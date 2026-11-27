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La ley de 108 artículos obtuvo 13 votos afirmativos de la oposición y el rechazo del bloque Por Santa Cruz. El gobernador Claudio Vidal anticipó la posibilidad de vetar la reforma.

La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó por mayoría el nuevo Código Electoral Provincial que regulará los comicios de 2027 tras la derogación de la Ley de Lemas. La votación registró 13 votos afirmativos, la abstención del diputado Pedro Muñoz y el rechazo en bloque del oficialismo de Por Santa Cruz.

El texto sancionado consta de 108 artículos y surgió de la unificación del Proyecto de Ley N° 103/26 junto a otras siete iniciativas parlamentarias (N° 759/25, N° 754/25, N° 282/26, N° 126/26, N° 621/24, N° 019/25 y N° 176/26). Durante el debate en el recinto, el cuerpo incorporó únicamente modificaciones de forma y redacción propuestas por la diputada Agostina Mora y desestimó otros planteos, incluido el pedido de la legisladora oficialista Adriana Nieto para habilitar el tratamiento de un proyecto alternativo.

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El régimen aprobado instaura las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para todas las agrupaciones políticas, incluso aquellas que presenten lista única, y fija un umbral del 1,5 % de los votos válidamente emitidos por categoría y distrito para acceder a las elecciones generales. Además, establece la Boleta Única de Papel organizada por agrupaciones y categorías, incorpora el criterio de Ficha Limpia y dispone la simultaneidad obligatoria de las elecciones provinciales, municipales y de comisiones de fomento.

La advertencia de veto de Claudio Vidal

El nuevo Código Electoral Provincial de Santa Cruz habilita el sufragio mediante Boleta Única de Papel tanto por lista completa como por candidatos de distintos espacios políticos, sumando regulaciones específicas sobre paridad de género, alianzas, campañas, escrutinio y sanciones. Bajo la cláusula de Ficha Limpia, la norma impide la postulación de personas que cuenten con condenas penales firmes o figuren como deudores alimentarios morosos.

La implementación de las primarias obligatorias concentró las principales diferencias durante la sesión legislativa. Mientras los bloques opositores defendieron el despacho de mayoría bajo el argumento de garantizar la participación ciudadana en la selección de candidatos, el oficialismo cuestionó el impacto fiscal de financiar internas partidarias con fondos públicos. En esa línea, el gobernador Claudio Vidal advirtió durante la jornada que “no hay que meterle la mano al bolsillo a los vecinos” y reclamó que cada fuerza resuelva sus disputas internas, dejando la vigencia de la ley supeditada a un eventual veto del Poder Ejecutivo. (Agencia OPI Santa Cruz)