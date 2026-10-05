La Justicia federal reactivó el Vacunatorio VIP

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El cronograma judicial dispuesto en los tribunales federales fija audiencias para receptores de dosis contra el Covid-19 bajo imputación de peculado, mientras tres exfuncionarios continúan procesados en la causa principal.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano avanzan en una nueva fase de indagatorias dentro del expediente por las dosis irregulares administradas durante la pandemia, maniobra investigada bajo la denominación de Vacunatorio VIP. El Ministerio Público Fiscal imputa a los beneficiarios de los inoculantes en calidad de partícipes necesarios del delito de peculado, al considerar que accedieron a las partidas cuando las dosis mantenían la condición legal de bien escaso sin reunir los requisitos sanitarios vigentes.

La ronda judicial se inició el viernes 2 de octubre con la comparecencia de la médica Lucía Antolini, quien rechazó los cargos durante su declaración en sede judicial. La actividad instructoria continuó con la citación de Irene Ibon López, convocada para responder por la inoculación prioritaria fuera de los esquemas regulares. El criterio de la fiscalía sostiene que la aceptación de las dosis facilitó la sustracción de insumos asignados a la cobertura pública prioritaria.

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Hasta la fecha, el tribunal dictó el procesamiento de tres exfuncionarios del área sanitaria: Marcelo Ariel Guille, ex secretario privado ministerial; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias; y Alejandro Maceira, ex director del Hospital Posadas. La acción penal respecto del ex ministro de Salud Ginés González García quedó extinguida por fallecimiento a los 79 años, habiendo renunciado a su cargo tras develarse las inmunizaciones discrecionales.

Citaciones judiciales a dirigentes y beneficiarios hasta diciembre

El esquema procesal elaborado en el fuero federal programa audiencias continuas hasta el 9 de diciembre, abarcando a legisladores, dirigentes gremiales, empresarios y familiares. El tramo inicial de comparecencias fijó para el 7 de octubre la audiencia de Néstor Eduardo Mandraccio, seguida por la citación de Adriana Mónica Avella para el 9 de octubre. La instrucción retomará actividad con Rito Ramírez el 14 de octubre, Horacio Alejandro Cortez el 16 de octubre y María Felisa Mango el 19 de octubre.

La nómina procesal programada para el cierre de octubre incluye a Marcelo Jorge Duhalde el 21 de octubre, Celina María Isabel Vega el 23 de octubre, Claudio Daniel Pardo el 26 de octubre y María Alejandra Cottini el 28 de octubre. Cada una de las audiencias tiene por objeto verificar los canales de solicitud y las autorizaciones administrativas que posibilitaron la aplicación irregular.

El cronograma continuará durante el mes siguiente con Camilo Martelletti el 2 de noviembre, Inés del Carmen Páez Dalessandro el 4 de noviembre, Graciela Margarita Miranda el 6 de noviembre, María de los Ángeles Domínguez el 9 de noviembre, Patricia Alsua el 11 de noviembre, Esteban Collazo el 13 de noviembre, Filomena Marta Burgos el 16 de noviembre, Jorge Héctor Devoto el 18 de noviembre y el dirigente gremial Hugo Curto el 20 de noviembre.

Las diligencias judiciales correspondientes al último tramo de noviembre convocan a Seza Manukian y al periodista Horacio Verbitsky el 25 de noviembre, mientras que el 27 de noviembre deberán presentarse Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey y Dolores Noya Aldrey. El 30 de noviembre prestarán declaración Félix Eulogio Guille y el empresario Florencio Aldrey.

El cierre de las testimoniales e indagatorias indagará a figuras del ámbito político. El 2 de diciembre asistirán el diputado Eduardo Valdés y el excanciller Jorge Taiana. Para el 4 de diciembre quedaron fijadas las audiencias del expresidente Eduardo Duhalde y de Hilda González de Duhalde, concluyendo la ronda el 9 de diciembre con las presentaciones de Juliana Duhalde y María Eva Duhalde. (Agencia OPI Santa Cruz)