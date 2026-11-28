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(Por: Rubén Lasagno) – La decisión del gobernador Claudio Vidal de sumar la administración de las estancias Alquinta y La Entrerriana, a poco más de un año de haber comprado el predio de Austral Construcciones, abre un debate político y económico con dos lecturas opuestas en Santa Cruz. Una como estrategia de alto impacto simbólico para diferenciarse del pasado kirchnerista (lo cual es bastante discutible), o como una contradicción fiscal y de gestión frente a la crisis financiera que atraviesa la provincia.

En el primer caso digamos que dentro de la óptica del oficialismo, el gobernador busca capitalizar un golpe de efecto claro: transformar íconos de la corrupción y la obra pública cuestionada, en motores de producción, empleo y educación el típico “dar vuelta la página”; así pretendió hacer con la compra del predio de la ex Austral Construcciones y colocó allí al invento llamado Santa Cruz Puede SAU.

Desde la contradicción fiscal y de gestión esto se interpreta como una puesta en escena mediática para desviar la atención de los problemas estructurales actuales, usando la figura de Lázaro Báez como recurso discursivo recurrente.

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Paralelamente a que el gobierno en general y el gobernador Vidal en particular, argumenta que la crisis responde a factores externos y heredados, una caída real del 7% en los ingresos provinciales, un desplome del 18% en regalías hidrocarburíferas y un déficit proyectado de $593.860 millones para 2027, lo que hace indispensable aprobar el financiamiento/endeudamiento en dólares, decide tomar bajo su responsabilidad una estructura que va a demandan fondos, infraestructura, personal y capital, de los cuales, el gobierno dice que carece.

Frentes contradictorios

Y esto genera la enorme contradicción que plantea el propio gobernador entre declarar emergencia financiera, presionar a la Legislatura por toma de deuda y negar fondos a municipios o aumentos a estatales (como ADOSAC), mientras destina esfuerzos, estructura y capital político a administrar empresas estatales y activos judiciales. Cómo mínimo, es raro. Y ese fenómeno es edl que me voy a ocupar de analizar en esta columna.

Mientras la adquisición del predio de la ex Austral Construcciones implicó una erogación directa de fondos públicos USD 2 millones hacia una sociedad anónima estatal cuestionada por sus controles internos, la toma de posesión de las estancias surge de una investigación de la Fiscalía Federal y la PROCELAC, que detectó que Báez seguía operando los campos desde prisión y cuenta con tutela judicial directa sobre cada gasto e ingreso.

Claudio Vidal tras los pasos de Lázaro Báez. Ahora las estancias; la apuesta obsesiva de Vidal por los bienes de la corrupción, en medio de la urgencia por deuda

La sospecha de “negocios para amigos” o ineficiencia, no nace del fallo judicial actual (que es provisorio y auditado por el juzgado), sino del antecedente inmediato de Santa Cruz Puede SAU y de la tensión extrema en la Legislatura, donde intendentes y diputados opositores reclaman coparticipar fondos existentes como el fondo UNIRSE, antes de avalar el nuevo endeudamiento.

En definitiva, el movimiento combina una rentabilidad política inmediata como es apropiarse de la bandera anticorrupción en territorio santacruceño, con un riesgo de gestión alto: si las estancias no logran autosustentarse bajo el control judicial, reforzarán el argumento opositor de que el gobierno prioriza anuncios de alto impacto visual por sobre la resolución de la crisis salarial y municipal.

Egos y el factor psicológico

Me pregunto ¿Y por qué el gobernador se mete en estas cuestiones que no tienen nada que ver con el objeto de gobernar y mucho más cuando tiene a la provincia prácticamente detonada?. ¿Poder, negocios, abrir reductos para que amigos hagan sus diferencias, como con la SAU quew funciona en los terrenos de la ex AC?.

En psicología política (Lacán, Adorno,etc) hay un fenómeno para describir este patrón de conducta y se llama desplazamiento, la lógica del trofeo y la ilusión de control que lo explica como un método sistemático de construcción de poder y agenda.

Desde el psicoanálisis, lo que hace Vidal es el mecanismo por el cual la carga emocional y la atención se desvían desde un conflicto actual, angustiante y difícil de resolver como el déficit fiscal, la falta de fondos para municipios, los paros etc, hacia un objeto concreto y universalmente repudiado (la corrupción del pasado), donde el consenso emocional es inmediato. Pero la opinión pública, en estos casos opinan distinto a las expectativas del mandatario.

La “Apropiación simbólica” y la “lógica del trofeo“, también en psicología social, consiste en hacerse con los íconos más reconocibles del adversario derrotado, el predio de Austral Construcciones, las estancias de Báez etc, lo que funciona como una exhibición tangible de victoria. Opera de forma que capturar los símbolos del régimen anterior y rebautizarlos, le ayude a Vidal a consolidar la propia hegemonía de poder.

Pero hay un problema; sucede que en cada emprendimiento en el que se involucró y especialmente en Santa Cruz Puede SAU, todo quedó teñido de improvisación, corrupción, desorden, incluyendo graves observaciones del Tribunal de Cuentas y una vez más, Vidal demostró que no tiene capacidad de administrar y gestionar proyectos productivos.

El feedlot que intentó crear cuando era secretario general del sindicato de Petroleros privados, es la prueba palpable que no tiene capacidad de gestión comercial y desde que asumió el gobierno en el 2023, dejó en claro que tampoco la tiene para gestionar la administración pública que como siempre dijimos, está muy lejos de manejarse como un sindicato y las pruebas en estos 3 años, lo demuestran.

Ahora el gobernador se ha transformado en administrador de estancia. Veremos cómo le va y cuánto le cuesta a Santa Cruz, porque nada de lo que hace Vidal y su gobierno, es gratis para los habitantes de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)