “solo asigna en efectivo” 2.143 millones de pesos y el resto está atado al financiamiento chino que pueda ingresar en el 2027, con lo cual las represas sobre el río Santa Cruz, ni siquiera tienen asegurado su sostenimiento básico, por cuanto dependerá que durante el 2027 el gobierno nacional firme una adenda por esos pocos millones de dólares que servirán para la UTE, pero en ningún caso es un monto significativo para poner en marcha la obra.

También en este caso los diputados nacionales José Luis Garrido (SER) y Jairo Guzmán (LLA) votaron a favor de este magro presupuesto, sin hacer presente en el recinto, ni discutir, ni pedir y/o expresar debidamente su preocupación por la falta de interés del gobierno nacional, en relación con la continuidad de la obra de las Represas, habida cuenta que con este magro presupuesto asignado y el escaso monto de dólares que está prendido con alfileres, porque depende del crédito externo, las obras de las represas nunca se van a reiniciar, al menos en lo que resta del 2026 y todo el 2027.

Llamativamente el gobernador Claudio Vidal, la semana que pasó hizo su octavo anuncio del reinicio de la obra y es más, precisó que eso ocurrirá entre enero y febrero del 2027. Aquí estaremos para comprobarlo.

El fin justifica los medios

Tanto Garrido como Guzmán, han ido e irán en los que resta del mandato, de la mano y felices respondiendo al acuerdo entre Vidal y Caputo, pero disimularán (y mentirán) ante la opinión pública sobre que hacen lo mejor para Santa Cruz, ayudados por la prensa pautada que no pregunta, no observa y no cuestiona.

Sin duda el gobernador de Santa Cruz cerró un acuerdo político y económico con el gobierno nacional, que provincialmente no le otorga el resultado que esperaba porque la oposición en la provincia es fuerte y no le permite a Vidal cumplir cabalmente con los objetivos de Milei, y eso lo enoja mucho tal sus últimas declaraciones.

Ayer en la Cámara de diputados no se aprobó la eliminación de las PASO como había ordenado el presidente y ni que hablar del endeudamiento en 600 millones de dólares que le pidió Caputo a Vidal, quien recibirá pesos. El gobernador no logra las tres manos de los diputados de la cuenca carbonífera, que le darían la posibilidad de cumplir con la orden presidencia.

En tanto, en el Congreso, Vidal si puede demostrarle a Milei que le van a aprobar todo lo que mande, sin ningún tipo de restricción. Tanto José Luis Garrido como Jairo Guzmán, lo que menos hacen (ni les interesa) es la provincia de Santa Cruz.

Están allí en el Congreso para levantar la mano bajo órdenes expresa de la política nacional y no cuestionan, defienden ni proponen nada distinto. Son meros diputados serviles de la política del entongo entre Vidal y Milei y como siempre pasa, olvidan al pueblo que los votó. (Agencia OPI Santa Cruz)