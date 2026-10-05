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(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Y ahora es tarde. Ya se mataron dos inocentes en una ruta fatal, asesina, sin control ni mantenimiento, por irresponsabilidad de dos Estados (Nacional y provincial) que se unen para los “grandes negocios” en París, pero no acuerdan poner plata para arreglar la ruta nacional N° 3 en Chubut (entre otras) que está detonada por la falta de inversión, la desidia y la inacción de político abyectos, indiferentes y sin ninguna vocación social como lo son el presidente de la nación Javier Milei para quien el déficit se debe cuidar a costa de la salud pública y el gobernador de Chubut Ignacio Torres, un joven político con viejas prácticas, más preocupado por su ascenso a las grandes ligas, que a mirar la deficiente infraestructura vial de nuestra provincia, abandonada sin culpas, poniendo a los chubutenses a jugar a la ruleta rusa con cinco balas en un revólver de 6 tiros, sin importarle las consecuencias que tenga para la gente que todos los días debe arriesgar sus vidas en el tramo Comodoro Rivadavia – Garayalde – Trelew (y viceversa), solo por apuntar el sector más destruido de la ruta 3.

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Víctimas de la desidia

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La luctuosa crónica del día domingo a las 20:30hs, resalta que en el tramo entre Comodoro Rivadavia y Garayalde (Pampa de Salamanca) circulaban un camión y un Gol (en la misma dirección) con una familia de Trelew quienes habían viajado hasta la zona para acompañar a un menor que participaba de un torneo infantil en Comodoro Rivadavia y que integra las divisiones de Racing Club de Trelew.

En dirección contraria transitaba otro camión que sigsagueaba en plena ruta esquivando los baches que por cientos ocupan la cinta asfáltica convertida en una trampa mortal y más aún en horas de la noche.

Cuando se enfrentaron ambos camiones, el que iba delante del Volkswagen Gol logró esquivar al camión de frente y se fue a la banquina, exponiendo a la familia que viajaba en el rodado menor que no pudo esquivar al camión en sentido contrario e impactó de frente con el mismo. Dos hombres de 30 y 28 años (hermanos) murieron en el acto y una mujer de 28 sufrió heridas de gravedad.

Lo saben, pero no lo dicen

En todas las crónicas sobre lo ocurrido o en el escueto parte policial emitido por las autoridades de Chubut se sostiene “Por causas que se tratan de establecer”, “por razones que aún no están debidamente aclaradas” o la frase de oportunidad “las pericias buscan los motivos del siniestro”. Pero mienten, no clarifican, no investigan en profundidad y los medios no indagan ni exponen a los funcionarios responsables del estado deplorable de la ruta.

Todo es claro, era previsible y lo escribí con total claridad hace exactamente 9 días atrás, cuando transité obligadamente por allí en pleno día y describí el horror que significaba viajar en esa verdadera ruta de la muerte y aclaraba como una premonición, que hacerlo de noche era un suicidio. Y así, lamentablemente, lo fue para esta familia ayer domingo.

No hay que ser un super profesional en el tema vial ni master en seguridad y pericia accidentológica para darse cuenta lo que ocurrió, porque yo lo viví en primer persona, cuando transitando con mi camioneta, veía a los camioneros con pesadas cargas sigsaguear en plena ruta y a los autos transitando a 20 kms esquivando pozos o transitando por las banquinas.

Dos responsables

Estas rutas criminales tienen dos responsables directos y bien visibles: Javier Milei, presidente de la Nación que cortó todo flujo de dinero para mantenimiento de la infraestructura vial y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien hace una cuestión de jurisdicción a la ruta nacional y no se le mueve un pelo por sustituir la obra faltante que a nación no le importa hacer y permite que familias chubutenses, como la que fue masacrada anoche por su culpa y la del libertario, se pierdan todas las semanas sin que al “joven político” se le mueva un pelo.

Los discursos de oportunidad, los lamentos y las lágrimas de cocodrilos que van a derramar hoy desde el gobernador para abajo, ya no tienen importancia porque la empatía con ellos tendría que haber estado presente antes, no para el velatorio de toda una familia.

En OPI nos comprometemos, pasadas estas horas de dolor y angustia de estos chubutenses asesinados por la desidia de la política provincial y nacional, a seguir las acciones familiares e incentivar a los mismos a acusar penalmente tanto al presiente de la nación como al gobernador por la alta responsabilidad que les cabe en este acto criminal de abandonar las rutas, aún sabiendo en el peligro que exponen día y noche, a ciudadanos argentinos que por miles transitan por las rutas argentinas que cruzan a nuestra provincia.

Las familias afectadas deben hacer una cruzada política y judicial contra estos personajes que llegan a las consecuencias y no a las soluciones. A Milei le importa muy poco las muertes de argentinos desconocidos y a Torres, además de no importarle, tiene su norte en la campañita por el poder y es allí donde a estos irresponsables hay que caerles con todo el peso de la realidad cotidiana que viven los chubutenses y cobrarle caro en las urnas el haber ignorado el libre tránsito de los ciudadanos y el derecho supremo de elegir circular seguros por las rutas de nuestra provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)