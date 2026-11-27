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Los títulos soberanos Globales rebotaron hasta 3 % en Wall Street y las acciones argentinas subieron hasta 5,3 %, aunque el nivel de tasa sigue cerrando el acceso al crédito internacional para refinanciar vencimientos.

El riesgo país elaborado por J.P. Morgan retrocedió 7,8 % y cerró en 984 puntos básicos al término de la última rueda financiera, perforando nuevamente el piso de las 1.000 unidades luego de haber alcanzado un mínimo intradiario de 946 puntos. La baja del indicador respondió al repunte de hasta 3 % registrado en los bonos soberanos en dólares, encabezado por los títulos Globales emitidos bajo jurisdicción neoyorkina de mayor duración.

El rebote de la deuda soberana ocurrió durante una rueda reducida en Wall Street por el feriado de Acción de Gracias y en sintonía con la recuperación de los activos brasileños, tras la designación de un banquero al frente del Ministerio de Hacienda por parte del presidente Lula Da Silva. En el plano local, los operadores incorporaron la media sanción legislativa al Presupuesto 2027, la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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Pese al alivio que representa el descenso diario para el equipo económico nacional, el indicador medido por J.P. Morgan permanece en niveles elevados que mantienen cerrado el acceso del Gobierno a los mercados voluntarios de crédito para refinanciar los vencimientos de deuda. El reporte financiero de la jornada tampoco precisa el cronograma ni los montos de los próximos compromisos externos afectados por este costo de financiamiento.

En el segmento de renta variable, los ADRs de compañías argentinas que cotizan en Nueva York operaron con subas superiores al 5 %, lideradas por los papeles de Grupo Galicia con un alza de 5,3 %. En la plaza porteña, el índice MSCI Merval cedió 1,3 % medido en pesos, pero avanzó 2,4 % hasta las 47 unidades en su medición en dólares debido a la caída del tipo de cambio Contado con Liquidación, acumulando en el mes retrocesos de 9,6 % y 15,2 %, respectivamente. (Agencia OPI Santa Cruz)