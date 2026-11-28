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(OPI Chubut) – La norma aprobada en Rawson exceptúa la prohibición de acumular cargos públicos y el requisito de residencia bajo el artículo 67 de la Constitución provincial, aunque desde la oposición advirtieron que no resuelve la crisis estructural del sistema sanitario.

La Legislatura del Chubut sancionó por mayoría en Rawson una ley que autoriza a los médicos del sistema público provincial a desempeñar funciones en Río Negro y Santa Cruz, habilitando de manera recíproca el ingreso de profesionales de esas jurisdicciones a los hospitales chubutenses. La votación en el recinto registró una única abstención, correspondiente al diputado Juan Aquino, integrante del bloque Frente de Izquierda.

La iniciativa se encuadra en las excepciones previstas por el artículo 67 de la Constitución del Chubut, que regula la incompatibilidad para la acumulación de empleos públicos y la exigencia de residencia efectiva. En los hechos, la norma faculta al Poder Ejecutivo provincial a suscribir convenios interprovinciales con ambos distritos patagónicos sin modificar los requisitos de matriculación, los convenios colectivos vigentes ni las condiciones laborales del personal.

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Según fundamentó durante el debate la diputada oficialista Sandra Willatowski, representante de Despierta Chubut, el esquema apunta a cubrir el déficit de pediatras, cardiólogos, traumatólogos y ginecólogos en las localidades del interior. El diseño operativo aprovecha la cercanía geográfica entre ciudades limítrofes para que los especialistas trabajen a contraturno en corredores sanitarios como los de Lago Puelo con El Bolsón, Comodoro Rivadavia con Caleta Olivia, y Gastre con Ingeniero Jacobacci.

Requisitos excluyentes de la Legislatura del Chubut

Para acceder al régimen de excepción sancionado por la Legislatura del Chubut, los profesionales médicos deberán presentar una declaración jurada y acreditar el cumplimiento de condiciones estrictas fijadas en la norma. El texto exige que exista una escasez comprobada de especialistas en la zona sanitaria requerida y verifica que no se registre superposición horaria entre los cargos públicos desempeñados en cada provincia, aunque el insumo oficial no detalla el tercer requisito excluyente mencionado en la sanción.

En el plano político, el diputado oficialista Sergio Ongarato respaldó la aprobación al sostener que el sistema de salud chubutense enfrenta una fuerte competencia por el recurso humano, tanto frente a propuestas laborales del exterior como ante provincias vecinas que captan médicos radicados en territorio provincial. Por su parte, la bancada opositora Arriba Chubut acompañó la sanción por considerarla una herramienta necesaria para sostener la atención en el interior, aunque advirtió que la medida no resuelve el problema estructural del sistema sanitario. (Agencia OPI Chubut)