- Publicidad -

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció en Comodoro Rivadavia que formalizará un reclamo ante el gobierno nacional debido a las condiciones de deterioro que presentan diversos tramos de la Ruta Nacional N°3.

Te puede interesar: Tragedia en cercanías de Garayalde. Hace 9 días advertí el estado de las rutas, lo que ocurría y quiénes son los responsables: el gobernador Torres y el presidente Milei

La administración chubutense descartó la ejecución de tareas de bacheo o pavimentación directas con recursos del erario público local. El mandatario advirtió sobre las limitaciones legales vigentes: “La ruta es nacional, sí estamos reclamando para que Vialidad Nacional se haga cargo de tramos que están realmente en condiciones muy deterioradas”.

- Publicidad -

“Si la provincia interviene sin tener un acuerdo previo, es malversación de fondos, porque es otra jurisdicción”, fundamentó el titular del Ejecutivo chubutense respecto del marco normativo federal. Y es probable que sea como dice el gobernador e Chubut, pero si todo depende de un acuerdo ¿Por qué en casi tres años de gestión, no se logró firmar esto que es de gran relevancia para la salud de la población? ¿Por qué es un capítulo postergado entre nación y provincia, mientras las rutas sin mantenimiento se cobran vidas de argentinos y muchos de ellos chubutenses que no pueden evitar circular por allí?.

Recientemente (en octubre de 2026), tras fuertes quejas del sector empresarial y accidentes de tránsito, Torres anunció públicamente que insistirá y elevará un nuevo reclamo formal al Gobierno Nacional. El objetivo de este nuevo pedido es que Vialidad Nacional autorice formalmente a la provincia a realizar el mantenimiento de los tramos más dañados especialmente en la zona de Comodoro Rivadavia y Garayalde.

El gobernador señaló que buscará replicar el modelo de los convenios de 2025, afirmando: “Como lo logramos con la 3 y con la 40, yo creo que podemos llegar a un acuerdo y vamos a trabajar para llegar a un acuerdo de ese tipo”, dejando claro que Chubut necesita la autorización legal de Nación para poder intervenir con recursos propios o mixtos fuera de su jurisdicción provincial.

¿Y por qué tardan tanto?

Siendo que se trata de una cuestión de salud pública, no está claro por qué se dilata tanto un acuerdo de este tipo cuando otros acuerdos han sido logrados bilateralmente, sin tantos problemas ni demoras.

Acuerdo de Desendeudamiento y Compensación (REOR). En septiembre de 2024, Torres presentó formalmente una “propuesta innovadora” de ingeniería financiera para compensar el pasivo provincial asumiendo obras. El 17 de enero de 2025, Torres y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron el primer convenio marco. Pasaron 4 meses desde la presentación formal de la propuesta (y 11 meses desde el conflicto inicial).

Traspaso de Obras Públicas. Como consecuencia directa del acuerdo madre de deuda, el 11 de septiembre de 2025 se firmó el acuerdo específico mediante el cual Nación traspasó las obras a la órbita de Chubut. Este acuerdo se cristalizó 8 meses después de la firma del convenio inicial de enero de 2025.

Acuerdo de Hidrocarburos (Retenciones). El 19 de noviembre de 2025, Nación firmó un acta acuerdo con Chubut para modificar y reducir las retenciones a las exportaciones de crudo convencional a partir de 2026, a cambio de que la provincia aplique regalías diferenciales para campos maduros y reducción de impuestos como Ingresos Brutos.

En materia de hidrocarburos, el gobernador Ignacio Torres llevó adelante dos grandes negociaciones con el Gobierno Nacional y sus dependencias (como YPF), las cuales tomaron entre un año y medio en concretarse, dependiendo del acuerdo.

Acuerdo por la quita de retenciones al crudo convencional. Desde la amenaza de cortar el suministro (febrero 2024) hasta la firma del acuerdo (noviembre 2025), pasaron 1 año y 9 meses.

Acuerdo con YPF por la salida de las áreas maduras y pasivos ambientales. Las negociaciones desde el anuncio de retirada de YPF hasta la firma del acta compensatoria tomaron más de 2 años (de principios de 2024 a junio de 2026).

Si todo esto se pudo cristalizar entre los 8 meses y dos años de negociación, ¿Por qué es tan complicado llegar a un acuerdo de jurisdicción, que permita al gobierno provincial arreglar la ruta y/o al gobierno nacional poner los fondos, siendo que la gestión tanto de Milei como la de Torres está próximo a cumplir los tres años?. (Agencia OPI Chubut)