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(OPI TdF) – La administración provincial advirtió que la resolución sobre medidas cautelares no resuelve el fondo del litigio ni convalida las operaciones hidrocarburíferas británicas en espacios marítimos argentinos.

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur manifestó su preocupación ante la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de rechazar las medidas provisionales solicitadas por la República Argentina frente a las actividades hidrocarburíferas unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sur. A través de un pronunciamiento oficial difundido recientemente, la administración provincial calificó el fallo como un escenario preocupante para los intereses nacionales mientras continúan las operaciones británicas sobre recursos naturales en áreas vinculadas a la Cuestión de las Islas Malvinas.

La gestión fueguina remarcó que la resolución adoptada por el tribunal internacional en esta instancia procesal no constituye un pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la controversia. Según el comunicado emitido desde Ushuaia, el rechazo de las cautelares tampoco legitima la exploración o explotación de hidrocarburos impulsada por Londres ni altera los derechos soberanos argentinos sobre los territorios y espacios marítimos en disputa.

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Frente a este escenario judicial, la Provincia reclamó que la resolución no funcione como un límite para la defensa del territorio ni derive en una modificación o interrupción de la estrategia jurídica y diplomática del país. El Ejecutivo fueguino planteó la necesidad de redoblar los esfuerzos y mantener activas todas las herramientas disponibles en los organismos internacionales para cuestionar las acciones unilaterales del Reino Unido en la cuenca austral.

Reclamo de continuidad diplomática

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur exhortó directamente al Gobierno nacional a sostener una política exterior activa y consecuente con la defensa de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Desde la administración provincial señalaron que el resguardo de la soberanía requiere decisiones políticas concretas, presencia sostenida en los ámbitos multilaterales y una estrategia internacional sin ambigüedades ni retrocesos frente al avance sobre los recursos estratégicos del Atlántico Sur.

En el tramo final del comunicado institucional, el Ejecutivo provincial vinculó la Cuestión Malvinas con un mandato constitucional y una política de Estado que trasciende a los distintos gobiernos y coyunturas políticas. El documento oficial cerró con una declaración sin firma individual que sostiene: “La Argentina tiene una responsabilidad histórica que no puede abandonar. Desde Tierra del Fuego AeIAS reafirmamos que la defensa de Malvinas es y seguirá siendo una causa irrenunciable”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)