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(Por: Rubén Lasagno) – El Juzgado Federal de Río Gallegos, mediante resolución firmada digitalmente el 27 de noviembre de 2026 por el juez Claudio Marcelo Vázquez, dispuso un régimen de administración judicial conservatoria para las estancias Alquinta y La Entrerriana, ubicadas en la provincia de Santa Cruz y las cuales le fueran entregadas al gobierno de la provincia para su administración.

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Según resulta de la lectura del extenso expediente de 30 páginas que hicimos en OPI Santa Cruz, la decisión se dicta en el incidente FCR 17493/2026/2 de la causa caratulada “BÁEZ, Lázaro Antonio, INSAURRALDE, Claudia Noemí, IBÁÑEZ, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros” donde se investiga si Lázaro Báez conservó, a través de terceros, la administración de bienes cautelados y dispuso de los ingresos generados por su explotación.

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Lo que vengo a cuestionar y a encontrarle un sentido, es al hecho de cómo y por qué el gobierno de Santa Cruz toma a su cargo la administración de los establecimientos, más allá de las lavadas consideraciones que hace el Juzgado para justificar la intervención del gobierno, donde expresa que como las estancias están en tierras de la provincia (¿?) y el gobierno desarrolla actividad agrícola ganadera (no dice que es en modo experimental), encuentra que es el agente apropiado para esta función.

El negocio ruinoso de Claudio Vidal. Santa Cruz financiará dos estancias de Lázaro Báez sin ganancias ni garantía de recuperar la plata. ¿Dónde está y de quién es el negocio?

De acuerdo a las fuentes judiciales que pudimos contactar, la entrega de la administración de las estancias al gobierno provincial, respondió a un pedido expreso que le hizo Claudio Vidal al juez y por ese motivo, se protocolizó este “acuerdo” al cual el gobierno no lo puso en discusión con nadie, aún cuando compromete fondos de Santa Cruz.

A continuación voy a realizar un análisis integral de la resolución en su parte más importante: las consecuencias y los beneficios que tiene para la provincia este pedido absurdo de administración judicial que hizo el gobernador al juzgado y posteriormente voy a resumir las “condiciones” en las que se lleva a cabo esta Resolución entre la justicia y la provincia.

¿Cuál es el objetivo de Vidal?

Si el gobernador Claudio Vidal firmó el acta de aceptación en estas condiciones, la pregunta obligada queda abierta: ¿qué sentido tiene que un Estado en crisis asuma un pasivo operativo de costo incierto, con responsabilidad plena y sin ninguna garantía de retorno ni beneficio económico para los santacruceños?

Y también me pregunto ¿Cuál es el objetivo que persigue Vidal con sumar este lastre a las ya maltratadas arcas del Estado?, porque acá el relato que reparte a diestra y siniestra como el adalid contra la corrupción K no va.

Acá el gobierno debe explicar lo que seguramente ningún periodista le va a explicar. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué beneficio? (al menos para la provincia de Santa Cruz9 y luego indagar si existe otra finalidad detrás de esta decisión, como es conformar otro ghetto de amigos con intereses transversales que tengan como objetivo intereses personales, usando a la provincia de Santa Cruz como escudo económico que financie el capital que los privados se ahorren de poner?, algo así como Santa Cruz Puede SAU, un “emprendimiento” con cero transparencia, cero beneficio para la provincia y transformado en un botín financiero de unos pocos.

¿Alguien pedirá explicaciones y/o denunciará este sospechoso cargo a todos los contribuyentes de Santa Cruz, los gremios que tienen a los trabajadores con sueldos por debajo de la línea de pobreza, levantarán la voz o diputados, intendentes y “opositores” investigarán y denunciarán esta extraña maniobra que no tiene nada de inocente ni épica?.

Tras realizarse allanamientos, recuentos de hacienda y la clausura cautelar de La Entrerriana en noviembre de 2026, el Ministerio Público Fiscal informó que carecía de los medios materiales y técnicos para gestionar cotidianamente ambos campos. Dado que se trata de explotaciones ganaderas activas, con animales en período de parición en Alquinta y problemas de provisión de agua y personal en La Entrerriana, el juzgado determinó que la mera custodia era insuficiente y que resultaba indispensable garantizar la continuidad productiva y el bienestar animal.

La provincia se hace cargo

En el extenso escrito que hace el juez en el Capítulo V recomienda “la gestión cotidiana de ambas estancias al gobernador de Santa Cruz, Claudio Orlando Vidal”, quien “deberá suscribir personalmente el acta de aceptación y recepción, asumiendo la conducción y responsabilidad institucional con facultad para designar responsables operativos internos” indica la manda textualmente.

El juzgado también solicita con carácter urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por intermedio de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la propuesta de profesionales idóneos para ejercer la coadministración. El coadministrador, expresa, tendrá facultades concurrentes para supervisar la gestión, auditar gastos y suspender provisionalmente operaciones extraordinarias que impliquen un riesgo patrimonial grave.

En cuando a la duración de esta intervenciónel período inicial de administración vencerá el 30 de abril de 2028, con una instancia de revisión integral en marzo de 2028 con intervención de las partes. Las eventuales prórrogas serán anuales y mediante resolución fundada.

Régimen financiero y operativo

De acuerdo a la decisión judicial expresada en la ResoluciónAlquinta y La Entrerriana serán administradas como unidades económicas y contables independientes. Se ordenó abrir dos cuentas judiciales separadas en el Banco de la Nación Argentina (sucursal Río Gallegos), donde deberá depositarse íntegramente el producido de las ventas de cada campo.

Al respecto y sobre este ítems determina que la Provincia de Santa Cruz adelantará con sus propios recursos los fondos necesarios para el funcionamiento inicial. Para recuperar esos desembolsos, deberá presentar rendiciones económicas bimestrales diferenciadas.

El reintegro, agrega la manda, estará sujeto a la acreditación del gasto, la conformidad del coadministrador, la existencia de fondos en la cuenta de la estancia respectiva y la autorización judicial expresa. Las deudas anteriores a la asunción provincial se documentarán y evaluarán por separado.

En el documento se autoriza desde la firma del acta el giro comercial habitual (manejo de hacienda, esquila, contrataciones corrientes, venta de ganado y lana) y las reparaciones urgentes. En cambio, las inversiones o disposiciones extraordinarias que comprometan el capital productivo (obras estructurales, maquinaria de alto valor, venta de planteles reproductores) requieren autorización judicial previa.

Por otro lado queda establecido queGendarmería Nacional y la Policía de Santa Cruz (Operaciones Rurales) deberán realizar inventarios completos y recuentos ganaderos independientes de ambos establecimientos.

Todas obligaciones para Santa Cruz

Dice el escrito judicial que la Provincia “deberá presentar, dentro de los 30 días corridos, un relevamiento integral de cumplimiento legal (laboral, previsional, sanitario, SENASA, ambiental y de seguros) con un plan de regularización si hubiera falencias”. También, dentro de los 30 días hábiles, el gobierno deberá presentar un plan inicial de explotación individualizado para cada estancia.

Según dispuso el Juzgado Federal de Río Gallegos, el gobernador y el coadministrador deberán presentar informes trimestrales conjuntos diferenciados por campo, deberán notificar de inmediato cualquier contingencia grave (mortandad significativa, incendios, emergencias sanitarias) y entregarán una rendición final al concluir la gestión.

Síntesis del fallo extrañamente parcial

En las 30 páginas del fallo no se menciona en ningún lugar un beneficio económico, honorario, comisión ni participación en las ganancias para la Provincia de Santa Cruz. Por el contrario, mientras que para el coadministrador judicial la resolución sí prevé expresamente la determinación de sus honorarios, para el Estado provincial solo se contempla “el eventual reintegro” de los gastos que adelante de su propio bolsillo (es decir, de todos los santacruceños).

¿Y dónde está el negocio para Santa Cruz?

Más allá del impacto político que genera ver a la Provincia hacerse cargo de dos estancias emblemáticas vinculadas a Lázaro Báez y la anterior operación de compra del predio emblemático de la corrupción K, la lectura fina de la resolución judicial que hacemos, deja al descubierto una asimetría llamativa: todas las cargas operativas, legales y financieras recaen sobre Santa Cruz, pero en ninguna de las 30 páginas del expediente se menciona cuál será el beneficio para la provincia.

El esquema diseñado por el Juzgado Federal de Río Gallegos convierte al Gobierno provincial en un prestador de servicios y financista forzoso de un patrimonio ajeno, mientras que para el coadministrador judicial que propondrá la Corte Suprema el fallo sí contempla la fijación de honorarios, para Santa Cruz no hay remuneración, comisión ni porcentaje sobre las utilidades.

La totalidad de lo que se obtenga por la venta de hacienda y lana deberá depositarse íntegramente en las cuentas judiciales del Banco Nación, a la orden del juzgado y quedará inmovilizado a la espera de lo que resuelva la Justicia, incluso en otras causas porteñas donde se discute la liquidación de Austral Agro S.A.

Sin duda el punto más sensible es el financiero. En medio de un contexto de crisis económica, el fallo le exige a la Provincia que adelante con sus propios recursos los fondos necesarios para poner en marcha y sostener ambos campos, pero no fija montos ni topes de inversión.

El Estado santacruceño deberá afrontar desde el día uno, sueldos, cargas sociales, alimento, sanidad animal, reparaciones urgentes, mantenimiento de instalaciones y hasta la contratación o regularización de seguros, haciéndose cargo además de la responsabilidad institucional por cualquier incumplimiento laboral, ambiental o sanitario.

Todos los tiros para un solo arco

¿Cómo y cuándo recuperará la Provincia ese dinero? El mecanismo previsto en la resolución dista de ser automático o seguro. Para lograr el reintegro de lo adelantado, el Ejecutivo deberá presentar rendiciones bimestrales que quedarán sujetas a un cuádruple filtro: la acreditación documental del gasto, el visto bueno del coadministrador judicial, la autorización expresa del juez y el condicionante más riesgoso, que existan fondos suficientes en la cuenta bancaria de cada estancia.

Si la explotación de Alquinta o de La Entrerriana da pérdida, sufre una contingencia climática patagónica o no alcanza a cubrir sus costos operativos, el rojo quedará absorbido por las arcas provinciales.

En definitiva, el fallo traslada al Poder Ejecutivo provincial un problema logístico y económico que el Ministerio Público Fiscal admitió no poder resolver.

El alto impacto sin retribución (para la provincia)

Es increíble lo que hizo el gobierno provincial. El gobernador acaba de cerrar un acuerdo con la justicia donde se especifican todas las obligaciones, pero no aparecen los beneficios para la provincia. Como lo digo en el título, este convenio resulta un negocio ruinoso para Santa Cruz; no existe ni se visualiza el beneficio de poner el costo económico de Santa Cruz en riesgo, que van a pagar todos los santacruceños.

Y volvemos a la pregunta fundamental ¿Dónde está el negocio y para quién? Porque más allá del relato anti K del gobernador que a estas alturas no es creíble, nadie explica por qué adoptó esta decisión que transforma a Alquinta y La Entrerriana en salvavidas de plomo para la provincia.

Lo que está haciendo Vidal es financiar un patrimonio ajeno con un polémico acuerdo judicial para que la provincia mantenga gratis los campos de Báez. Y digo gratis porque no se ve el beneficio, excepto que el mismo está en quiénes tomen la administración alegando “expertise”, entonces será necesario estar atentos a los apellidos que aparecen detrás de esta movida económica, porque habrá sido como tantos otros, un acuerdo con nombre y apellido.

Todo parece ser que este “acuerdo” es un pesado lastre para la provincia que tal como está concebido transforma a Santa Cruz en el financista gratuito de Alquinta y La Entrerriana. Vidal en su video de presentación dijo que con esta decisión, la justicia “favoreció a Santa Cruz”… (¿?)

Hasta el momento, nadie lo explicó el beneficio y dudo que después de leer la Resolución judicial que analizamos, haya una respuesta coherente que contradiga la claridad del documento. (Agencia OPI Santa Cruz)