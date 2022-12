Empezó a funcionar el dólar tarjeta para turistas, si bien aún no impacta en los consumos y el tipo de cambio será menor al anunciado

- Publicidad -

Según publica La Nación Mastercard comunicó que serán alcanzadas las transacciones realizadas desde el viernes pasado si bien el beneficio se vería recién en los próximos días; el tipo de cambio es inicialmente de $297; Visa aún no lo implementa.

Por: María Julieta Rumi

A un mes de la publicación de la comunicación A 7630 del Banco Central (BCRA), y después de que el presidente de la entidad, Miguel Pesce, asegurara que iba a empezar a estar operativo el viernes pasado, Mastercard anunció que, desde el 2 de diciembre, los consumos realizados en el país con tarjetas de crédito, débito y prepago de la marca emitidas en el exterior serán alcanzados por la mejora del tipo de cambio que había anunciado el gobierno argentino.

Así lo informó la multinacional en un comunicado y agregó que “están trabajando para que esta solución provisoria esté vigente en los próximos días y los consumidores vean los impactos en sus cuentas posteriormente, en un período de tiempo razonable”.

Esto quiere decir que los turistas extranjeros aun no ven en sus resúmenes los beneficios de que sus dólares valgan más pesos, pero las operaciones que hayan tenido lugar desde el viernes se ajustarán a una cotización de aproximadamente $297, $21 menos que el valor de cierre del dólar MEP en la última rueda, el número que, según el Gobierno, iba a ser la referencia.

Según el tributarista Sebastián Domínguez, la cotización implícita se explica por las oscilaciones que puede tener el MEP entre que el turista gasta y el momento en que se convierten los dólares para pagarle al comercio.

“Entonces, ¿qué puede pasar? Que al turista le den $297 y prefiera seguir yendo al blue para recibir una cotización casi un 10% mayor. Obviamente esto no lo va a hacer todo el mundo porque mucha gente no quiere moverse con efectivo, pero no se logra el objetivo de la medida, que es que los extranjeros dejen de ir al blue, porque es muy complejo”, opinó.

En primer lugar, Mastercard procesará todas las transacciones al tipo de cambio oficial. Luego, como segundo paso, liquidará y acreditará a los adquirientes (las procesadoras de pagos Prisma y Fiserv) en cuentas del exterior los consumos utilizando para el calculo el tipo de cambio oficial. En tercer lugar, Mastercard aplicará sobre esas liquidaciones ajustes a los adquirientes para su devolución a los tarjetahabientes del exterior (esos ajustes son por la diferencia entre el tipo de cambio implícito y el oficial). Por último, los adquirientes pagarán a los comercios lo que les corresponde.

En tanto, fuentes de Visa informaron que están listos para implementar el dólar tarjeta turista, pero que hay otros actores que aún no lo están. Más allá de esto, dijeron que siguen trabajando todos para la inmediata implementación.

En la comunicación A 7630, el BCRA exceptuó del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas emitidas en el exterior, los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes y los de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país.

Según cálculos del Central, las operaciones con tarjetas de los extranjeros solían representar entre US$200 millones y US$250 millones mensuales, pero en el último tiempo el monto descendió a US$30 millones. La razón es que los turistas, que están al tanto de la brecha cambiaria, vienen con dólares y los cambian al blue (el viernes cerró a $312) para obtener más pesos, de manera que los gastos les salgan más baratos que pagar con el plástico, que toma la cotización del dólar oficial ($174,75).

De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Deportes, el actual esquema (sucesor de los fallidos dólar turista para extranjeros y las cuentas bimonetarias) supondría el ingreso, en unos dos meses, de US$1100 millones, que irían a las reservas brutas del BCRA.

La contracara del dólar tarjeta turista es el dólar Qatar para turismo emisivo que cotiza a $349,50 para los consumos de más de US$300 de argentinos en el exterior por el impuesto PAIS del 30%, la percepción a cuenta del impuesto a las Ganancias del 45% y la percepción a cuenta de Bienes Personales, del 25%. Gracias a este encarecimiento, en octubre, hubo una reducción del 19% en los egresos brutos totales de divisas originados por viajes que totalizaron US$620 millones, si bien los bancos siguen sin poder aplicar el 25% a cuenta de Bienes Personales si un cliente divide consumos superiores a los US$300 entre tarjetas de distintas entidades. (La Nación)