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La Sala 2 del tribunal de alzada confirmó la culpabilidad por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y la inhabilitación perpetua para cargos públicos, pero redujo dos años el cómputo por edad avanzada y salud.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional ratificó la declaración de culpabilidad del ex gobernador de Tucumán, José Jorge Alperovich, por los abusos sexuales cometidos contra su sobrina, aunque resolvió disminuir la pena de 16 a 14 años de prisión. El fallo, adoptado por mayoría en la Sala 2, hizo lugar de manera parcial al recurso presentado por la defensa al recortar en dos años el monto punitivo sin alterar la acreditación de los delitos.

En la instancia previa del proceso oral, el juez Juan María Ramos Padilla había condenado a Alperovich a 16 años de prisión tras considerarlo responsable de nueve hechos de abuso sexual, seis de los cuales fueron cometidos con acceso carnal. Al revisar esa resolución, el tribunal de casación confirmó el reproche penal sobre la totalidad de los episodios juzgados y ratificó la gravedad de las conductas delictivas probadas en el debate.

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La reducción de la pena a 14 años de cárcel contó con los votos concordantes de los camaristas Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse. Ambos magistrados fundamentaron el recorte de dos años al considerar que el fallo de primera instancia no había ponderado adecuadamente dos circunstancias atenuantes invocadas respecto del exmandatario tucumano: su edad avanzada y su estado de salud, sin que el pronunciamiento divulgado detalle el número de expediente ni diagnósticos clínicos específicos.

Inhabilitación perpetua contra José Jorge Alperovich

Mientras la mayoría de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena con una pena menor, el tercer integrante del tribunal, Daniel Morin, votó en disidencia y propuso una revisión integral del proceso. El magistrado planteó hacer lugar de forma más amplia al recurso de casación interpuesto por la defensa de José Jorge Alperovich, declarar la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia y ordenar la realización de un nuevo juicio oral ante otro tribunal.

Pese a la disidencia interna y a la rebaja temporal en el cómputo de prisión, la resolución mayoritaria mantuvo firme la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos municipal, provincial y nacional. Asimismo, el tribunal de alzada confirmó que los abusos contra la víctima se ejecutaron bajo una marcada asimetría de poder, derivada tanto de la posición política que detentaba Alperovich como del vínculo de subordinación laboral que mantenía con su sobrina. (Agencia OPI Santa Cruz)