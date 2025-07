Lo que los Gobernadores no dicen y las Auditorías no informan

- Publicidad -

(Por: Lic Esteban Bermudez para OPI Santa Cruz) – Hay mucho que no dicen los diputados nacionales, provinciales y los gobernadores que hoy se escandalizan por el estado desastroso de las rutas nacionales. Ninguno de ellos son ajenos a la realidad que vive el país desde hace veinte años o más, ni pueden desconocer el paso del huracán “Lázaro-Cristina”, que se robó todo y dejaron rutas, caminos y obras en ruinas; hoy nos quieren hacer creer que el actual estado de los caminos, se produjo en este último año y medio de este gobierno que, tampoco justifico, porque no tapó un solo pozo en la jurisdicción que es de su competencia (Ruta Nacional N°3).

Te puede interesar: Recién ahora se enteran que los bienes de Austral Construcciones son desguazados, canibalizados, robados y sacados de la provincia

¿Por qué no muestran los Convenios vía TFO, donde quedan registrados los compromisos que asumen por trabajos sobre las rutas nacionales, por el cual han recibido miles de millones de pesos y donde no está la plata ni la obra ejecutada o terminada? ¿Han rendido las certificaciones en tiempo y forma ante Vialidad Nacional como corresponde, a través de Certificados mensuales de trabajos realizados?

- Publicidad -

Para entender la magnitud de la plata que se recibe en forma anual en la provincia, por imperio de este convenio, basta con recordar las propias declaraciones de la Secretaria General del Sindicato de Viales de Santa Cruz y Vocal Gremial en el Directorio de Vialidad Provincial Gabriela Galbucera quien dijo en una entrevista radial por Fm News, realizada a fines de Noviembre del 2024 y ante la pregunta del periodista Hugo Moyano, de cuánto era el dinero que recibía AGVP en forma anual por aplicación del Convenio TFO “…en el año 2023 se recibieron más de 3.500 millones de pesos y que para el 2024 se iban a recibir más de 4.000 millones de pesos. También dijo y puso énfasis que todos los que trabajan en la AGVP, saben que históricamente Vialidad Provincial se mantiene y funciona por el ingreso de estos fondos provenientes del TFO …“

Y ahora entran en escena los diputados nacionales y Senadores de la nación, a quienes nunca se los escuchó hacer un pedido de informes por la aplicación de éste Convenio ni que hayan pedido las Auditorías de la Nación y si cabe, de la Sigen, ya que son fondos nacionales y por la magnitud de estos fondos, amerita tener transparencia en su aplicación y ejecución.

Actualmente, en la Cámara de Senadores, hay una ex Gobernadora por dos períodos consecutivos (Alicia Kirchner) y en la Cámara de Diputados de la nación hay también un ex gobernador (Sergio Acevedo), que (si quisieron) podrían arrojar luz sobre estos fondos TFO (pero no quieren), sin contar los senadores y diputados nacionales de la oposición que también deberían comprometer alguna gestión y hablar con respecto a estos Convenios TFO. Silencio total, grillitos…

¿Y por casa, bien?

En lo que hace a la legislatura provincial nunca, en los 30 años desde que se implementó el Convenio TFO, hicieron nada de nada y nos hablan como si fuera un problema externo o que desconocen, pero lo que ellos no pueden ignorar, es el estado de las rutas en la provincia, especialmente los diputados por Pueblo que se desplazan continuamente por vía terrestre a la ciudad capital, sede de la Cámara de Diputados y por ende sufren en carne propia el desastre de las rutas y son receptores de las quejas de los vecinos de las localidades de la Provincia donde hay gente, productores, comerciantes y particulares que utilizan las rutas nacionales y Provinciales, desde hace muchos años, en estado intransitable.

En la legislatura provincial hay un diputado que tuvo por dos períodos consecutivos el cargo de gobernador mandato cumplido, me refiero al Sr, Daniel Peralta; él puede hablar y explicitar con todos los detalles del caso sobre la implementación y ejecución del Convenio TFO.

Ya para finalizar, dejo plasmadas dos preguntas sin respuestas:

¿A cuántos Presidentes de la AGVP, este Convenio TFO sin control de ningún organismo público, le generó una importante fortuna?.

¿Cuántas campañas políticas del FPV financió la caja de Vialidad, cuando las oficinas de los Distritos de Vialidad Provincial, oficiaron de Unidades Básicas aportando afiches, pasacalles, folletería, combustible, camionetas y camiones para el transporte de afiches en grandes cantidades para las distintas localidades del interior provincial?.

Mientras tanto…

Todo esto ocurría en la AGVP y los vecinos, a lo largo y ancho de la provincia, transitaban y transitan rutas nacionales y provinciales en desastrosas condiciones, llenas de baches, sin demarcación de las rutas y una mala y casi inexistente cartelería, no obstante, la gente común seguirá transitando estas rutas nacionales y/o provinciales, a veces por trabajo, de vacaciones o por razones de salud, etc. rompiendo los vehículos o sufriendo accidentes y donde familias enteras anualmente pierden la vida.

Los habitantes de Santa Cruz deben saber que la Provincia es responsable Solidaria, legalmente, de todo lo que le ocasiona el mal estado de las rutas; la vinculación es a través de este Convenio TFO por la cual Santa Cruz recibe dineros para la reparación, conservación y cartelería, tanto de las rutas nacionales como Provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)