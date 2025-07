Recién ahora se enteran que los bienes de Austral Construcciones son desguazados, canibalizados, robados y sacados de la provincia

- Publicidad -

(Por Rubén Lasagno) – En los últimos días trascendió la detención de un camión detectado en el ingreso a Caleta Olivia llevando una estructura metálica “de gran tamaño” y maquinaria de obras y hay una sorpresa pública y mediática por “las sospechas” de que esos bienes “pertenecerían a Lázaro Báez”, que algunos diarios todavía los llaman “empresario” y pareciera que muchos, incluyendo la policía, se encuentran abrumados por la noticia de que hay alguien que se está robando lo que ha quedado en las instalaciones de la ex Austral, las cuales fueron abandonadas luego de la quiebra de la empresa.

Te puede interesar: Lázaro Báez: huida, abandono y silencio, en el principal obrador de Austral Construcciones sobre la ruta Nº 3

Fue OPI Santa Cruz el primer medio en publicar el obrador de Austral Construcciones abandonado en cercanías de Caleta Olivia el 8 de marzo de 2016, cuando Lázaro Báez era investigado y la “empresa pantalla” que usaba el kirchnerismo para robar fondos públicos a través de las licitaciones truchas, quebró y dejó en la calle más de 2.500 trabajadores y abandonaron máquinas e instalaciones en rutas de la provincia y también maquinarias, herramientas e instalaciones en Río Gallegos donde estaba su base operativa y donde desguazaban máquinas y camiones robando baterías, burros de arranques, motores, ruedas, hidráulicos, etc.

- Publicidad -

Desde entonces y a pesar de estar plenamente corroborado que maquinarias, vehículos livianos, camiones, máquinas viales, etc fueron robadas y canibalizadas, sacadas de los lugares de (supuestamente) resguardo de la justicia, el hecho siguió pasando y mucho más aún, de acuerdo a los testimonios que por año brindaron ex empleados de la constructora a esta Agencia, ocurría con mayor preponderancia en los obradores abandonados en las rutas, donde la justicia nunca dispuso la vigilancia de los bienes.

Hace 7 años, una persona que fue capataz de AC llamó a nuestra Redacción y relató pormenorizadamente cómo y por qué rutas sacaban estructuras, tolvas, máquinas mezcladoras y todo tipo de rezago de los obradores abandonados en las rutas de la provincia. En ese momento no pudimos armar un informe con los datos porque el hombre se negó a dar su nombre y dijo tener pruebas que nunca aportó, razón por lo cual, de averiguaciones que practicamos con otras fuentes, el hecho fue corroborado como “robo hormiga” de bienes incautados por la justicia muchos de los cuales salieron de la provincia en camiones, de igual forma como iba a suceder en Caleta Olivia, donde fue detenido.

A raíz del juicio por la Obra pública, el Tribunal Oral Federal 4 ordenó que 144 maquinarias se enviaran a Vialidad Nacional y Vialidad Provincial de Santa Cruz en calidad de “depositarios judiciales”, algunas de las cuales estaban en manos de municipios y prestaban servicios en otras provincias. En el año 2020 la jueza María José Gigy Traynor, ordenó la restitución de 73 rodados y máquinas a la base de AC en Río Gallegos. De los robos de partes de vehículos y maquinarias, nunca se supo nada.

La verdad

Lo ocurrido en Caleta Olivia hace unos días, no resultó por el extremo celo que tiene la justicia y la policía por resguardar los bienes incautados a Austral Construcciones, sino por una mera casualidad, como fue el camión el cual perdía gas oil y llamó la atención de la policía; cuando detuvieron al rodado y procedieron a identificar a los conductores, se dieron cuenta que se trataba de hombres conectados con delitos anteriores.

En base a la lista de prioridades en la búsqueda de fugitivos y personas con antecedentes penales fugados de la justicia o con restricciones para salir de la provincia, la policía pudo determinar que el camión era conducido por los hermanos Maximiliano y Pablo Montenegro cabecillas de una banda caída en el megaoperativo chileno-argentino que en el año 2023 desbarató una increíble banda internacional de drogas, lavado de dinero, contrabando y hasta prostitución, tal como quedó expresado en los detalles de aquella operación.

Te puede interesar: Denuncian a empresarios de Comodoro, de saquear y vaciar los obradores de Austral Construcciones en Caleta

Lo que nadie explica en la detención de estos delincuentes, es por qué están libres, mientras que la mayoría de los involucrados en los mismos delitos en Chile, están detenidos con largas condenas.

Acá en Argentina, los autores de los mayores crímenes, no solo están libres, sino que siguen cometiendo delitos y si (en este caso de Caleta Olivia) un hecho eventual no se hubiera interpuesto para llamar la atención de la policía (la pérdida de combustible), el vehículo cargado con rezagos de obradores de AC, hubiera pasado sin problemas, como evidentemente ha sucedido varias veces sin que a nadie se le haya ocurrido preguntar, verificar o pedir la documentación correspondiente a la carga.



Las fuentes de la policía provincial consultadas por OPI afirman que la impunidad es tan grande que inclusive los propio delincuentes con frondosos prontuarios y de quienes nadie entiende cómo están libres entre nosotros después de semejante delito como el que cometieron en el 2023, iban en el vehículo que fue detenido por una mera casualidad y solo por una eventualidad, no porque alguien haya pensado que aquella carga era ilegal o robada; de hecho ni la policía ni la justicia en el momento de la detención, tenían clara la procedencia del material ¿O si y simularon que no?. (Agencia OPI Santa Cruz)